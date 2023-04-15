На прем'єр-міністра Японії було вчинено бомбовий замах.

На щастя, Фуміо Кісіда не постраждав.

 

 

У суботу, 15 квітня, на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду було вчинено бомбовий замах у місті Вакаямі на південному сході країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Кіодо Цусін. У бік глави японського уряду під час його виступу перед місцевими мешканцями зловмисник жбурнув циліндричний предмет, який виявився вибуховим пристроєм.

 

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте захід довелося скасувати. На відеокадрах з місця подій чутно гучний вибух, видно, як розбігаються люди, а кілька поліціянтів притискають зловмисника до землі. Повідомляють, що затриманий – 24-річний японець на прізвище Кімура, він поки що нічого не розповів щодо мотивів свого вчинку.

 

Кісіду евакуювали та доставили до поліційного управління Вакаями. Після інциденту він не побоявся провести ще три заплановані вуличні виступи. Під час одного з них прем’єр попросив пробачення у місцевих мешканців за клопоти, викликані вибухом. «Події принесли вам багато занепокоєнь і незручностей, я прошу у вас вибачення», – заявив він. Кісіда також запевнив, що цей інцидент не порушить виборчого процесу. «Ми разом із вами маємо продовжувати вибори», – наголосив він.

 

Напад на Кісіду стався менш ніж через рік після вбивства колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. У липні 2022 року колишній військовий моряк Тецуя Ямагамі пострілом у спину вбив експрем'єра, який виступав на передвиборчому мітингу на одній із вулиць Нари на південному заході головного японського острова Хонсю. Зловмисник використав стрілецький пристрій власного виготовлення. Важко поранений Сіндзо Абе помер у шпиталі.

15.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Пробудження
Дзвенислава Новаківська, Діана Клочко
Діалог мистецтвознавиці Діани Клочко та правнучки Олекси Новаківського – Дзвенислави Новаківської, яка фахово реалізується у сфері лідерства та трансформації, про сучасну перспективу бачення малярства Олекси Новаківського і розуміння його досвіду проживання війни 100-літньої давності.
14.04.23 | | Штука
415-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 49 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
14.04.23 | | Україна
Перемогти Росію, а потім порозумітися з нею
Джек Дівайн
Після холодної війни Захід знехтував Москвою. Варто використати наступний шанс – після перемоги України, вважає ексвіцедиректор ЦРУ
13.04.23 | | Дискурси
414-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 45 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку
13.04.23 | | Україна
Гріти діда
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Гріти діда ми ходили в Живну середу перед Великоднем, зранку йшли з кошеликами від хати до хати, збираючи кукуци собі в кошелі
12.04.23 | | Дискурси
Благородний дикун
Олеся Ісаюк
Завдяки потужній інерції і механізмам реплікації поведінки постсовєтське виховання у своїй масі — це не стільки про соціалізацію, скільки про муштру як єдиний спосіб соціалізації.
12.04.23 | | Україна
Роль театрального мистецтва у часі війни
Юлія Костинюк
Сучасний український театр впливає на війну не менш потужно, ніж вона на нього, – практично та ідеологічно, відстоюючи власні кордони та допомагаючи їх відстоювати співвітчизникам, роблячи вибір тут і тепер, спрямований на досягнення свободи, розповідаючи про війну за межами нашої країни.
12.04.23 | | Штука
413-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 72 атаки. 
12.04.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.