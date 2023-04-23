Євроунія розширить заборону на транзит певних вантажів через Росію.

З’ясувалося, що Росія використовувала транзит високотехнологічних товарів для обходу санкцій.

Європейська Унія розширить заборону на транзит вантажів через Росію у новому пакеті санкцій. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на джерела, які знайомі з пропозиціями нових обмежувальних заходів. З’ясувалося, що Росія використовувала транзит своєю територією високотехнологічних товарів для обходу західних санкцій.

Передбачається, що повністю перевезення через Росію до третіх країн заборонені не будуть. Обмеження, як очікується, торкнуться низки технологій та видів техніки.

Як пише аґенція, Польща, Естонія та Литва вимагають від Євроунії повністю заборонити транзит через Росію вантажів, які могли б бути використані російським ВПК, авіаційною та космічною галузями, а також товарів, які могли б сприяти збільшенню промислового потенціалу Москви. Точного списку аґенція не наводить.

Раніше кілька журналістських розслідувань засвідчили, що у країн – членів ЄУ, які межують із Росією, зріс товарообіг з країнами Центральної Азії. Ймовірно, це може свідчити про обхід обмежень за рахунок фіктивного відправлення санкційних товарів до цих країн.