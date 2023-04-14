415-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:19 Виконувачем обов'язків гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначено Максима Остапенка, колишнього очільника Національного заповідника "Хортиця". Пан Остапенко є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, співавтор дослідження та реставрації унікальних об’єктів підводної спадщини. Він співавтор проєктів музеєфікації пам'яток Хортиці і куратор будівництва історико-культурного комплексу "Запорозька Січ". Як повідомили у Мінкульті, наразі служить у ЗСУ.

11:01 Національна аґенція з питань запобігання корупції внесла китайську корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження роботи в Росії. Xiaomi досі залишається лідером із продажу смартфонів у Росії.

10:45 Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ, яким заборонило українським національним збірним змагатися на турнірах, де братимуть участь спортсмени з росії чи Білорусі. Обмеження стосуватимуться усіх представників національних збірних України з олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту.

10:37 Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав не ототожнювати планований контрнаступ із остаточною перемогою у війні. "У нас немає трактовки "контрнаступ". У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території, включно з ситуацією 1991 рік. Іншої ситуації у нас на сьогоднішній день немає. До того часу, поки ми це не зробимо, не зроблять наші Збройні сили, про жодне закінчення війни йтися не може", – сказав Данілов в етері національного телемаратону.

10:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 102 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 62 об’єктів інфраструктури. Попередньо загинуло 3 особи та 8 поранено.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія активізувала наступ на місто Бахмут Донецької області, оскільки сили міністерства оборони Росії та "групи Ваґнера" покращили взаємодію. Українська оборона все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин вони зазнали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку Росії. Штурмові "групи Ваґнера" продовжують вести основний наступ через центр міста, в той час як російські повітряно-десантні війська змінили частину підрозділів "Ваґнера" на північному та південному флангах операції. Українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням боєприпасів, але здійснюють планомірний відхід з позицій, які вони були змушені залишити.

09:50 Вночі, біля 4 години невідомі підпалили бічні двері в церкві Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові у Львові. Спрацювала пожежна сигналізація, на яку зреагували рятувальники.

09:40 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 181 090 (+500) осіб, танків – 3650 (+4) од., бойових броньованих машин – 7069 (+16) од., артилерійських систем – 2784 (+7) од., РСЗВ – 535 (+0) од., засобів ППО – 283 (+0) од., літаків – 307 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5640 (+3) од., спеціальної техніки – 321 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

106,8% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

40,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

94,0% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

90,4% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

48,0% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

24,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

32,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:20 Американський народ і його союзники вже надали Україні значну економічну та гуманітарну допомогу, однак завданням є не просто відбити жорстоку російську агресію, щоб Україна вижила, а забезпечити процвітання країни, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на українсько-американському форумі партнерства: "Наша спільна робота полягає не лише в тому, щоб відбудувати те, що Путін так злочинно зруйнував. Йдеться про повну модернізацію та відродження України. Наша спільна мета не повинна полягати в тому, щоб Україна просто вижила. Це має бути Україна, яка процвітає".

Серед основних напрямків вона назвала допомогу армії, відновлення енергетичної інфраструктури, щоб вона стала більш екологічною та стійкою, відновлення українських міст і сіл, щоб переміщені українці могли повернутися додому, зміцнення державних інститутів України, щоб вони забезпечували гідність і можливості для всіх громадян України і щоб вони були більш захищені від корупції.

Заступниця держсекретаря зазначила, що "серед іншого ми працюємо над тим, щоб Росія допомогла заплатити за все...": за підтримки Конгресу Міністерство юстиції США отримало нові повноваження використовувати незаконні активи, захоплені у російських олігархів, для допомоги й відновлення України, і в лютому вже оголосило про перший транш у розмірі $5,4 млн у межах цих повноважень, і нові оголошення будуть. Тривають дискусії щодо ймовірних $300 млрд активів російського ЦБ, які були заморожені нами і нашими союзниками.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує ведення загарбницької війни. Продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, не зважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та героїзму наших воїнів, було відбито 49 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах Богданівки та Предтечиного, успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Сєверного, здійснив артилерійські обстріли, зокрема, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Нетайлового, Карлівки Донецької області. На Мар’їнському напрямку за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Російська федерація продовжує насаджувати так звану «паспортизацію» громадянам України. У окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти. Особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Відомо, що відділи міграційної служби російської федерації працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу. Авіація Сил оборони за добу, що минула, завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Український високопосадовець, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, попередив, що Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, незважаючи на те, що наразі вона стикається з серйозними проблемами у створенні збройних сил.

• Однак, Кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль, щоб ефективно використовувати масштабнісний ефект у для підтримки великого формування російських військ.

• Українські оцінки підтверджують давню оцінку ISW про те, що Росія зараз не може проводити декілька наступальних операцій одночасно.

• За повідомленнями, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Ґершковича, що дозволяє припустити, що арешт був відповіддю на арешт США громадянина Росії Сергія Черкасова 24 березня за звинуваченням у діяльності як агента іноземної держави. Особиста участь Путіна в першому з часів холодної війни арешті американського журналіста може вказувати на те, що Кремль розглядав арешт як прораховану ескалацію, яку він намагатиметься використати як важіль для отримання поступок від Сполучених Штатів.

• ФСБ Росії стверджує, що встановила особи, які несуть відповідальність за вбивство блогера Максима Фоміна (псевдонім Владлен Татарський).

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжують закріплюватися в Бахмуті та продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.

• Російські війська продовжують зміцнювати та укріплювати свої позиції на півдні України, готуючись до можливого українського контрнаступу.

• Фінансист "групи Вагнера" Євґеній Прігожин і його прихильники продовжують ворогувати з владою Санкт-Петербурга та рекламними компаніями, які нібито перешкоджають вербуванню кадрів "групи Вагнера".

• Повідомляється, що "група Вагнера" навчає українських дітей користуватися зброєю в рамках російської молодіжної військово-патріотичної мілітарної організації "Юнармія" в окупованій Україні.