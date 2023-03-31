США закликали всіх американців, передовсім журналістів, виїхати з Росії.

Заклик пролунав після арешту американського журналіста в Росії, ФСБ звинуватила його в шпигунстві.

 

                               Джон Кірбі

 

Білий дім закликав усіх громадян Сполучених Штатів, які наразі перебувають у Росії, полишити цю країну. Рекомендація стосується, зокрема, журналістів. Про це повідомив телеканал CNN.

 

«Зараз не час американцям перебувати у Росії. Якщо ви в Росії – чи то у справах, на відпочинку, байдуже, яка мета поїздки – вам потрібно виїхати вже зараз. Росія – не найкраще місце для вас, навіть якщо ви працюєте як журналіст. Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян. І якщо ви там, настав час виїжджати», — закликав своїх співгромадян речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

 

Днем раніше зі схожою заявою виступила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр (Karine Jean-Pierre), яка зазначила, що «у Росії небезпечно для американців».

 

Влада США знову рекомендувала американцям залишити Росію після того, як ФСБ затримала в Єкатеринбурзі громадянина США, кореспондента газети The Wall Street Journal Евана Ґершковіча. Російська спецслужба заявила, що журналіст нібито «займався шпигунством» і збирав секретні відомості про одне з оборонних підприємств. Ґершковіч відкидає всі звинувачення. Наразі ні адвокатів, ні представників консульства США в Росії не допустили до Ґершковіча, який, найімовірніше, перебуває в СІЗО «Лєфортово».

 

З вимогою звільнити Евана Ґершковіча виступили президент США Джо Байден, а також провідні американські та світові медіа.

31.03.2023

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