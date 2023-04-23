Євроунія розширить заборону на транзит певних вантажів через Росію.

З’ясувалося, що Росія використовувала транзит високотехнологічних товарів для обходу санкцій.

 

 

Європейська Унія розширить заборону на транзит вантажів через Росію у новому пакеті санкцій. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на джерела, які знайомі з пропозиціями нових обмежувальних заходів. З’ясувалося, що Росія використовувала транзит своєю територією високотехнологічних товарів для обходу західних санкцій.

 

Передбачається, що повністю перевезення через Росію до третіх країн заборонені не будуть. Обмеження, як очікується, торкнуться низки технологій та видів техніки.

 

Як пише аґенція, Польща, Естонія та Литва вимагають від Євроунії повністю заборонити транзит через Росію вантажів, які могли б бути використані російським ВПК, авіаційною та космічною галузями, а також товарів, які могли б сприяти збільшенню промислового потенціалу Москви. Точного списку аґенція не наводить.

 

Раніше кілька журналістських розслідувань засвідчили, що у країн – членів ЄУ, які межують із Росією, зріс товарообіг з країнами Центральної Азії. Ймовірно, це може свідчити про обхід обмежень за рахунок фіктивного відправлення санкційних товарів до цих країн.

23.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
423-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 53 атаки ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут.
22.04.23 | | Україна
Макрон: ми не васали США
Максим МУЛЯР
Візит до Китаю якось неблаготворно вплинув на Емманюеля Макрона. Президент Франції став видавати дивні антиамериканські заяви та ще й підігрувати Пекіну, а отже опосередковано Москві.  
21.04.23 | | У світі
Злидні галицьких пекарень
Мар'ян ХОМЯК
Подаючи реляції з пекарень, газети рекомендували: хочеш їсти чистий хліб – печи його собі вдома.
21.04.23 | | Минуле
422-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут.
21.04.23 | | Україна
Провальна держава
Максим МАЙОРОВ
Маючи найбільшу в світі за площею країну, багату на мінеральні ресурси, росіяни могли б процвітати і розбудовувати гармонійні відносини з усім світом. Проте щось їм заважає жити спокійно
20.04.23 | | Україна
421-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 55 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
20.04.23 | | Україна
Вам мало страху
МАЙКЛ
Їх вилікує реальність, фатум, який раптом увірветься у їхнє спокійне й розмірене існування. Але такого прозріння такою ціною нікому – навіть їм – не побажаєш
19.04.23 | | Дискурси
Топоніміка у війні
Юрко ТИМЧУК
Китайці вже згадали мудрого римлянина-драматурга Плавта і його «Nomen est omen», українці перебувають у процесі згадування «імені, яке є знаком», згодом історична пам’ять прокинеться у фінів, німців, японців, а може й у татар з ромами.
19.04.23 | | Галичина

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.