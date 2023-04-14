Aqua alta

Юрко ПРОХАСЬКО

Весна того року підбиралася несміливо, нерішуче і невпевнено, з подиву й пошани гідною ненастирливістю. Ні на чому не наполягала, нічого не вимагала. Так приблизилися й великодні дні, такі самі ненаполегливі, проте вимогливі. Такі весни розгортаються неквапно, зате ретельно. Так вона й розвинулася потиху і стояла тепер розлита й розлога, й волога, особливо в рустикальніших дільницях міста. Не вільно плутати їх з вілльовими. Тут будинки незмірно скромніші, хоч часто також декоровані у відповідності з вимогами доби, яка помислити себе не могла без декору, а потім була одерта з нього в такий разючий, раптовий, але, знову-таки, далеко не рішучий і зовсім непослідовний спосіб. Глибше осаджені в землі ті будинки, не такі вознесені, приземленіші, зате нерідко тим ідилійніші, з вельми зґрабними різьбленими ґаночками і вишуканими маленькими віконцями високих стрімких стрихів. Часто ошальовані цілісними цинамоновими дошками. Грядки при них хоч і несуть великий розмай квіту, але не вдають зі себе квіткові клумби, не рядяться під рабатки. Тут звичніший рабарбар, не барбарис. Колись я ще скажу про них більше.

 

 

Від таких дільниць можна сподіватися радше образків, а не картин. Та саме тут, вздовж парканів і вглибині садів, у влаштуванні і строї життя відкривається пов’язаність міста з сільськими стихіями, вельми виразно відчутна власне на Великдень, ця велебна великодня сув’язь. Не рідкість тут і справжня сільська сецесія.

 

Чужим й великим білим тілом височів серед такої дільниці той дім. Та все одно довелось доволі довго його шукати, річ була у плутанині, спричиненій подібністю назв вулиць, до того ж, як виявилося, сусідніх: Волинської і Долинської. То був будинок відомого і вдатного маляра, що змалку віддав своє серце служінню самому осердю Галичини. Всередині будинку в той день було прийняття, вельми велелюдне, трохи великоднє, але насамперед з нагоди повернення господаря з венеційського відрядження. Коли ми увійшли, припізнені, показ уже почався. Господар показував слайди на осяйній стіні. Сонце світило несамовито, пробували прислонити великі вікна майже прозорими весняними фіранками, але й через них хльостало сонце, а інших не було. То було, ніби затикати сувоями мусліну чи метрами марлі великі пробоїни в судні.

 

Зображення з Венеції з’являлися бліді, ледь видні, а висока зала сама стала ущерть наповненим світляним акваріюмом. Від того світла розчинялися – і врешті розчинились – самі стіни. Не просто все було залите ним, повсюдним і прозорим, ледь солонуватим, як вода лаґуни, воно колихалось, плюскало, плескало об стіни, але не переливалася, і легко дихалося в ньому легеням людських дітей. Присутні – художники, мистецтвознавці, критики, музейники – були піднесені, осяяні, не йняли віри. Навіть не схаменулися, що давно вже під водою, на глибині сяйливої лаґуни. Світло було без лакун, без прогалин і пропусків, безмежне, беззастережне. Необережно було так його впустити, таке поводження з ним грозило обернутись раптовим лихом, потопом. В товщі води мерехтіли, тріпотіли золоті зеренця. На рухливих поверхнях невпинно тремтіли сліпучі цятки. Сурмили в мушлі сирени Сереніссіми. А вони все дивилися незмигно, з розкритими під водою очима, на одну невидну вже стіну, а господар все жбурляв зі свого вищого становища нові й нові зображення скісними світляними снопами, що тут же никли, майже розчинялися, невидні на відсутніх стінах.

 

А вони, завмерлі, все одно все пізнавали ці канонічні, іконічні зображення, і зойкали, й зітхали: Веронезе, Тінторетто, Бассано, Тьєполо… Тендітні звуки з теплих, вірних вуст. Як апостоли були вони, приголомшені, принишклі, благоговійні. Та й багато з них справді мали бороди, і заклякали в пієтичних позах, не годні осягнути, що один із них спромігся дістатися аж до Венеції, і що довіз її для своїх, і що Венеція доплинула й розлилась аж сюди.

 

***

 

Знову вдома: велике мешкання однаково виявлялося завжди замалим для величі Свят. Принаймні один додатковий покій постійно повнився печивом: паски, перекладанці мусили міститись на фортеп’яні, бюрку, на шафках і накасликах. Пахощі старого дерева під впливом тепла зливалися з теплими пахощами печива. Через бальконні вікна того покою видніло голе ще плетиво дикого винограду.

 

Виноград дуже дивна рослина: вразлива і заразом стійка, дуже вперта, але передусім дуже пізня. Життя його циклу коротке, відміряне, а переважно й відрізане, але несамовито проникливе. Життя дикого винограду не таке дике, як слово. Він теж пізно оживає, прокидається до життя пізно й повільно, попри позірну дикість свою. Тож у той день Страсної п’ятниці він ще сумирно спав у своїх сплетіннях.

 

А в неділю рано на ньому забриніла й мінилася тепер на світлі всіма без винятку барвами світу одна-єдина ваговита крапля вологи.

14.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Пробудження
Дзвенислава Новаківська, Діана Клочко
Діалог мистецтвознавиці Діани Клочко та правнучки Олекси Новаківського – Дзвенислави Новаківської, яка фахово реалізується у сфері лідерства та трансформації, про сучасну перспективу бачення малярства Олекси Новаківського і розуміння його досвіду проживання війни 100-літньої давності.
14.04.23 | | Штука
Перемогти Росію, а потім порозумітися з нею
Джек Дівайн
Після холодної війни Захід знехтував Москвою. Варто використати наступний шанс – після перемоги України, вважає ексвіцедиректор ЦРУ
13.04.23 | | Дискурси
414-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 45 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку
13.04.23 | | Україна
Гріти діда
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Гріти діда ми ходили в Живну середу перед Великоднем, зранку йшли з кошеликами від хати до хати, збираючи кукуци собі в кошелі
12.04.23 | | Дискурси
Благородний дикун
Олеся Ісаюк
Завдяки потужній інерції і механізмам реплікації поведінки постсовєтське виховання у своїй масі — це не стільки про соціалізацію, скільки про муштру як єдиний спосіб соціалізації.
12.04.23 | | Україна
Роль театрального мистецтва у часі війни
Юлія Костинюк
Сучасний український театр впливає на війну не менш потужно, ніж вона на нього, – практично та ідеологічно, відстоюючи власні кордони та допомагаючи їх відстоювати співвітчизникам, роблячи вибір тут і тепер, спрямований на досягнення свободи, розповідаючи про війну за межами нашої країни.
12.04.23 | | Штука
413-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 72 атаки. 
12.04.23 | | Україна
Про вічне і тлінне. Новий альбом U2
Олег Яськів
Музика довгої дороги позаду і короткої дороги попереду. Музика досвіду і мовчання, музика вдячності і стриманості, музика любові і віри
11.04.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.