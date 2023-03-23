Закарпаття і Львівщина – лідери за кількістю демонтованих радянських символів в Україні.

Згідно з статистикою, Закарпаття – лідер серед областей за кількістю демонтованих радянських символів. Друге місце займає Львівська область. Дані щодо кількості демонтованих символів опублікувала ГО "Декомунізація.Україна".
Кількість об'єктів (пам'ятники, погруддя, меморіальні дошки, серпи та молоти, радянські зірки), які було демонтовано в процесі деколонізації з 24.02.22 по сьогоднішній день в розрізі регіонів, згідно з підрахунками ГО:
Закарпатська – 88
Львівська – 64
Київська – 60
Хмельницька – 47
Харківська – 39
Одеська – 35
Полтавська – 35
Івано-Франківська – 33
Тернопільська – 28
Рівненська – 27
Дніпропетровська – 25
Чернівецька – 19
Вінницька – 18
Кіровоградська – 17
Житомирська – 15
Черкаська – 15
Волинська – 14
Миколаївська – 11
Сумська – 9
Чернігівська – 8
Донецька – 6
Запорізька – 3
Херсонська – 1
Нагадаємо, що позавчора, 21 березня, Верховна Рада ухвалила закон, який надає процесам деколонізації, що тривають в Україні, легітимну рамку та визначає дієві механізми.
23.03.2023