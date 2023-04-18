На фронті загинув Олег Барна.

На фронті загинув колишній народний депутат родом з Тернопільщини Олег Барна. Про це повідомила нардепка Софія Федина.

"Сьогодні у Олега Барни день народження. Сьогодні він загинув на фронті... Спочивай з миром, братику", — написала вона.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський опублікував відео, на якому Барна тренується на стрільбах. За його словами, Барна загинув 17 квітня.

"Вчора [17 квітня] під час бойових дій загинув Олег Барна. Так вийшло, що у нас була можливість поспілкуватися минулого тижня", — повідомив Дмитрашковський.

Зазначимо, Олег Барна був народним депутатом восьмого скликання від Блоку Петра Порошенка (Європейська солідарність). Сьогодні, 18 квітня, екснардепу мало виповнитися 56 років.

На фронт він вирушив ще у лютому минулого року – наступного дня після початку повномасштабного вторгнення його було зараховано на посаду командира гранатометного відділення.

ДЛЯ ДОВІДКИ

Олег БАРНА народився 18 квітня 1967 року в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільщини. Закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського педагогічного інституту.

Працював учителем математики, фізики, інформатики, допризивної підготовки в Ридодубівській та Білобожницькій школах (1991—2014), від 1 вересня 2021 — асистент катедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Брав участь у студентському голодуванні у Києві, відомому як "Революція на граніті".

Активний учасник Євромайдану в Чортківському районі та у Києві. Отримав поранення в голову та вибите праве плече внаслідок протистоянь 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку.

У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку (псевдо «Дядько Олег»).

Внаслідок отриманих травм під час Революції гідності та внаслідок травм і хвороб, пов'язаних із виконанням завдань в зоні АТО, отримав статус інвалідності ІІІ групи як ветеран війни.

Та попри інвалідність з початком російського вторгнення в Україну пішов добровольцем у військкомат і вже 25 лютого 2022 року був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.