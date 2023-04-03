404-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:48 Національний антитерористичний комітет Росії заявив про "український слід" у ліквідації російського пропагандиста Владлєна Татарського. "Терористичний акт щодо відомого журналіста Владлена Татарського був спланований спецслужбами України із залученням агентури з числа осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального", – заявили російські слєдоки.

15:29 На Хмельниччині чотири парафії вийшли з Московського патріархату і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України. Це випливає із повідомлення Хмельницької ОВА, котра інформує: "Зареєстровано 4 статути релігійних громад УПЦ у новій редакції, які перейшли в ПЦУ".

15:03 Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ретельно готує наступ для звільнення своїх територій. Голова держави відмовився озвучити будь-які подробиці, але сказав: для росіян найкращий вихід – утекти. "Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей. Але ми готуємося, щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам із РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", – сказав Президент під час спілкування у селі Ягідне на Чернігівщині.

14:52 До України прибула генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. На зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою Пейчинович-Бурич обговорила роль і місце Ради Європи у подоланні наслідків російської агресії. "Важливо забезпечити невідворотність покарання для винних у скоєнні воєнних злочинів. Це наш спільний обов’язок перед тими, хто загинув від рук російського агресора, починаючи з 2014 року. Рада Європи має відіграти провідну роль у створенні спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії", – заявила Джапарова.

14:29 Президент України Володимир Зеленський відвідав село Ягідне у Чернігівській області на річницю його деокупації. Там голова держави відвідав школу, у підвалі якої російські окупанти майже місяць тримали мирних жителів – 370 людей. Зеленський подякував місцевим мешканцям "за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів, розповісти усьому світу про трагедію, яку принесла Російська Федерація, російські військові разом з їхнім керівництвом, з їхнім президентом". Зеленського супроводжували у поїздці віцеканцлер Німеччини Роберт Габек та посол ФРН Анка Фельдгузен. "Можу додати тільки одне: все це (життя у неволі, нелюдське ставлення, – ред.) можу побажати президенту Росії. Провести залишок свого життя у підвалі з відром замість туалету", – сказав Президент.

14:02 Шевченківський суд Києва визнав винним Олександра Медвідя у викраденні героя Небесної сотні Юрія Вербицького. Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, але через вичерпання строків давності справи Медвідя звільнили від покарання, повідомляє "Суспільне". За версією прокуратури, Олександр Медвідь був виконавцем викрадення Вербицького. Його судять восьмий рік поспіль; за цей час чотири рази змінився склад суду і тричі розгляд справи починали заново. Також суд постановив стягнути із Медвідя на користь іншого потерпілого в цій справі, Ігоря Луценка, 248 тисяч гривень. Олександр Медвідь у залі суду заявив, що він не вважає себе винним і подаватиме апеляцію. Прокуратура теж опротестує вирок.

13:44 У застосунку "Дія" запущено бета-тест сервісу Дія.Підпис-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу, що дає можливість підписувати європейські документи, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Після оновлення застосунку "Дія" до останньої версії буде автоматично створено два варіанти підпису: за українським стандартом (ДСТУ) і міжнародним (ECDSA).

13:21 "Бахмут – український, російські війська нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити", – пояснив речник речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

13:09 Дізнавачі поліції повідомили про підозру священнослужителю УПЦ МП із Києво-Печерської лаври за перешкоджання журналістській діяльності – представник духовенства вирвав в оператора мікрофон та зламав кріплення на камері 30 березня під час зйомок. Священнослужителю інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів – санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

12:44 Комісія з прийому-передачі державного майна Нижньої лаври має продовжити роботу сьогодні; у разі відсутності перешкод, зокрема з боку (УПЦ МП), перебрання повноважень щодо управління майном триватиме два-три дні, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

12:23 Православна церква України стала на захист ветерана, проти якого застосували силу у храмі в Хмельницькому. "Дії, вчинені ним самим, не можуть бути виправданням того жорстокого поводження, яке було виявлено щодо нього", – заявив очільник Хмельницької єпархії ПЦУ, єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський Павло. Водночас він закликав не допускати ескалації. "Хочу окремо підкреслити, що ми відкидаємо насилля як шлях вирішення накопичених проблем та закликаємо усіх вірних нашої єпархії та тих, хто вболіває за Україну, не вчиняти його щодо винуватців ганебного інциденту. Морально вони вже є банкрутами. Юридичну відповідальність слід встановити за законом", – наголосив єпископ Павло.

12:06 Німецький оборонний концерн Rheinmetall будує у Румунії в Сату-Маре центр для обслуговування західної військової техніки. На підприємстві обслуговуватимуть танки Leopard 2, БМП Marder, самохідні гаубиці тощо – номенклатуру військової техніки, котра використовується в Україні. Центр має відігравати центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, які використовуються в Україні, і забезпечення їхньої матеріально-технічної підтримки.

11:48 Російські правоохоронці затримали жінку, підозрювану у вбивстві російського воєнкора Владлєна Татарського – Дар'ю Трєпову – котра принесла на "творчий вечір" Татарського коробку зі статуеткою, начиненою вибухівкою. Інформацію про затримання офіційно підтвердив слідчий комітет РФ. Джерела "РБК" у російських силових структурах припускають, що Трєпова могла не знати, що в статуетці є вибухова речовина.

11:30 Хоч споживання є вищим, ніж у понеділок минулого тижня, що пов'язано з холодною погодою та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах, "Укренерго" зняло всі мережеві обмеження, які призводили до необхідності обмеження споживання.

11:21 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 12 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:07 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок вирушає з дводенним візитом до Брюсселя для участі в офіційному засіданні Комісії Україна–НАТО. Це буде перше засідання комісії з 2017 року, відколи участь України почала блокувати Угорщина. "Голова української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні. Дмитро Кулеба також детально обговорить кроки задля посилення обороноздатності України, зокрема нове постачання озброєння та виробництво боєприпасів, посилення санкційного тиску на Росію, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та гуманітарну допомогу", – поінформував речник МЗС Олег Ніколенко.

10:44 У Мелітополі підірвали автомобіль із колаборантом – головою окупаційної адміністрації в Якимівці Максимом Зубарєвим. "У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився не в тому місці не в той час", – прокоментував міський голова Мелітополя Іван Федоров.

10:31 Польща передала Україні перші винищувачі МіГ-29. Про це розповів керівник офісу міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач в інтерв'ю RMF FM. З його слів, майбутні пакети допомоги обговорять додатково з Президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Польщі цього тижня.

10:19 Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що в Україні не надсилатимуть повісток через месенджери. "Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови... Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", – сказав Федоров у інтерв'ю ЛІГА.net.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Міноборони Росії, ймовірно, проводить цілеспрямовану інформаційну операцію, щоб відродити репутацію бригади, яка стала синонімом нещодавніх невдач Росії в Україні. Упродовж березня 2023 року діяльність 155-ї окремої морської піхотної бригади висвітлювалась за допомогою одних з наймасштабніших російських відеозаписів бойових дій із шоломної камери, а також телевізиту відомого російського телеведучого Владіміра Соловйова. Були також публічні повідомлення про те, що формування перебуває у "піднесеному настрої з твердою рішучістю досягти поставлених цілей", а також ілюстрації про переозброєння 155-ї на модифіковані танки. Насправді 155-та бригада, ймовірно, принаймні двічі за минулі шість місяців отримувала статус непридатної для ведення бойових дій через участь у тактично помилкових фронтових атаках поблизу Вугледара в Донецькій області. Зусилля міноборони відродити імідж бригади, ймовірно, відображають стурбованість тим, що її невдачі все частіше пов'язують з російським вищим військовим керівництвом.

09:40 На чолі делегації представників німецького бізнесу в Україну прибув віцеканцлер Німеччини Роберт Габек. Очікується, що делегація проведе переговори про післявоєнне відновлення України та співпрацю в енергетичній сфері.

09:30 Темою щотижневого рапорту ISW з російсько-української війни є атентат на відомого провоєнного російського мілблогера Максима Фоміна (також відомого як Владлен Татарський) у Санкт-Петербурзі 2 квітня. Фомін був одним із найвідоміших російських мілблогерів з 560 тис. підписників у Telegram та глибокими зв’язками з "групою Ваґнера", Кремлем, "ДНР" та російськими націоналістами, які домінують в російському інформаційному просторі з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Вбивство Фоміна в пов’язаному з "Ваґнером" кафе у Санкт-Петербурзі може виявити подальші розколи в Кремлі та його найближчому оточенні. Фомін був різким критиком російського військового командування та російського міністерства оборони:

2 квітня невідомі вбили російського мілблогера Максима Фоміна під час навмисного та цілеспрямованого нападу під час заходу в петербурзькому кафе, який, як повідомляється, належить фінансисту "групи Ваґнера" Євґєнію Пріґожину. На кадрах у соціальних мережах видно, як Фомін отримує бюст в подарунок від глядачки, яка за кілька хвилин до вибуху представилася скульптором. Джерела в МВС Росії повідомили, що російські спецслужби тривалий час знали про плани вбивства Фоміна. Російські чиновники та пропагандисти звинуватили Україну в організації «теракту» з метою вбивства Фоміна. Пріґожин же дивно заявив, що він не буде "звинувачувати київський режим" у смерті і Фоміна, і російської ультранаціоналістичної діячки Дар’ї Дуґіної. Натомість Пріґожин зазначив, що відповідальність за такі напади може нести група не пов'язаних з українською владою радикалів. Фомін був помітною фігурою в російському провоєнному націоналістичному інформаційному просторі, хоча й не більшою, ніж деякі інші. Фомін був присутній на заході президента Росії Путіна щодо анексії чотирьох українських областей 30 вересня, де заявив: "Ми всіх переможемо, ми всіх вб’ємо, ми пограбуємо всіх, хто нам потрібен; все буде так, як ми хочемо". ISW також виявив, що Фомін був залучений до пропаганди ісламського джихаду, ймовірно, для того, щоб розширити вербування росіян. Фомін був співведучим телешоу з іншим відомим мілблогером, з’являвся на російських державних медіаплатформах і брав участь у численних російських державних передачах. Фомін також очолював численні кампанії краудфандингу та вербування, пропагував насильницький мілітаризм і підтримував ідеологію та максималістські цілі Путіна щодо "денацифікації" та "демілітаризації" України. Однак Фомін мав спільну ідеологію та діяльність з багатьма іншими російськими мілблогерами і, схоже, не був мішенню, що заслуговує на особливу увагу з боку Києва. Ця команда мілблогерів не тільки висловлюється сама, а й представляє групу, яка має вирішальне значення для воєнних зусиль Путіна. ISW давно оцінив, що роль, яку відіграють ці мілблогери у всіх своїх можливостях, є ключовим фактором, яким пояснюється той дивовижний ступінь толерантності, який досі демонстрував до них Путін. Вбивство Фоміна могло бути свідченням того, що толерантність Путіна до цих мілблогерів загалом слабшає, але воно також могло бути результатом близькості Фоміна до Пріґожина. Вбивство Фоміна в кафе Пріґожина, ймовірно, є частиною більшої моделі ескалації російських внутрішніх конфліктів за участю Пріґожина та "Ваґнера". Фомін того самого дня був присутній на іншому заході, тож напад міг бути свідомо влаштований у приміщенні, яке належить Пріґожину. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що смерть Фоміна стала результатом боротьби та політичної конкуренції російських акторів. Деякі російські політологи також припустили, що Пріґожин мав бути присутнім на заході Фоміна, хоча підтверджень цьому припущенню немає. Вбивство Фоміна, можливо, було задумано як попередження Пріґожину, який дедалі більше ставить під сумнів ключові тези Кремля про війну в Україні та навіть непрямо демонструє зацікавленість у російському президентстві – чи то в конкуренції з Путіним, чи як його наступник. Біографія та поведінка Фоміна схожі на біографію Пріґожина, оскільки обидва стали відомими ультранаціоналістичними діячами після ув'язнення та помилування. Можливо, російські чиновники мали намір використати вбивство Фоміна, щоб посилити самоцензуру зростаючого російського громадянського суспільства, яке в розмовах у барах ставить під сумнів перебіг війни. Раніше, в березні, ISW відзначав обшуки ФСБ у барах у Москві та Санкт-Петербурзі, проведені на підставі звинувачень у тому, що особи в цих барах надавали фінансову допомогу українським силам і залучали неповнолітніх до "антигромадських дій". 28 лютого Путін доручив ФСБ посилити контррозвідувальні заходи та боротьбу з поширенням проукраїнської ідеології – цей наказ був використаний для розгону у барах Москви та Санкт-Петербурга. Рух Kiber Front Z, пов’язаний з "Ваґнером", вже кілька місяців очолює дискусії про війну в барах, які належать Пріґожину, і цілком можливо, що це резонансне вбивство відіб’є охоту людей відвідувати подібні заходи. Ця атака також може бути спробою залякати інших афілійованих із "Ваґнером" мілблогерів. Вбивство вже поглиблює розкол у російському середовищі мілблогерів, що в кінцевому підсумку може бути корисним для зусиль Кремля з консолідації контролю над інформаційним простором. Відомі російські мілблогери викрили особу менш відомого мілблогера під ніком MoscowCalling, котрий пожартував, що жінку, причетну до вбивства Фоміна, звали Дуґіна; і раніше цей колишній бойовик "ДНР" Андрій Куршин, мешкаючи в Москві, звинувачував Росію у воєнних злочинах в Україні. Мілблогери заявляють про неспроможність російської поліція та ФСБ перешкодити таким мілблогерам, як Куршин, підтримувати антиурядові настрої в інтернеті. Мілблогери закликали до арештів і страт інших мілблогерів, які висловлювали подібні погляди проти Путіна, його режиму та ведення війни. Кремль може використовувати такі розбіжності, щоб виправдати цензуру певних мілблогерів, які активно критикують Путіна.

09:00 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 175 160 (+610) осіб, танків – 3619 (+1) од., бойових броньованих машин – 6993 (+7) од., артилерійських систем – 2694 (+7) од., РСЗВ – 527 (+0) од., засобів ППО – 280 (+1) од., літаків – 306 (+0) од., гелікоптерів – 291 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5553 (+16) од., спеціальної техніки – 298 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

105,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

40,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

92,6% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

87,4% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

47,3% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

24,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

19,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:48 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:40 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник обстріляв Волфине, Басівку, Рясне і Мезенівку Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка - Донецької. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Наші воїни відбили понад 20 ворожих атак. Також наші захисники відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Костянтинівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Минулої доби, лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки українські воїни відбили понад 15 ворожих атак. Окрім того, загарбники обстріляли Орлівку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Красногорівку та Георгіївку Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам'янське, Запорізької області, а також Золота Балка, Томарине, Козацьке, Іванівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка та Херсон. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл, в термін до 1 червня поточного року, написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти. Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 6 інших важливих об’єктів ворога.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове–Кремінна. Російські джерела стверджували, що російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Кремінної.

• Російські війська продовжували атакувати Бахмут та його околиці. Російські війська, ймовірно, захопили завод АЗОМ у північному Бахмуті, як раніше оцінювало ISW. 2 квітня українські війська завдали ракетного удару по заводу.

• Російські війська продовжували вести наземні атаки на лінії Авдіївка–Донецьк. Речник Об’єднаного прес-центру сил українського Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що російські сили відступили з невизначених позицій на донецькому напрямку.

• Українські війська завдали удару ракетами HIMARS по залізничному депо в Мелітополі Запорізької області, що стало третім ударом по місту за останній тиждень.

• Міністерство оборони Великої Британії підрахувало, що відчутна кількість із 200 тисяч втрат Росії в Україні є небойовими, спричиненими поганою підготовкою та дисципліною, у тому числі через надмірне вживання алкоголю та неправильне поводження зі стрілецькою зброєю.

• Колишній чиновник "ЛНР" Родіон Мірошник спростував повідомлення ISW від 1 квітня з посиланням на нього про те, що російська влада депортує українських дітей до Росії за схемами відпочинку та реабілітації. Мірошник стверджував, що матері та діти з Горлівки Донецької області їздили на лікування в російські санаторії. Мірошник заперечував свою причетність до нинішнього окупаційного режиму, стверджуючи, що не був радником глави "ЛНР" протягом року. Однак пресслужба "Народної міліції ЛНР" називала Мірошника "радником глави ЛНР" ще 29 січня 2023 року. Мірошник у своєму Telegram-каналі заявив, що ще 13 листопада 2022 року обіймав посаду посла "ЛНР" у Росії.