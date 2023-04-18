Найбільший банк Кіпру закриває росіянам рахунки.

Bank Of Cyprus побоюється західних санкцій за обслуговування громадян Росії.

 

 

Найбільший банк на Кіпрі – Bank Of Cyprus – почав розсилати повідомлення клієнтам-росіянам про те, що їхні рахунки будуть закриті. Про це подає часопис Forbes із покликом на компанію Main Partner Trust, яка надає комплексні послуги клієнтам на Кіпрі. Рішення було ухвалено після чергового розширення американського санкційного списку. Банк побоюється санкцій за обслуговування росіян.

 

У листах клієнтам банк повідомляє, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців із моменту отримання повідомлення. Як причину в листі названо те, що користувачі повинні відповідати правилам процедури «знай свого клієнта».

 

Як пояснюють у Main Partner Trust, однією з причин таких дій банку щодо клієнтів-росіян може бути статус податкового резидента Росії. Також приводом для закриття рахунку може бути наявність доходу від бізнесу, який розташований під санкціями в Росії, а також «нетиповий» дозвіл на проживання на Кіпрі.

 

Джерело видання на банківському ринку каже, що Bank Of Cyprus закривав рахунки росіянам і раніше. Причому найчастіше під цю процедуру потрапляли навіть старі рахунки клієнтів, котрі давно живуть на Кіпрі.

 

Проблеми із закриттям рахунків виникли не лише у клієнтів Bank Of Cyprus, а й у тих, хто обслуговується у підрозділах грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank.

 

Рішення про закриття рахунків росіян у Main Trust Partner пов'язують із побоюванням британських та американських санкцій. Вони забороняють надання консультаційних, маркетингових, IT, юридичних, інжинірингових послуг компаніям та фізичним особам із Росії. Обмеження кіпрського банку пов'язані з недавнім розширенням блокуючих санкцій США за допомогу в обході попередніх санкцій. На дотримання всіх обмежень Bank Of Cyprus витрачає значні ресурси. У такій ситуації банку простіше закрити рахунки росіян, аніж отримати штраф чи інші проблеми, вважають експерти-правники.

18.04.2023

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