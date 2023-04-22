423-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 185 730 (+680) осіб,

танків – 3672 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 7130 (+4) од.,

артилерійських систем – 2832 (+5) од.,

РСЗВ – 539 (+0) од.,

засобів ППО – 289 (+4) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

гелікоптерів – 293 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4) од.,

крилатих ракет – 911 (+0) од.

кораблів /катерів – 18 (+0) од.,

автомобільної техніки – 5718 (+5) од.,

спеціальної техніки – 337 (+3) од.

Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

107,5% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

41,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

95,3% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

91,9% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

48,4% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

32,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

20,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська третій день поспіль завдали ударів по Україні з нової партії безпілотників Shahed, вперше за 25 днів націлившись на Київ. • Після завершення російських навчань у Тихому океані командування Тихоокеанським флотом Росії прийняв командувач Балтійським флотом Росії адмірал Віктор Лііна. • 20 квітня російський винищувач-бомбардувальник випадково бомбив Білгород. • "Клуб розлючених патріотів" звинуватив фінансиста "групи Ваґнера" Євгенія Прігожина в підтримці спроб заморозити війну в Україні. Це звинувачення також може свідчити про те, що Прігожин знайшов покровителя – можливо, пов’язаного з міноборони Росії – який підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних мотивів. Прігожин публічно відновив співпрацю з російським міноборони і, здавалося, повернув собі деякі привілеї, надані Кремлем, на початку квітня після багатомісячної суперечки з російським військовим командуванням. Міністерство оборони Росії та російське військове командування можуть бути зацікавлені в замороженні війни для відновлення російських сил. Ця співпраця Прігожина з російським міноборони вказує на те, що він, можливо, досяг угоди з російським військовим командуванням – можливо, запропонувавши просити Путіна про тимчасове припинення вогню, щоб відновити здатність нарощувати свої сили та розширити свою політичну позицію перед місцевими та президентськими виборами в Росії. Прігожин також критикував максималістські цілі Путіна в Україні та давав похмурі прогнози щодо потреби Росії для багаторічних жахливих атак на захоплення Донбасу, які, ймовірно, є частиною наративу про припинення вогню. Тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни підуть лише на користь Росії, дозволяючи їй відновити свої сили та зменшити підтримку України Заходом. Після відновлення боєздатності Росія використовуватиме окуповані території в Україні як плацдарм для майбутніх наступальних операцій. Росія продовжує використовувати інформаційні операції на Заході як зброю, щоб перешкоджати наданню військової допомоги, і такі зусилля лише посиляться, якщо Росія зможе створити міцну лінію оборони за допомогою військовослужбовців за контрактом і строковиків, які сповільнять просування України. • Президент Росії Путін підписав закон, спрямований на підтримку постійних зусиль Кремля створити умови для внутрішніх репресій і усунення чиновників, які потрапили в немилість. • Російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. • Російські війська продовжували просуватися в Бахмуті та навколо нього, хоча і не завершили оточення міста. • Російські війська продовжували наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк і здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області. • Російські джерела стверджували, що українські війська зайняли позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. • Суб'єкти РФ формують нові міжрегіональні добровольчі формування для підтримки поточних кампаній з мобілізації сил. • Російська влада розширює логістичні можливості та посилює заходи безпеки на Арабатській стрілці, ймовірно, з метою підготовки до можливого українського контрнаступу.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках - було відбито 53 атаки противника. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка - Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині. На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне і Званівка Донецької області. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу Григорівки та Богданівки противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низки інших. На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби відбито атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Обстріляв також Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 17 квітня цього року, із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області, противник намагався здійснити медичну евакуацію. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину Державного кордону України на територію російської федерації, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад. Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника.

08:30 Вчора ввечері близько 19-ї години росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе «Shahed-136/131». Силами та засобами ППО повітряного командування «Схід» Повітряних Сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено чотири із п’яти «шахедів»