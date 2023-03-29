Архімандрит МП Авраамій звернувся до братії з закликом залишитися у Лаврі під омофором ПЦУ.

Архімандрит УПЦ МП Авраамій (Лотиш), член Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, звернувся до предстоятеля Православної Церкви України митрополита Київського Епіфанія з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря Православної церкви України і закликав печерських ченців стати під омофор автокефальної Церкви. Митрополит Епіфаній благословив отця Авраамія на виконання обов’язків намісника Лаври у складі ПЦУ.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці ПЦУ.

У своєму зверненні до братії Авраамій сказав, що "протягом останнього часу, особливо в ці місяці й тижні, всі ми відчули біль та розпач через події, які відбуваються з нашою обителлю". "Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слід чесно визнати – наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро й остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну, – туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення – розпалювання ворожнечі та протистояння", – обурився архімандрит.

Авраамій каже, що він відчуває особливу відповідальність "за долю нашого з вами спільного дому" – "і совість моя, і мій обов’язок лаврського постриженика спонукають мене залишитися в місці, де я складав обітниці перед Богом".

"У тому, що відбувається, я бачу дію Промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні помісної православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського Патріарха і помісних Церков, яка має канонічно обраного Предстоятеля Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Священноархімандрита Печерської лаври. Я сам добровільно прийняв це складне, але, на мою думку, єдино правильне і канонічно виправдане рішення", – каже архімандрит.

Авраамій свідомий, що він приймає "не славу, а терновий вінець і важкий хрест". "Але заради смирення і спасіння душі прийшов я сюди, і тому не тікаю від хреста, а з упованням на милість Божу, заступництво Богородиці та молитви Отців Печерських приймаю його", – заявив священнослужитель.

Відтак архімандрит закликав отців і братію залишитися в Лаврі у складі ПЦУ під омофором митрополита Епіфанія. "Готовий до спілкування з вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних", – резюмував він.

На офіційному сайті УПЦ МП остання згадка про Авраамія датована 19 січня 2023 року – на Богоявлення він отримав від митрополита Онуфрія право носіння другого наперсного хреста.

Тимчасом Предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до Кабінету Міністрів з проханням надати у користування українській Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника (йдеться про Авраамія) і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату.