На фронті загинув Олег Барна.

 

 

На фронті загинув колишній народний депутат родом з Тернопільщини Олег Барна. Про це повідомила нардепка Софія Федина.

 

"Сьогодні у Олега Барни день народження. Сьогодні він загинув на фронті... Спочивай з миром, братику", — написала вона.

 

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій  Дмитрашковський опублікував відео, на якому Барна тренується на стрільбах. За його словами, Барна загинув 17 квітня.

 

"Вчора [17 квітня] під час бойових дій загинув Олег Барна. Так вийшло, що у нас була можливість поспілкуватися минулого тижня", — повідомив Дмитрашковський.

 

Зазначимо, Олег Барна був народним депутатом восьмого скликання від Блоку Петра Порошенка (Європейська солідарність). Сьогодні, 18 квітня, екснардепу мало виповнитися 56 років.

 

На фронт він вирушив ще у лютому минулого року – наступного дня після початку повномасштабного вторгнення його було зараховано на посаду командира гранатометного відділення.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

 

Олег БАРНА народився  18 квітня 1967 року в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільщини. Закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського педагогічного інституту.

Працював учителем математики, фізики, інформатики, допризивної підготовки в Ридодубівській та Білобожницькій школах (1991—2014), від 1 вересня 2021 — асистент катедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Брав участь у студентському голодуванні у Києві, відомому як "Революція на граніті".

Активний учасник Євромайдану в Чортківському районі та у Києві. Отримав поранення в голову та вибите праве плече внаслідок протистоянь 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку.

У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку (псевдо «Дядько Олег»).

Внаслідок отриманих травм під час Революції гідності та внаслідок травм і хвороб, пов'язаних із виконанням завдань в зоні АТО, отримав статус інвалідності ІІІ групи як ветеран війни.

Та попри інвалідність з початком російського вторгнення в Україну пішов добровольцем у військкомат і вже 25 лютого 2022 року був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.

18.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Загадки «Підгірян» Вербицького
Володимир Богатирьов
Дуже знайомі звороти, гармонія проста, але використана настільки досконало, що лише звертаєш увагу, наскільки розквітчана вокальна партія. Вербицький був цілком академічним, але він не відривався від народного, питомого. І це те, що нам потрібно.
18.04.23 | | Штука
418-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
17.04.23 | | Україна
417-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
16.04.23 | | Україна
Умивання стіп
Василь МАХНО
І кожному учневі Він омивав ноги, виказуючи свою покору любові. А Йосипові гості цілий вечір не могли збагнути, нащо Учитель, наче господарів раб, мив їм стопи
15.04.23 | | Дискурси
416-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 56 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
15.04.23 | | Україна
Aqua alta
Юрко ПРОХАСЬКО
Велике мешкання однаково виявлялося завжди замалим для величі Свят, паски, перекладанці мусили міститись на фортеп’яні, бюрку, на шафках і накасликах
14.04.23 | | Дискурси
Пробудження
Дзвенислава Новаківська, Діана Клочко
Діалог мистецтвознавиці Діани Клочко та правнучки Олекси Новаківського – Дзвенислави Новаківської, яка фахово реалізується у сфері лідерства та трансформації, про сучасну перспективу бачення малярства Олекси Новаківського і розуміння його досвіду проживання війни 100-літньої давності.
14.04.23 | | Штука
415-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 49 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
14.04.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.