394-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:11 У німецькому уряді бридяться коментувати випади заступника голови Радбезу РФ Дмітрія Мєдвєдєва на адресу Німеччини. "Я не маю бажання реагувати на подібні провокації, вони говорять самі за себе", – сказав на брифінгу речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає "Укрінформ". Мєдвєдєв шлякує через заяву міністра юстиції Німеччини про те, що Владіміра Путіна видадуть Гаазі, щойно він перетне кордон ФРН – він пригрозив ракетним ударом по Бундестагу і офісі канцлера.

16:53 Французька група ADEO (Leroy Merlin) оголосила про вихід із російського ринку і передачу контролю над усіма російськими магазинами будівельних товарів місцевому менеджменту. Leroy Merlin було внесено Національним агентством з питань запобігання корупції до списку міжнародних спонсорів війни разом із компаніями Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle.

16:39 Вищий антикорупційний суд призначив 4½ років ув'язнення колишньому заступнику начальника управління Міністерства оборони України, звинуваченому у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" – об’єкта спеціального призначення Єдиного центру безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про екс-заступника начальника управління військових представництв Міноборони Дмитра Комаху, обвинуваченого у спробі підкупу директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрія Бойка.

16:19 На в'їзді до Києва правоохоронці зупинили автомобіль зі архиєпископом із тісними московськими зв’язками та недійсними документами. Як повідомили у Державній прикордонній службі, під час перевірки особи на можливу антиукраїнську діяльність у священнослужителя виявили листування з абонентами РФ (серед десяти останніх контактів у месенджері троє були з підписом "Москва". У переписці батюшка скаржиться, що поїхав би з України, але "квартири" і "шмутки" тримають. Паспорт громадянина України, продемонстрований архиєпископом, був недійсним. Згідно з даними "Української правди", йдеться про архієпископа Пантелеймона (в миру Віктор Бащук) – архієпископа Бучанського, вікарія Київської єпархії УПЦ МП.

15:35 Німеччина оновила список військової допомоги, наданої Україні. До нового пакету ввійшли три інженерні машини Dachs на базі німецького танка Leopard 2;100 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, бойових машин піхоти Marder і Dachs; запчастини для бронетехніки; 30 систем для виявлення дронів.

15:14 Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) визнала прогрес України у запобіганні корупції і вилучила її із "чорного списку". Про це повідомляє видання "Європейська правда", покликаючись на звіт, який оцінює прогрес, досягнутий у виконанні рекомендацій, наданих Україні 2017 року. GRECO висновує, що українці досягли покращень, виконавши задовільно 15 з 31 рекомендації. З решти рекомендацій дев'ять були частково виконані, ще сім не були виконані зовсім. Антикорупційна група РЄ зазначає, що основна робота ще попереду, але "своєчасне подання Україною інформації до GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку".

14:56 Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підходить до "вирішального етапу" війни. "Ми перебуваємо на вирішальному етапі боротьби за Україну. Яка триває століття. Яка стала змістом життя різних поколінь нашого народу", – сказав Президент на церемонії випуску офіцерів у Київському інституті Національної гвардії. "Не маю жодного сумніву, що нам вдасться захистити Україну і вибороти для українського народу довготривалу безпеку – свободу і мир. Ми маємо зробити все, щоб прискорити цей результат", – резюмував Зеленський.

14:30 Міністерство закордонних справ України ініціює санкції проти сенаторки парламенту Румунії Діани Шошоаке, котра виступила у парламенті з закликом приєднати до Румунії частину південних регіонів України, щоб "відновити культурну ідентичність румунського населення". "Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією. МЗС України ініціює накладення санкцій на Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці", – прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко.

14:11 Конституційний суд Вірменії визнав зобов'язання Вірменії за Римським статутом Міжнародного кримінального суду такими, що відповідають Основному закону країни. Уряд Вірменії звернувся до КС з питання перевірки конституційності Римського статуту наприкінці 2022 року. Вірменія підписала Римський статут 17 липня 1998 року, але не ратифікувала його, оскільки КС 2004 року визнав зобов'язання договору такими, що суперечать низці положень Конституції, чинної на той момент. Рішення конституційного суду, прийняте після видачі ордера на арешт Путіна, виглядає цілком антиросійських жестом

13:42 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких 4 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 24 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

13:31 Україна видала Росії всіх тяжкопоранених військовополонених, придатних для транспортування, повідомили у Координаційному штабі з поводження з військовополоненими. "Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право", – йдеться у повідомленні штабу. UPD. Росіян було п'ятеро.

13:14 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео ракетної атаки на порт у Бердянську річної давнини, в котрому було знищено російський великий десантний корабель "Саратов". Як випливає з відео, судно підбили комплексом "Точка У". "Рік тому, 24 березня, Збройні Сили України нанесли ракетний удар по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська. Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, "Саратов" було знищено. Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді", – прокоментував Залужний.

12:56 Служба безпеки України затримала двох аґентів ФСБ РФ, завербованих кадровим співробітником управління з Алтайському краю. Один із затриманих був інженером-конструктором підприємства "Мотор-Січ". Його затримали у Запоріжжі під час виконання завдання – він фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури із прив’язкою до місцевості. Іншого аґента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

12:35 Унаслідок обстрілу росіянами Білопільської громади загинуло двоє людей – один цивільний та поліцейський. Поранено чотирьох працівників поліції та п'ятьох цивільних мешканців.

12:16 Суд заарештував іще одну частину активів Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука – її підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ “Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна” у Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії, загальною вартістю понад 440 млн грн. "Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів. Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави”, – прокоментували у Службі безпеки України.

11:58 Україна повернула на вільну землю із окупованих територій тіла 83 полеглих захисників, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

11:32 Суд постановив заарештувати колишнього народного депутата від "ОПЗЖ", колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна (заочно). Медведчукового соратника підозрюють у державній зраді. У ході розслідування встановлено, що він напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у медіях пропагандистські матеріали на шкоду Україні з наміром нашкодити суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави, повідомило ДБР.

11:19 Офіційний Київ планує переговори Президента України Володимира Зеленського із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. "У планах є. Організаційно займаються і Офіс президента, і МЗС – і Єрмак, і Кулеба", – сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк в етері національного телемаратону. Він додав, що Зеленський мусить пояснити китайському лідерові "наслідки неправильної фіналізації війни". "Є питання того, що Китай іще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто чи хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією та Україною, чи все-таки він буде обережно стояти осторонь. Як я розумію, Китай іще для себе цього не з'ясував", – заявив Подоляк.

11:04 Данське енергетичне агентство (DEA) виявило невідомий об'єкт поруч із газопроводом "Північний потік". Об'єкт має циліндричну форму, він близько 40 см у висоту і 10 см в діаметрі. Для з'ясування природи об'єкта данська влада вирішила підняти його за сприяння міністерства оборони Данії. У зв'язку з цим данське енергетичне агентство запросило власника газопроводу Nord Stream 2 AG взяти участь в операції . За попередньою інформацією, виявлений об'єкт може бути морським димовим буєм, який не становить безпосередньої загрози для безпеки газопроводу.

10:48 Збройні сили Словаччини опублікували відео із вильотом винищувачів МіГ-29 до України. Ролик супроводжується піснею "Гей, соколи!" у словацькомовній версії, яку записав словацький військовий ансамбль.

10:30 Генерація електроенергії із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів по всій країні, запевнив міністр енергетики України Герман Галущенко. На Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури. Після нічної атаки дронами відновлено електропостачання понад 2 тисяч абонентів у Дніпропетровській області та близько 5,5 тис. споживачів у Донецькій області.

10:20 Саміт ЄС підтвердив намір надавати Україні допомогу в відновленні та відбудові, у координації із міжнародними партнерами. Європейська рада підтвердила повну підтримку Євросоюзом утворення міжнародного механізму із реєстрації шкоди, що була заподіяна Росією: "Разом із партнерами Європейський Союз буде надалі посилювати роботу в напрямку використання заморожених та заблокованих активів для відбудови України та для цілей її відновлення, у відповідності до законодавства ЄС та до міжнародного законодавства".

10:10 Вночі росіяни з зенітно-ракетного комплексу С-300 обстріляли Костянтинівку Донецької області, одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього; під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо переміщеними особами (Бахмут, Часів Яр та Опитне), двох поранено, повідомляє Офіс генерального прокурора.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Станом на середину березня 2023 року Росія, ймовірно, передислокувала щонайменше тисячу військовослужбовців, які проходили навчання на полігоні Обуз-Лєсновський на південному заході Білорусі. Хоча нової ротації військ помічено не було, Росія, найімовірніше, залишила наметовий табір на місці, це свідчить про те, що вона розглядає можливість продовження тренувальної програми. Той факт, що Росія вдалася до підготовки свого особового складу на базі значно менш досвідченої білоруської армії, підкреслює, що "спеціальна військова операція" Росії серйозно порушила систему підготовки російських військових – інструктори здебільшого були розгорнуті в Україні. Росія, ймовірно, також розглядає постійну непряму підтримку операції з боку Білорусі як важливий політичний сигнал.

09:50 Європейський центральний банк вимагає від австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International закрити свій бізнес у Росії, повідомляє Reuters. Відповідні вимоги висунули після того, як Австрію відвідав високопосадовець США і висловив стурбованість щодо діяльності Raiffeisen у РФ.

09:40 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 169 170 (+1020) осіб, танків – 3574 (+4) од., бойових броньованих машин – 6921 (+23) од., артилерійських систем – 2616 (+8) од., РСЗВ – 511 (+0) од., засобів ППО – 276 (+3) од., літаків – 305 (+0) од., гелікоптерів – 290 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2208 (+5) од., крилатих ракет – 911 (+2) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5464 (+12) од., спеціальної техніки – 277 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

104,6% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

39,9% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

91,1% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

84,9% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

45,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

32,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

19,6% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:30 Бюджет США продовжить безпекову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України, щоб гарантувати, що війна президента Путіна завершиться стратегічною поразкою, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, наголосивши на важливості дипломатичного врегулювання: "Я думаю, що в Україні є території, за які українці будуть боротися. Проте є території, які вони вирішать повернути іншими способами. Чого ми не хочемо… щоб це врегулювалося в такий спосіб, який просто дозволить росіянам перезавантажитися, переозброїтися і потім знову атакувати".

09:20 Вчора ввечері росіяни ракетами атакували Одеську область, знищено дві ракети Х-59. Атака продовжилася з півночі, близько десяти літаків Су-35 атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами, під час атаки була застосована протилокаційна ракета Х-31, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

09:10 У ніч на п'ятницю росіяни атакували Кривий Ріг БПЛА типу "Shahed", один був знищений, 5 збити не вдалося, загиблих і постраждалих немає, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари, один з яких – по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили на них понад 79 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація продовжує зберігати військову присутність на території республіки білорусь. Проте формування наступальних угруповань не відзначено. Водночас противник продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог обстріляв із мінометів та ствольної артиделії понад 20 районів населених пунктів. Серед них: Тимоновичі Чернігівської області; Заруцьке та Попівка Сумської області, а також Морозова Долина, Стрілеча, Глибоке, Красне, Тернова, Стариця, Землянки, Крейдянка, Вільхуватка, Шев’яківка, Амбарне і Бологівка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом попередньої доби противник ворог обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп’янська, Крохмального, Табаївки та Тернів Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки на Луганщині, а також Григорівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби. Також було відбито атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Предтечине Донецької області. Ворог обстрілював Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Залізне, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Загалом, від таких злочинних дій окупантів постраждало понад 15 населених пунктів. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Ласточкине, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка, Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли, зокрема, Ольгівського, Малинівки, Червоного, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова, Новоандріївки, Степового та Кам’янського Запорізької області; Червоного Маяка, Берислава, Львового, Новотягинки, Антонівки та міста Херсон. Через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, противником прийнято рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема у населеному пункті Троїцьке кількість ліжко-місць військового госпіталю збільшено удвічі, з 200 до 400. В той же час всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію російської федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня. Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня, у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал. Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

08:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин пом'якшив свою риторику стосовно міністерства оборони Росії, ймовірно, через страх повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.

• Пріґожин заперечив заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи дійсно в Україні є нацисти, як це постійно стверджує Кремль.

• Агентство Bloomberg повідомило, що Пріґожин готується згорнути операції "Ваґнера" в Україні після того, як російському військовому керівництву вдалося скоротити ключове забезпечення особовим складом і боєприпасами.

• Українські офіційні особи підтримали попередні оцінки ISW, що російські війська не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках.

• Російські війська, можливо, змінюють тактику ракетних ударів, зосереджуючись на українських військових об'єктах, оскільки загальна кількість російських ракетних ударів зменшується, що свідчить про виснаження у них запасів високоточних ракет.

• Прем'єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін у зверненні до державної думи окреслив різні заходи для підтримки російських військовослужбовців, російського ВПК та незалежності Росії від Заходу.

• МАГАТЕ повідомило, що "Росатом", можливо, працює над відновленням трьох ліній електропередач на Запорізькій АЕС, що посилить російський контроль над ЗАЕС.

• Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжують атакувати місто Бахмут та околиці, а також навколо Авдіївки.

• Українські війська продовжують здійснювати рейди над Дніпром у Херсонській області.

• Кремль продовжує примушувати російських резервістів, призовників та інших військовослужбовців до служби за контрактом.

• Прем'єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін заявив, що Росія продовжує зусилля з інтеграції нещодавно окупованої України в російські інститути та інфраструктуру.

• Російські війська в Білорусі нещодавно були передислоковані назад до Росії напередодні весняного призову в Росії 1 квітня.