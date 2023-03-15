Авторитетні республіканці скритикували слова ДеСантіса щодо України.

Вони висловили переконання, що якщо Україна «не втримає позиції, то проблема пошириться на інші європейські народи».

сенатор-республіканець Майк Крапо

Слова губернатора Флориди Рона ДеСантіса (Ron DeSantis) про те, що надання допомоги Україні не є життєво важливим питанням для США, викликали різку критику багатьох авторитетних республіканців. Про це повідомляє газета The New York Times.

Як зазначає видання, ДеСантіс, відповідаючи на запитання ведучих шоу Tucker Carlson Tonight з телеканалу Fox News, зрадив позицію більшості республіканців на Капітолійському пагорбі, включно зі сенатором Мітчем МакКоннеллом (Mitch McConnell) з Кентуккі, який є лідером меншості в Сенаті. Пан Макконнелл та інші високопоставлені республіканці в Конґресі чітко назвали вторгнення президента Володимира Путіна в Україну руйнуванням міжнародної системи безпеки після Другої світової війни.

«ДеСантіс помиляється і, схоже, забув уроки Рональда Рейгана. Це не “територіальна суперечка”. Український народ бореться за свою свободу. Капітуляція перед Путіним і відмова захищати свободу робить Америку менш безпечною. Слабкість провокує, і американські представники, які захищають такий тип слабкості, – це найсильніша зброя Путіна. Якщо полишити Україну, більший конфлікт, включно з Китаєм та іншими противниками Америки, стане значно ймовірніший», — сказала колишня конґресвумен Ліз Чейні (Liz Cheney), яка очолювала спеціальний комітет Палати представників, який розслідував спроби Дональда Трампа скасувати вибори 2020 року.

Позицію Рональда ДеСантіса відкинув авторитетний сенатор Ліндсі Ґрем (Lindsey Graham). «Підхід на кшталт Невілла Чемберлена завжди погано закінчується. Ми маємо справу зі спробою Путіна перекроїти карт Європу за допомогою сили зброї…», — сказав пан Ґрем, порівнюючи пана ДеСантіса з британським прем’єрміністром, який намагався порозумітися з Адольфом Гітлером напередодні Другої світової війни.

Сенатор Марко Рубіо (Marco Rubio) з Флориди, член Комітету у закордонних справах і колишній претендент на посаду президента США заявив, що «не розуміє, що (ДеСантіс) намагається зробити і яка його ціль».

Негативну реакцію висловив республіканський сенатор Джон Корнин (John Cornyn) з Техасу. Він зазначив, що його «занепокоїла позиція» губернатора Флориди. «ДеСантіс – ветеран. Він розумний хлопець. Він – хороший губернатор, і я не розумію, чому він каже, що Україна не важлива для Сполучених Штатів».

Кріс Крісті (Chris Christie), колишній губернатор Нью-Джерсі і теж евентуальний кандидат у президенти від республіканців, сказав, що «слова (ДеСантіса) – наївні. Це – повне нерозуміння історичного контексту, що відбувається», бо «авторитарні влади швидко заповнять порожнечу, якщо США відступлять від глобального лідерства».

Своєрідним підведенням риски можна вважати слова авторитетного член Комітету фінансів Сенату, республіканця Майка Крапо (Mike Crapo): «Я особисто вважаю, що Сполучені Штати повинні продовжувати фінансування (України). Завжди є дискусії, як це треба зробити і на якому рівні, але годі – США повинні підтримати Україну. Якщо ми не втримаємо позицію в Україні, ми просто побачимо, як проблема пошириться на інші європейські народи».