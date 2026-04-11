Після навколомісячної подорожі Orion приводнився в Тихому океані.

Історичну місячну місію Artemis II успішно завершено.

Космічний корабель Національної агенції США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Orion із чотирма астронавтами на облавку успішно приводнився у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії. Експедицію Artemis II – перший за більш ніж пів століття політ людей до Місяця – завершено.

Як повідомила інформаційна агенція Reuters, приводнення відбулося за планом близько 17:08 за каліфорнійським часом. Рейсовим командам NASA та ВМС США знадобилося менше двох годин, щоб закріпити плавучу капсулу та дістати чотирьох членів екіпажу – американських астронавтів 50-річного Ріда Вайзмана (Reid Wiseman), 49-річного Віктора Ґловера (Victor Glover), 47-річну Крістіну Кох (Christina Koch), а також 50-річного канадського астронавта Джеремі Гансена (Jeremy Hansen). Четверо астронавтів, як повідомляє NASA, «перебувають у чудовій формі».

«Не можу повірити в те, що щойно побачив. Це лише початок. Ми знову у справі відправлення астронавтів на Місяць та їхнього безпечного повернення», – заявив керівник NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman).

Президент США Дональд Трамп привітав повернення астронавтів на Землю та запросив їх до Білого дому. «Вітаю великий та дуже талановитий екіпаж Artemis II. Весь політ був захопливим, посадка – ідеальною, і як президент Сполучених Штатів я неймовірно гордий! З нетерпінням чекаю на зустріч з усіма вами в Білому домі найближчим часом. Ми повторимо це знову, а потім наступний крок – Марс!» – написав Трамп у Truth Social.

Місія тривали майже 10 днів. За цей час космічний корабель Orion подолав 1 117 515 кілометрів, здійснив кульмінаційний проліт навколо Місяця приблизно за 4000 миль від його поверхні. Artemis II став дебютним пілотованим випробувальним польотом у серії місій Artemis, метою яких є повернення астронавтів на поверхню Місяця, починаючи з 2028 року.