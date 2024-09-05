На Землю впав астероїд 2024 RW1.

Космічне тіло приводнилося в південній частині Тихого океану.

 

 

У четвер, п’ятого вересня, на Землю впав астероїд 2024 RW1. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на інформацію NASA. Космічне тіло приводнилося в південній частині Тихого океану поблизу філіппінського острова Лусон о 00:39 за місцевим часом (16:39 за Ґрінвічем).  

 

Перед падінням астероїда спостерігався потужний спалах у тій частині неба. Фактично більша його частина згоріла у щільних шарах атмосфери.

 

Астрономи помітили астероїд діаметром близько одного метра, що наближається до Землі, зранку четвертого вересня. Першими його виявили фахівці обсерваторії в американському штаті Аризона. Спочатку астероїд отримав назву CAQTDL2, потім його перейменували на 2024 RW1. Швидкість падіння становила близько 17,6 кілометра на секунду, або 63 360 кілометрів на годину.

 

Астрономи визнали, що астероїд апріорі був нешкідливим для Землі, оскільки був досить малим. У соцмережах опублікували кілька відеозаписів, де показано падіння космічного об'єкта. Записи зроблено на півночі Філіппін.

05.09.2024

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