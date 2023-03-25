395-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:35 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:25 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби російська федерація завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти і надалі використовують тактику терору. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля Сумської області, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Діброва, Білогорівка і Спірне. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ, Піщане і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Терни та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області. Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Марїнка, Новомихайлівка та Вугледар. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас, обстрілював населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Берислав, Тягинка, Антонівка, Білозерка, Кізомис, Широка Балка та Херсон. Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії російської федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони. В Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів «екскурсії» до Волгодонська, на Ростовську АЕС. Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Відомі голоси в російському інформаційному просторі все частіше створюють інформаційні умови для підготовки до можливого українського контрнаступу. Схоже, що широкий російський весняний наступ виснажується, і російський інформаційний простір, реагує на уповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу зі значним занепокоєнням. Російському військовому командуванню потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти виснаженню, або розпочати відновлення наступальних операцій.

• Окупаційний голова Криму Сергєй Аксьонов, за повідомленнями, створив в окупованому Криму приватну військову компанію, пов'язану з "Вагнер Груп". Незалежне російське розслідувальне видання «Важные истории» 23 березня повідомило, що Аксьонов публічно став на бік фінансиста "групи Ваґнера" Євгенія Прігожина проти міністерства оборони Росії та створив ПВК «Конвой» під керівництвом соратника Прігожина Костянтіна Пікалова, який керував операціями "Ваґнера" в Африці. Повідомляється, що ПВК «Конвой» є частиною БАРС (бойового резерву), тобто військовослужбовці «Конвою» підписують два контракти — один із самим «Конвоєм» і один з МО РФ.

• Деякі відомі російські блогери розкритикували російське військове командування за те, що воно продовжує наступати на Вугледар неефективними лобовими атаками у стилі "людської хвилі". Російська 155-та морська піхотна бригада була знищена та відновлена ​​аж вісім разів з початку війни, значною мірою через втрати, зазнані під час тривалих дій проти Вугледара.

• Президент Росії Путін провів зустріч з Радою безпеки Росії, ймовірно, як частину своїх зусиль, щоб показати себе справжнім і ефективним лідером воєнного часу.

• Російські війська провели обмежені атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська мали певні успіхи у Бахмуті та його околицях, а також здійснили наземні атаки в районі Авдіївки-Донецька.

• Генеральний штаб України виправив свою заяву від 23 березня про те, що російські війська відійшли з Нової Каховки в окупованій Херсонській області.

• Російська окупаційна влада оголосила про створення проросійського мілітаристського молодіжного руху, спрямованого на "промивання мізків" дітей.

• Російський уряд вживає нових заходів для пожвавлення та усунення корупції, млявості та опору у ВПК Росії.

• Міністерство оборони Великої Британії повідомило 24 березня, що щонайменше тисяча російських військовослужбовців, які проходили підготовку на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Брестській області (Білорусь), передислокувалися до Росії.