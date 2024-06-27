Російський супутник розвалився на орбіті.

Його уламки ледь не пошкодили Міжнародну космічну станцію.

Російський супутник, який перебував на орбіті, розпався більш ніж на 100 уламків. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова представників NASA. Причому інцидент стався на орбіті поблизу Міжнародній космічній станції (МКС), внаслідок чого американські астронавти, які перебували на МКС, були змушені приблизно протягом години залишатися в укритті.

Причини, внаслідок яких розпався російський супутник спостереження «РЕСУРС-П1», виведений з експлуатації ще 2022 року, не уточнюються.

Американські радари виявили уламки супутника на низькій навколоземній орбіті в середу ввечері і вранці в четвер, повідомила компанія LeoLabs, яка займається спостереженнями в космічному просторі.

У заяві Космічного командування США, поширеній у четвер, 27 чевня, повідомляється, що жодних безпосередніх загроз помічено не було, але моніторинг ситуації триває. Також Космічне командування заявило, що внаслідок руйнування супутника на орбіті додатково з’явилася маса російського космічного сміття.