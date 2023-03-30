Папа Франціск відчув себе зле.

Його шпиталізовано через проблеми з диханням.

 

 

Папу Римського Франціска шпиталізовано у середу, 29 березня, через різке погіршення стану здоров'я. Про це повідомила газета La Stampa з покликом на слова директора пресслужби Ватикану Маттео Бруні (Matteo Bruni). Відомо, що понтифік перебуває в римській клініці Gemelli.

 

Бруні розповів, що недуга вразила Папу в резиденції Santa Marta відразу після ранкової загальної аудієнції у Ватикані. Втручання медичного персоналу було негайним, Франціска перевезли каретою швидкої допомоги до клініки Gemelli.

 

За словами Маттео Бруні, понтифік збирався незабаром пройти плановий медогляд, проте плани довелося переглянути в середу вранці, коли Франціску стало зле. У результаті його терміново відвезли до шпиталю.

 

Спочатку лікарі вважали, що понтифік має проблеми зі серцем, проте ці побоювання не підтвердилися. Наразі медики встановлюють причини погіршення стану здоров'я Франціска, спричиненого респіраторним захворюванням. Папа Римський, ймовірно, залишиться в лікарні найближчі кілька днів. 86-річний понтифік уже скасував усі публічні заходи, які раніше запланував на четвер і п'ятницю.

 

«Останніми днями Папа Франціск скаржився на проблеми з диханням. Наразі він перебуває в клініці Gemelli, щоб провести деякі медичні перевірки. Результати показали респіраторну інфекцію (не COVID 19), яка потребуватиме кількох днів відповідної медичної терапії в лікарні. Папа Франціск зворушений багатьма отриманими посланнями та висловлює вдячність за турботу і молитви», – зазначив директор пресслужби Ватикану.

 

Нагадаємо, що влітку 2021 Франціск провів 10 днів у клініці Gemelli в Римі після операції на кишківнику, в ході якої йому видалили половину товстої кишки.

 

30.03.2023

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