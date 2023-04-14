Вночі невідомі підпалили двері храму УГКЦ на Сихові.

Сьогодні, 14 квітня, вночі невідомі підпалили бічні двері в церкві Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на Сихові у Львові. Це той храм, який у 2021 році відвідав Папа Римський Іван Павло ІІ.

Інцидент стався о 04:00. Через загоряння в храмі спрацювала пожежна сигналізація, на яку зреагували рятувальники. Площа загорання становить 4 м2. Справу про підпал розслідує поліція.

Церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові збудували у 1995–2000 роках на місці каплички. 8 жовтня 2000 року її посвятив владика Любомир Гузар, а у червні 2001 році новозбудований храм УГКЦ відвідав Папа Римський Іван Павло ІІ.