Країни Скандинавії планують створити спільну систему ППО.

Таким чином вони мають намір протидіяти російській загрозі

 

 

Командувачі ВПС Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії заявили в п'ятницю, 25 березня, що підписали декларацію про наміри створити об'єднану систему протиповітряної оборони Північних країн. Вона буде спрямована на протидію зростаючій загрозі з боку Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Декларацію було підписано на військовій базі Рамштайн в Німеччині. На підписанні був присутнім командувач військово-повітряних сил НАТО генерал Джеймс Гекер (James Hecker).

 

Чотири країни кажуть, що хочуть мати можливість діяти спільно на основі існуючої кооперації в рамках НАТО. Командувач ВПС Данії генерал-майор Ян Дам (Jan Dam) заявив в інтерв'ю Reuters, що бажання інтегрувати військово-повітряні сили виникло після вторгнення Росії в Україну.

 

«Наш об'єднаний повітряний флот за розмірами можна буде порівняти зі силами ВПС великої європейською країни. Ми хотіли б інтегрувати наше спостереження за повітряним простором, щоб ми могли використовувати радіолокаційні дані зі систем спостереження один одного. Поки що ми цього не робимо», – сказав Дам.

 

Норвегія на даний час має 57 винищувачів F-16 та 37 винищувачів F-35. Вона вже зробила замовлення додатково на отримання 15 винищувачів F-35. Фінляндія має 62 винищувачі-бомбардувальники F/A-18 Hornet і вона замовила 64 винищувачі F-35. У Данії, відповідно, є 58 винищувачів F-16 і вона замовила додатково 27 винищувачів F-35. Шведські ВПС мають близько сотні винищувачів Gripens.

 

Нагадаємо, що минулого року Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО, але процес їхнього прийняття загальмувався через позицію Туреччини та Угорщини. Це єдині дві країни НАТО, які досі не ратифікували заявки Швеції та Фінляндії.

25.03.2023

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