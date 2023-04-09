410-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Зі зливу секретних документів США та НАТО видно, наскільки добре розвідка США обізнана про дії Росії та її плани, пише The New York Times. Американські військові у щоденному режимі отримують інформацію про час ударів Росії і навіть про конкретні цілі майбутніх атак. Документи показують виснажену російську армію, яка воює в Україні, і глибоко скомпрометований військовий апарат. Однак, публікація таких відомостей може допомогти Москві відрізати американських розвідників від інформації, яку вони отримують.

Матеріали також підтверджують думку, що Сполучені Штати мають чіткіше уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування.

10:20 Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

5 квітня 2023 року президент Росії Володимир Путін очолив розширене засідання Ради безпеки Росії, яке відбулося вперше з жовтня 2022 року. Основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, у ній йшлося про відновлення, правоохоронну діяльність та громадський порядок на незаконно анексованих територіях України. Вибір Колокольцева в якості основного доповідача, ймовірно, є спробою Кремля показати ситуацію на цих територіях як таку, що нормалізується. Насправді ж більша частина території залишається зоною активних бойових дій з партизанськими атаками і має вкрай обмежений доступ до базових послуг для багатьох громадян.

09:40 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 178 150 (+470) осіб, танків – 3636 (+0) од., бойових броньованих машин – 7024 (+4) од., артилерійських систем – 2740 (+13) од., РСЗВ – 533 (+0) од., засобів ППО – 282 (+0) од., літаків – 307 (+0) од., гелікоптерів – 292 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5602 (+3) од., спеціальної техніки – 309 (+5) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

106,4% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

40,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

93,4% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

88,9% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

47,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:20 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких два підводні носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 8 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, адже противник не припиняє застосовувати тактику терору. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур'я, Високе Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гранів, Вільхівка, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них: Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Новодмитрівка та Дружба Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Кам'янка, Степове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Новомайорське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове, Кам'янське Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Микільське, Комишани, Білозерка, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон. Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі. Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили 2 БпЛА типу “Supercam”, 6 БпЛА типу “Орлан-10” та 6 БпЛА типу “Zala”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 5 станцій радіоелектронної боротьби противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські та російські джерела обговорювали зниження темпів російських наступальних операцій уздовж усієї лінії фронту 8 квітня, підтверджуючи оцінку ISW про те, що загальний російський наступ наближається до виснаження. Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко повідомив 8 квітня, що російські війська ведуть бої по всій лінії фронту, але наступальний потенціал Росії продовжує знижуватися, а поточні російські атаки зосереджені на відволіканні та розосередженні українських військ у передбачення контрнаступальних операцій. Тимочко заявив, що російські війська ніде на лінії фронту серйозно не просуваються, зазначивши, що темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях на одних ділянках дещо знизилися, а на інших – повністю зупинилися. Тимочко також оцінив, що російський наступ на Авдіївку «захлинувся», і повідомив, що російські сили все ще не контролюють Мар’їнку, незважаючи на те, що місто перетворили на руїни. Декілька російських коментаторів наголошують на підготовці Росії до очікуваного українського контрнаступу, суґеруючи , що загальний фокус російського інформаційного простору зміщується з обговорення російських наступальних можливостей на оцінку потенціалу України повернути значні позиції.

• Динаміка використання артилерії на полі бою в Україні відображає факт, що російські війська використовують артилерію, щоб компенсувати свій ослаблений наступальний потенціал. Колишній "міністр безпеки ДНР", нині командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський повідомив, що російське командування вирішило майже повністю припинити щоденну видачу боєприпасів на ділянки фронту, де не ведуться активні наступальні дії, готуючись до контрнаступу України. Високий попит на снаряди вказує на те, що російські сили все ще значною мірою покладаються на артилерію, щоб компенсувати ключові недоліки в бойовій спроможності, включаючи погані навички росіян цілевказівки, недостатні можливості наземного штурму та недостатню доступність авіації в Україні. Російські війська використовують важкі артилерійські обстріли, щоб зруйнувати населені пункти, перш ніж захопити їх наземними атаками, компенсуючи необхідність проведення ефективних піхотних атак або нанесення авіаударів з використанням дефіцитних високоточних боєприпасів, піддаючи літаки та пілотів ризику від української ППО. 8 квітня The Washington Post повідомила, що, українські сили використовують на третину менше снарядів, ніж російські сили, і що українські сили теж бережуть снаряди, ретельно визначаючи пріоритетність цілей. Українські сили більш точні у своїх цілях, і, ймовірно, виграють від оборони на більшості ділянок, бонаступальні операції зазвичай потребують підвищеної артилерії.

• Колишній російський офіцер і затятий націоналіст Ігор Гіркін розпочав нові зусилля захистити, ймовірно, вплив російської провоєнної фракції в Кремлі. 1 квітня Гіркін створив громадський рух «Клуб сердитих патріотів» разом із сімома відомими проксі- та ультранаціоналістами, які прагнули допомогти Росії виграти війну та уникнути внутрішнього конфлікту в Росії. Члени клубу заявили, що Росія неминуче зазнає поразки в Україні та може пережити прозахідний переворот або громадянську війну, якщо Москва кардинально не покращить ситуацію на передовій. Члени стверджували, що російські чиновники не в змозі покращити військові зусилля та їх вплив на російське суспільство, оскільки більшість кремлівських чиновників належать до антивоєнної фракції.

• "Клуб розгніваних патріотів" розкриває кілька ключових наслідків динаміки Кремля та усвідомлюваної небезпеки для режиму Путіна. Стурбованість клубу антивоєнною фракцією може свідчити про те, що розкол у Кремлі поглибився під час невдалої російської зимової наступальної кампанії або напередодні українського контрнаступу. Занепокоєння з приводу розширення антивоєнної фракції також може вказувати на те, що існує занепокоєння, що Путін може бути змушений прийняти мирне врегулювання через загрозу зміщення.

• Гіркін може просувати політичні цілі неназваних фігур у російських владних структурах, можливо, у ФСБ.

• Російські націоналісти скористалися похоронами вбитого російського мілблогера Максима Фоміна для просування про-військових наративів.

• Російська ракетна кампанія з ослаблення єдиної енергетичної інфраструктури України остаточно провалилася, і Росія, схоже, відмовилася від цих зусиль.

• Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов'язані з тероризмом, як частину більш широких зусиль з просування самоцензури і створення правових умов для посилення внутрішніх репресій.

• Міністерство оборони Росії може готувати атаку під фальшивим прапором у Сумській області.

• Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжують досягати успіхів навколо Бахмута, і напруга між "ґрупою Ваґнера" та регулярними російськими військами щодо відповідальності за тактичні успіхи в Бахмуті, здається, посилюється.

• Російські джерела продовжували спекулювати на тему запланованого українського контрнаступу на півдні України, включно з гіпотезами про можливість висадки українського десантного десанту через Каховське водосховище.

• Федеральна антимонопольна служба Росії 6 квітня запропонувала реформу дерегуляції ВПК, яка може прискорити оборонне виробництво, але, швидше за все, сприятиме корупції та розкраданню.

• Українські чиновники повідомили, що 31 дитина повернулася в Україну після депортації до Росії, хоча російські чиновники продовжують обговорювати усиновлення українських дітей у російські родини.