На прем'єр-міністра Японії було вчинено бомбовий замах.

На щастя, Фуміо Кісіда не постраждав.

У суботу, 15 квітня, на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду було вчинено бомбовий замах у місті Вакаямі на південному сході країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Кіодо Цусін. У бік глави японського уряду під час його виступу перед місцевими мешканцями зловмисник жбурнув циліндричний предмет, який виявився вибуховим пристроєм.

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте захід довелося скасувати. На відеокадрах з місця подій чутно гучний вибух, видно, як розбігаються люди, а кілька поліціянтів притискають зловмисника до землі. Повідомляють, що затриманий – 24-річний японець на прізвище Кімура, він поки що нічого не розповів щодо мотивів свого вчинку.

Кісіду евакуювали та доставили до поліційного управління Вакаями. Після інциденту він не побоявся провести ще три заплановані вуличні виступи. Під час одного з них прем’єр попросив пробачення у місцевих мешканців за клопоти, викликані вибухом. «Події принесли вам багато занепокоєнь і незручностей, я прошу у вас вибачення», – заявив він. Кісіда також запевнив, що цей інцидент не порушить виборчого процесу. «Ми разом із вами маємо продовжувати вибори», – наголосив він.

Напад на Кісіду стався менш ніж через рік після вбивства колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. У липні 2022 року колишній військовий моряк Тецуя Ямагамі пострілом у спину вбив експрем'єра, який виступав на передвиборчому мітингу на одній із вулиць Нари на південному заході головного японського острова Хонсю. Зловмисник використав стрілецький пристрій власного виготовлення. Важко поранений Сіндзо Абе помер у шпиталі.