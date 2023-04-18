419-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:05 Фігуранта "справи 2 травня", колишнього заступника керівника обласної міліції Одещини Дмитру Фучеджі засудили до 15 років позбавлення волі. Таке рішення оголосив Приморський суд Одеси, повідомляє активіст Владислав Балинський. Фучеджі давав вказівки представниками "Антимайдану", які влаштували масові заворушення у центрі міста й чинили насилля – тоді восьмеро людей отримали вогнепальні поранення; шестеро з них загинуло. Фучеджи звинувачувалі в організації масових заворушень, зловживанні службовим становищем, що призвело до трагічних наслідків, у пособництві в захопленні будівель держорганів та втручанні в діяльність інших працівників правоохоронних органів. Сам фіґурант утік на територію "ПМР".

16:40 Росіяни обстріляли місто Українськ на Донеччині. Вибухами пошкоджено три багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів на місцевому центральному ринку. Щонайменше вісьмох людей поранено.

16:19 Служба безпеки України затримала провідника потяга Запоріжжя-Перемишль, який налагодив канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу – він перевозив чоловіків за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона. У сховку, який обладнав залізничник, поміщалася одна людина у "згорнутому" стані; всередині належало сидіти під час проходження прикордонного паспортного контролю. Афера для одного ухилянта обходилася у 2,5 тис. дол.

15:58 У соцмережах поширюється відео, на котрому, як стверджується, зафіксовано побиття строковика Національної гвардії офіцером у військовій частині в Івано-Франківську. У Західному територіальному управлінні Нацгвардії заявили, керівництво, "як і усе суспільство, обурене діями офіцера військової частини з Івано-Франківська відносно солдата строкової служби". За фактом інциденту розпочато службову перевірку; інформацію про побиття передали Державному бюро розслідувань. "У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця", – заявили у Західному теруправлінні.

15:12 Споживання газу в Україні істотно знизилося, отож у Міністерстві енергетики впевнені, що Україна накопичить достатньо палива для проходження сезону. "Раніше нам треба було близько 18-19 млрд кубометрів перед початком опалювального сезону. У цей сезон ми входили, маючи трохи більше ніж 14 млрд кубометрів. Але важливо те, що ми повністю розраховували на вітчизняний ресурс і відмовилися від експорту. Це дало можливість нам спокійно пройти цей сезон", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко. З його слів, у підземних сховищах зберігається понад 9 млрд кубометрів з урахуванням технологічного газу. Це означає, що Україна може спокійно накопичувати необхідні обсяги до наступного опалювального сезону. "Ми розраховуємо мати додатково газ для можливого виробництва електроенергії, тому що були ситуації, коли ми не могли фізично, через руйнування залізних колій, постачати вугілля на певні станції", – додав Галущенко.

14:51 Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці. Голова держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк", поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів, вручив воякам державні нагороди.

14:38 Європейський Союз не зможе розвивати нормальні відносини з Китаєм, якщо Пекін не використає свій вплив на Росію, аби переконати її вивести війська з України та закінчити війну, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на слуханнях в Європарламенті щодо стратегії відносин між ЄС і Китаєм.

14:10 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких три носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ. Натомість в в Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що станом на 13:00 Чорному морі була збільшена кількість ракетоносіїв до чотирьох: 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, що можуть мати загальний залп до 24"Калібрів".

13:29 Згідно з уточненими даними, внаслідок обстрілу Херсона дев'ятеро осіб зазнало поранень, одна людина загинула. Росіяни обстріляли середмістя, поціливши якраз у місця з найбільш масовими скупченнями людей. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури,зокрема, житлові будинки та автотранспорт.

13:01 Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Європейська Унія не зможе налагодити відносини з Китаєм, якщо Пекін заохочуватиме російську агресію. "Ми зазначили, що наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не скористається своїм впливом на Росію, щоб вона вивела свої війська з України, щоб завершити цю війну", – сказав Боррель під час слухань у Європарламенті щодо стратегії відносин між ЄС і Китаєм.

12:40 Росіяни активно мінують лівий берег Дніпра, щоб не допустити десантування українських військ. Як розповіла керівник пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері національного телемаратону, це може свідчити про готовність росіян відійти вглиб суші. "Російські окупанти дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів оборони – і першого, і другого, і третього. Намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно небезпечними, майже все узбережжя намагаються вкрити замінованими площами. Це, як кажуть херсонці на правому березі, народна прикмета – вони точно готуються до чергового "жесту [доброї волі]". Вони спакували намародерене майно, відправили, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії – це однозначно свідчить про те, що вони готуються", – сказала Гуменюк.

12:27 На ранок вівторка в Україні через підняття рівня води у річках було підтоплено 330 будинків: у Дніпропетровській області – 170, у Кіровоградській – 87, у Черкаській – 42, у Чернігівській – 29 та у Полтавській – 2. Було підтоплено 1564 дворогосподарств: Чернігівська область – 474, Кіровоградська – 323, Дніпропетровська – 269, Київська – 210, Черкаська – 181 та Полтавська – 107.

12:15 Рада Євросоюзу затвердила ініційовану Єврокомісією пропозицію щодо включення угоди про зону вільного телефонного роумінгу з Україною до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, повідомило Міністерство цифрової трансформації. Затверджене Радою ЄС рішення має схвалити Торговий комітет ЄС–Україна. Включення України до зони вільного роумінгу ЄС є однією з ключових дій переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план є дорожньою картою для повної реалізації Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС.

11:59 Росіяни обстріляли Херсон. Вибухи пролунали у районі Центрального ринку. Внаслідок артобстрілу постраждало шестеро осіб.

11:50 В українському МЗС підтвердили запрошення президентові Бразилії Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки, і зазначили, що Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви із пошуку рішення для припинення війни, однак підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від агресії, звинувачуються в заохоченні війни, не відповідає реальному стану справ: «Україну не потрібно ні в чому переконувати. Загарбницька війна ведеться на українській землі і завдає невимовних страждань та руйнувань. Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої президентом Зеленським».

11:00 У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 16 ракет, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

10:46 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На фронті на Донбасі тривають запеклі бої. Однак існує реальна можливість того, що Росія зменшила чисельність своїх військ і знизила активність наступальних дій навколо Донецька, найімовірніше, щоби перенаправити ресурси на Бахмутський напрямок. У Бахмуті сили МО РФ та "групи Ваґнера" продовжують повзуче просування. Лінія фронту в центрі міста проходить переважно вздовж головної залізничної гілки. Україна загалом стримує російське оточення з півдня вздовж вулиці Корсунської, старої основної дороги на захід від міста. Для обох сторін критичним питанням є точне планування будь-якого значного відведення своїх підрозділів навколо Бахмута, оскільки Україна прагне вивільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв.

10:28 Президент Росії Владімір Путін відвідав позиції російської армії на окупованих територіях Луганської і Херсонської областей, повідомляє російський армійський телеканал "Звєзда". З опублікованих, але швидко замінених відео видно, що поїздка була перед 15 квітня.

10:19 Країни G7 у спільному комюніке міністрів закордонних справ країн G7 після зустрічі у японському містечку Каруїдзава пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, а також попередили про "високу ціну" для тих, хто наважиться допомагати РФ у війні: "Ми підтверджуємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у веденні війни або заплатити за це високу ціну. Ми посилимо нашу координацію для запобігання та реагування на постачання зброї третіми сторонами в Росію і продовжимо вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує РФ".

10:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 108 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 84 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинуло 3 особи, 20 людей поранено.

09:40 Україна не почне контрнаступ, поки не буде повністю готова до цього, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов: "Це лише питання часу, коли країна досягне необхідного рівня військової готовності для цього", – додавши, що союзники України допомагають уряду досягти рівня технічного оснащення, необхідного для початку атаки, доставляючи важку бронетехніку і боєприпаси, іноді офіційні особи союзних країн "обіцяють одне, а роблять зовсім інше".

09:20 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 183 130 (+470) осіб, танків – 3661 (+1) од., бойових броньованих машин – 7098 (+11) од., артилерійських систем – 2810 (+6) од., РСЗВ – 538 (+0) од., засобів ППО – 285 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5676 (+4) од., спеціальної техніки – 330 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

107,1% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

41,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

94,6% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

91,2% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

48,3% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

20,3% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:10 Росіяни ведуть наступальні дії на кількох напрямках одночасно, але на більшості ворожі дії безуспішні – попри високу активність ворога, нашим бійцям вдається стримувати його просування вперед та завдавати йому значних втрат, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський:

На Куп'янському напрямку були спроби противника вести наступальні дії, але завдяки влучному вогню нашої артилерії підрозділи противника вдались до втечі, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку. На Лиманському напрямку дії ворога були також безуспішні, всі його спроби провести наступальні дії розбились через стійкість наших позицій та мужність воїнів. Проте епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, там противник зосереджує найбільші свої зусилля і не полишає мету взяти місто під контроль будь-якою ціною; наразі ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну. Разом з тим, наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії. Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Соснівка, Попівка та Іскрисківщина Сумської області, а також населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Спірного, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Плещіївка, Щербинівка та Торецьк Донецької області. На Авдіївському напрямку невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області. Окупанти обстріляли, зокрема, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівку. На Мар’їнському напрямку відбито численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив понад 40 обстрілів населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині; Золота Балка, Берислав, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

08:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин, схоже, знову завойовує прихильність президента Росії Путіна – ймовірно, через неспроможність російських звичайних військових виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі. Ступінь довіри та прихильності Путіна до Пріґожина наразі невідомий, але ймовірно, що Путін зупинив зусилля російського МО "помститися Ваґнеру", відмовивши "Ваґнеру" в підкріпленні та боєприпасах. Поліпшення відносин Путіна з "Ваґнером" також може бути симптомом його нерішучості у збільшенні мобілізації та сигналізувати про повернення до прихованої мобілізації.

• Інтерв’ю з двома колишніми бійцями "групи Ваґнера" про їхнє поводження з українськими дітьми та іншими цивільними особами та військовополоненими додатково підкреслює, як "Ваґнер" інституціоналізував систематичну жорстокість як частину свого фундаментального способу дій. Цей тип вкоріненого насильства, ймовірно, матиме дедалі більший внутрішній вплив на російське суспільство, особливо коли бійці "Ваґнера" завершать свої контракти та повернуться додому. Російському суспільству доведеться докладати дедалі більше зусиль, щоб впоратися з нормалізацією жорстокості, яку створюють ці військові в міру їхньої реінтеграції у побутову сферу, що, ймовірно, матиме наслідки для цілих поколінь всередині суспільства.

• Інтерв’ю Gulagu.net із двома колишніми бійцями "Ваґнера" дає цінну інформацію про структуру сил "Ваґнера" та оперативні пріоритети.

• Московський міський суд засудив російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді за критику Кремля та війни в Україні. Резонансна справа Кара-Мурзи та вирок йому є символом ширшої тенденції в Росії до тотального та кодифікованого авторитаризму.

• Міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрівся з президентом Росії Путіним у Москві 16 квітня і пообіцяв зміцнювати військові обміни та співпрацю між Росією та Китаєм. Під час візиту Лі Путін продовжував намагатися представити Росію як рівноправного оборонного партнера Китаю та тихоокеанську військово-морську державу.

• Нещодавно створений "Клуб розлючених патріотів" колишнього російського офіцера та затятого націоналіста Іґоря Ґіркіна опублікував свій маніфест, спрямований на захист провоєнних фракцій у Кремлі від можливого "саботажу" та "зради".

• Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної.

• Російські війська далі просувалися в Бахмуті та продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка–Донецьк. Російські війська продовжували оборонні приготування на півдні України.

• Перехід Кремля на електронну розсилку повісток продовжує ускладнювати процедури призову в Росії.

• Російська окупаційна влада продовжує обговорювати надання російських паспортів на окупованих територіях України.