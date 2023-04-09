411-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, ствольна та реактивна артилерія, БПЛА, ЗРК “С-300”, тактична авіація) обстріляли 142 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 83 об’єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені, кількість жертв уточнюється.

10:39 У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині віряни Московського патріархату заблокували вхід до собору Олександра Невського. Раніше місцеві мешканці проголосували за перехід храму до Православної церкви України. "Близько 200 парафіян УПЦ МП стоять на вході в храм з українським прапором, співають молитви, хресним ходом обходять собор і не впускають всередину кам'янчан, які вимагають переходу собору Олександра Невського до ПЦУ. Сьогодні їх приблизно 50 чоловік", - повідомляє "Суспільне. Хмельницький".

10:27 Генерація електроенергії із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів по всій країні, запевнив міністр енергетики Герман Галущенко. Триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 8 тис. абонентів у Донецькій області, 1 тис. абонентів у Сумській та Харківській областях.

10:14 Росія перейшла в Бахмуті до тактики випаленої землі, заявив командувач Східного угруповання військ ЗСУ Олександр Сирський. "Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", – заявив Сирський.

09:30 Американський Інститут вивчення війни опублікував спеціальний випуск з обговоренням релігійних репресій Росії в окупованій частині України від 24 лютого 2022 року.

• Росія продовжує використовувати релігію як зброю, намагаючись дискредитувати Україну на міжнародній арені, та використовує інформаційні операції про релігію для просування військових цілей, незважаючи на те, що сама грубо порушує релігійну свободу в окупованій Україні. Росія може використати Великдень 16 квітня, щоб затримати українські контрнаступи, закликавши до припинення вогню через повагу до православної релігії, незважаючи на те, що Росія в районах, які окуповують її війська, такої поваги до релігії не виявила. • Навпаки, російська окупаційна влада, ймовірно, проводить кампанію системного релігійного переслідування в окупованій Україні. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські військові або окупаційна влада, як повідомляється, вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні. Російська влада закрила, націоналізувала або примусово перевела щонайменше 26 місць богослужіння під контрольовану Кремлем Російську православну церкву Московського патріархату, вбила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також пограбувала, осквернила або навмисно знищила щонайменше 13 культових споруд в окупованій Україні. Ці випадки релігійних репресій є не поодинокими інцидентами, а радше частиною цілеспрямованої кампанії з систематичного викорінення небажаних релігійних організацій в Україні та просування Московського патріархату. Тут не враховані 494 релігійні споруди, які російські військові, згідно з даними незалежного київського Інституту релігійної свободи станом на лютий 2023 року, повністю знищили, пошкодили або пограбували, оскільки ISW не може оцінити навмисність у всіх цих випадках. • Систематичне пригнічування релігійної свободи в Росії є державною політикою російської влади. • Росія експортує свою державну політику систематичного релігійного переслідування на окуповану частину України. • Російські окупаційні чиновники з 2014 року здійснюють репресії проти українських релігійних громад у маріонеткових республіках на сході України та в незаконно окупованому Криму. • Кампанія Москви з релігійних переслідувань має на меті викорінити автокефальну Православну церкву України (ПЦУ), яку Москва вважає розкольницькою, незважаючи на рішення Вселенського Патріарха Константинополя у 2019 році про надання Українській православній церкві незалежності від Московського патріархату. Російська окупаційна влада систематично ліквідовує храми ПЦУ в окупованій Україні. Дослідження ISW показали, що 34 відсотки повідомлених подій переслідування були спрямовані проти ПЦУ. Звіти очевидців свідчать про те, що російська влада націлюється на ПЦУ за її українство. Такі цілеспрямовані напади на ПЦУ росіяни здійснювали навіть під час короткочасної російської часткової окупації Київської області на початку війни. • Російські окупанти планомірно відбирають майно ПЦУ для передачі Московському патріархату та ліквідовують богослужіння українською мовою. • Російські окупаційні сили також атакують інші конфесії, які є виразно українськими за культурою. Російські війська захопили двох українських греко-католицьких священників у Бердянську в листопаді 2022 року, депортували їх і фактично закрили головну українську греко-католицьку церкву в Мелітополі в грудні 2022 року. • Кампанія Росії також репресує протестантську меншість в Україні. Наявні повідомлення з відкритих джерел свідчать, що найбільш поширеними жертвами російського релігійного переслідування після українських православних є протестанти, зокрема євангельські християни-баптисти. Протестанти всіх конфесій стали жертвами 34 відсотків усіх випадків переслідувань. • Систематичне релігійне переслідування в Росії йде в руслі більшої російської кампанії культурного геноциду проти України. Раніше ISW оцінювало, що Росія проводить масові депортації українських дітей і депопуляцію української території, що, ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки. ISW оцінив, що ця кампанія етнічних чисток є частиною більшої кремлівської кампанії культурного геноциду, яка має на меті викорінити поняття унікальної української культурної ідентичності. Згідно з міжнародним правом, етнічна чистка не визначена як злочин, але комісія експертів Організації Об’єднаних Націй описала етнічну чистку як "цілеспрямовану політику, розроблену однією етнічною чи релігійною групою з метою насильницьких і терористичних засобів усунення цивільного населення іншої етнічної або релігійної групи з певних географічних регіонів". Конвенція про попередження злочину геноциду та покарання за нього проголошує, що геноцид включає "діяння, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу". Це визначення узгоджується з нинішніми зусиллями Росії усунути "небажані" українські релігійні групи на окупованих українських територіях. Навмисні російські напади та вандалізм щодо місць відправлення культу в окупованій Україні також можуть вважатися військовими злочинами. • Кремль продовжує інформаційну операцію, спрямовану на неправдиве представлення Росії як релігійно толерантної держави з одночасним свідомим придушенням релігійних свобод в Україні. Путін послідовно представляє Росію захисником традиційних "християнських цінностей", яка також підтримує православ'я, іслам, іудаїзм і буддизм. Кремль використовує цю інформаційну операцію, щоб звинуватити Україну в релігійній нетерпимості до Московського патріархату та отримати прихильність релігійних громад у всьому світі. Ця інформаційна операція суперечить російським релігійним репресіям на місцях. • Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи, як моральне виправдання своєї відмови вести переговори з Україною, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України. Кремль особливо активно звинувачує український уряд у переслідуванні Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). • УПЦ МП – це не незалежна релігійна організація, а продовження російської держави та інструмент російської гібридної війни. УПЦ МП є підпорядкована кремлівській Російській православній церкві. УПЦ МП надала матеріальну підтримку для початкового вторгнення Росії в Крим і східну Україну в 2014 році. Російські солдати використовували храми УПЦ МП як військові склади, гарнізони, польові госпіталі та навіть бойові позиції під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Священник УПЦ МП у Лисичанську Луганської області збирав інформацію про своїх конкурентів із священнослужителів ПЦУ та давав вказівки російським солдатам вбити українського священника. Повідомляється, що російські сили зробили все можливе, щоб покарати окремих священників УПЦ МП в Україні, які не повністю співпрацювали з російськими військами. • Росія продовжуватиме використовувати УПЦ МП та релігію як зброю для розпалювання соціальної напруги в Україні та впливу на реалії бойових дій. • Кремль може закликати до припинення вогню під час православного Великодня 16 квітня, як це було зроблено на православне Різдво в січні 2023 року. Кремль вибірково закликав до припинення вогню під час релігійних свят, щоби вплинути на ситуацію на передовій. Кремль, наприклад, відмовився припинити вогонь на православний Великдень 2022 року, щоб "не дати перепочинку київським націоналістам" під час битви за Маріуполь, оскільки російські сили все ще тримали ініціативу на лінії фронту в той час, але прагнув припинити вогонь на православне Різдво, щоб отримати додатковий час для підготовки російських військ до зимового наступу. Кремль може закликати до великоднього припинення вогню, оскільки така пауза принесе непропорційну користь російським військам і дозволить їм укріпити свої успіхи в Бахмуті та підготувати оборону проти контрнаступу України навесні 2023 року. • Путін може закликати до припинення вогню, щоб представити Україну як непоступливу й таку, що не бажає робити необхідні кроки для переговорів. Припинення вогню з релігійних мотивів додатково підсилює подвійну російську інформаційну операцію, яка показує нібито придушення релігійних груп в Україні і позиціонує Путіна як справжнього захисника християнської віри. Підкомпонентом цієї інформаційної операції є заклик до припинення вогню на чітко релігійних мотивах відповідно до православної традиції. Однак жоден комбатант не зобов’язаний погоджуватися на припинення вогню з релігійних чи будь-яких інших міркувань. • Прихильники міжнародної релігійної свободи повинні підтримувати зусилля України щодо звільнення своїх територій.

09:00 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 178 820 (+670) осіб, танків – 3637 (+1) од., бойових броньованих машин – 7028 (+4) од., артилерійських систем – 2750 (+10) од., РСЗВ – 534 (+1) од., засобів ППО – 282 (+0) од., літаків – 307 (+0) од., гелікоптерів – 292 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5607 (+5) од., спеціальної техніки – 311 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

106,4% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

40,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

93,5% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

89,3% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

47,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:50 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:40 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та 4 ракетних удари. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також 2 ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині. Окрім того ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок влучання постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині. Є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Ясна Поляна та Грем’яч Чернігівської області; Баранівка, Волфине, Запсілля та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе Харківської області. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Чернещина, Макіївка, Невське, Ямполівка, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне і Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Озарянівка, Дружба та Залізне Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Запорізьке, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Качкарівка, Миколаївка, Львове, Микільське та Інженерне Херсонської області, а також Херсон. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак російська окупаційна так звана “влада” повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук. При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтва про народження. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 6 ворожих БпЛА: 3 – типу “Ланцет”, 2 – “Зала” та 1 – “Суперкам”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

08:30 Україна змінила свої плани щодо військових операцій через нещодавній витік секретних документів Пентагону, повідомляє CNN з посиланням на близьке до Президента Володимира Зеленського джерело.

Міністерство оборони США продовжує вивчати й оцінювати достовірність сфотографованих документів, які поширюються в соціальних мережах і, як видається, містять чутливі й засекречені матеріали, повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографій на національну безпеку США, а також на наших союзників і партнерів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела обурено відреагували на те, що російська влада звинуватила члена «Союзу добровольців Донбасу» Юрія Євіча в дискредитації російських сил після проведення ним для співробітників Росгвардії уроку тактичної медицини, який негативно зображав російські сили в Україні.

• Фінансист «Ваґнера» Євґєній Пріґожин прямо розкритикував підхід російського МЗС до головування Росії в Раді Безпеки ООН і запропонував власний список пунктів порядку денного РБ ООН, що, ймовірно, є демонстративним актом, спрямованим на підтримку його авторитету в російському ультранаціоналістичному співтоваристві, та продовжуючи свої непрямі спроби представити себе відповідним президентом Росії в якийсь момент у майбутньому.

• Начальник українського об’єднаного пресцентру Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська зосередили 113 батальйонних тактичних груп на Запорізькому напрямку та 205 – на Донецькому напрямку.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна. Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що на цих напрямках відбулося сім боїв.

• Російські сили продовжували здійснювати наземні атаки в Бахмуті та його околицях, а також на лінії Авдіївка–Донецьк. Череватий заявив, що в Бахмуті з'явилися російські повітряно-десантні війська. 9 квітня російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів у південному Бахмуті.

• Російський мілблогер заявив, що українські війська провели бойову розвідку на заході Запорізької області.

• Керівник незалежної російської правозахисної організації «Русь за ґратами» Ольга Романова 8 квітня заявила, що призовники почали підписувати 18-місячні контракти з Міноборони Росії.

• Російські окупаційні чиновники, ймовірно, продовжують використовувати схеми медичного переміщення для депортації українських дітей до Росії. Глава ЛНР Леонід Пасічник заявив, що російські медики обстежили понад 94 тис. дітей Луганської області, а окупаційна влада відправила тисячі дітей з Луганської області в російські федеральні клініки, більшість з яких, ймовірно, розташовані в Росії.