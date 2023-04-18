У Росії скасували ходу «безсмертного полку» з міркувань безпеки.

Це дійство багато років було невід’ємним ритуалом святкування росіянами 9 травня.

 

 

Дев’ятого травня в Росії не відбудеться традиційна хода «безсмертного полку». Організатори цього року відмовилися від його проведення у російських містах. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на слова речниці цього дійства Ольги Байбулової. Також скасовано військові паради в Курську та Білгороді.

 

«Як такого формату звичного (ходи) не буде. Традиційний формат вирішили розширити до того, щоб протягом усього дня ми шанували пам'ять героїв», – так Байбулова намагалася пояснити скасування заходу.

 

Своєю чергою співголова центрального штабу руху «безсмертний полк Росії», депутат держдуми Олена Цунаєва уточнила, що рішення «використовувати максимально різні формати» ухвалено з причин безпеки. Цунаєва запропонувала охочим розміщувати фотографії своїх родичів-ветеранів у соцмережах, на одязі, автомобілях, а також на сайті руху.

 

Акція «безсмертний полк» традиційно відбувається щорічно на дев’яте травня. Її учасники проходять колоною вулицями міст, несучи на патичках знимки своїх родичів — учасників Другої світової війни. Вперше така хода відбулася 2012 року, щойно Путіна втретє було обрано президентом Росії.

 

У 2020 та 2021 роках вуличну ходу було скасовано через пандемію коронавірусу, тож організатори тоді закликали провести дійство в онлайн-форматі. Проте торік, незважаючи на війну, ходу було проведено в традиційній формі.

18.04.2023

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