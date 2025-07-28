Астероїд може врізатися в Місяць.

Астрономи застерігають про «поважну загрозу».

 

 

Астрономи застерігають, що астероїд 2024 YR4 може врізатися в Місяць до кінця 2032 року. Коли його було відкрито у 2024 році, вважалося, що він може навіть загрожувати Землі. Ймовірність такої події оцінювали в 3,1%, але згодом цей сценарій був цілковито відкинутий. Проте й зіткнення з Місяцем також може мати прикрі наслідки для людства. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на інформацію NASA.

 

2024 YR4 – це астероїд діаметром приблизно 60 метрів. Хоча він може здатися невеликим, але насправді жоден інший астероїд в історії спостережень ніколи не становив такої значної загрози.

 

Внаслідок колізії небесних тіл величезна кількість кам'янистого матеріалу вивільниться в космос. Деякі з порід попрямують до Землі. Жодна з них, ймовірно, не досягне поверхні, оскільки згорить в атмосфері. Однак уламки можуть становити серйозну загрозу для орбітальних супутників та місій до самого Місяця.

 

«Знання розміру YR4 допомогло нам зрозуміти, наскільки потужним може бути вибух», – сказав Жульєн де Віт (Julien de Wit), професор планетології Массачусетського технологічного інституту. Оцінки від червня 2025 року вказують на 4,3-відсоткову ймовірність зіткнення астероїда з Місяцем.

 

Згідно з розрахунками, удар відбудеться на стороні Місяця, видимій зі Землі. Він створить кратер діаметром приблизно 1 км та викине приблизно 100 тисяч тонн гірських порід та пилу в космос. Варто наголосити, що навіть фрагмент розміром кілька сантиметрів може становити загрозу для астронавтів на орбіті або на Місяці.

 

«Ми не очікуємо великих валунів чи чогось більшого за грудку цукру, а наша атмосфера забезпечить чудовий захист. Однак вони рухаються швидше за кулю, що летить, тому якщо вони вдаряться в супутник, це може завдати шкоди», – сказав доктор Пол Віґерт (Paul Wiegert), астроном зі Західного університету в Онтаріо. Він додав, що якщо колізія таки відбудеться, то спостерігачі на Землі зможуть помилуватися метеорним потоком.

 

Потенційні зіткнення космічного сміття зі супутниками можуть суттєво вплинути на багато аспектів повсякденного життя. «Космос сьогодні впливає майже на кожен аспект нашого життя, від комерції, зв’язку, подорожей, промисловості, освіти до соціальних мереж, тому втрата доступу до космосу та можливості ефективно його використовувати становить поважну загрозу для людства», – сказав Ден Олтроґґе (Dan Oltrogge), головний науковий співробітник COMSPOC.

 

28.07.2025

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