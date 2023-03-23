Рон Десантіс скоригував свою позицію щодо російсько-української війни.

Ймовірний кандидат у президенти США від республіканців заявив, що його тезу про територіальну суперечку зле потрактували.

Губернатор Флориди і ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс назвав російського президента Владіміра Путіна «воєнним злочинцем» і пояснив, що його недавня заява про те, що російське вторгнення в Україну є «територіальною суперечкою», була хибно інтерпретована. Такі заяви пролунали в телевізійному інтерв'ю британському журналісту Пірсу Морґану (Piers Morgan) на каналі TalkTV.

Нагадаємо, що минулого тижня Рон Десантіс, який, як очікується, незабаром висуне свою кандидатуру в президенти від Республіканської партії, заявив у програмі Tucker Carlson Tonight на телеканалі Fox News: «У той час, як у Сполучених Штатах є так багато життєво важливих інтересів – захист наших кордонів, криза готовності в наших військах, енергетична безпека і незалежність, стримування економічної, культурної і військової сили Китайської комуністичної партії – подальше втягування в територіальну суперечку між Україною і Росією не належить до них». Словосполучення «територіальна суперечка» у цьому контексті викликало різку критику з боку авторитетних республіканців.

В інтерв'ю Пірсу Морґану Рон Десантіс запевняв, що його заява була «хибно потрактована». «Очевидно, що Росія вторглася в Україну... Вона вторглася в Крим і захопила його. Це було неправильно. Але, на мою думку, Росія не демонструє здатності захопити Україну, повалити уряд і загрожувати НАТО. Я не думаю, що є достатні підстави, щоб розширити нашу залученість. Водночас ідея, що я вважаю, що дії Росії можна якимось чином виправдати – нісенітниця». Десантіс висловив переконання в тому, що Путін не вийде з цієї війни переможцем.

Губернатор Флориди також відгукнувся про видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії. «На мою думку, він воєнний злочинець. Він має понести відповідальність», – сказав Десантіс.

До заяв Рона Десантіса звернуто особливу увагу, оскільки, згідно з опитуваннями, він популярний серед республіканського електорату, зокрема серед тих, хто голосував за Дональда Трампа. Десантіса зараз розглядають як найповажнішого потенційного конкурента Трампа у боротьбі за номінацію у президенти від Республіканської партії.