Губернатор Флориди Рон Десантіс висловився проти підтримки України.

Десантіс є одним із найімовірніших кандидатів у президенти від Республіканської партії США на виборах 2024 року.

 

 

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс (Ron DeSantis) заявив, що в умовах, коли Вашінґтон стикається з численними проблемами, надання допомоги Україні не є життєво важливим питанням для США. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Хоча Десантіс поки що офіційно не оголошував про свою участь у президентських перегонах, очікується, що він це зробить найближчим часом.

 

«У той час, як у Сполучених Штатах є так багато життєво важливих інтересів – захист наших кордонів, криза готовності в наших військах, енергетична безпека і незалежність, стримування економічної, культурної і військової сили Китайської комуністичної партії – подальше втягування в територіальну суперечку між Україною і Росією не належить до них. Фактично “відкритий чек” адміністрації Байдена з фінансуванням цього конфлікту “настільки, наскільки потрібно” без жодних визначених цілей та підзвітності відволікає увагу від найактуальніших проблем нашої країни», – так відповів губернатор на запитання ведучих шоу Tucker Carlson Tonight з телеканалу Fox News.

 

ДеСантіс заявив, що метою США має бути мир. А тому, на його переконання, «потрібно перестати обговорювати винищувачі F-16 та ракети далекого радіуса». «Ці кроки загрожують безпосереднім втягуванням США у конфлікт, втягуванням нас у “гарячу війну” між двома найбільшими ядерними державами. Цей ризик неприйнятний», – наголосив він.

 

З ведучими Fox News спілкувався і експрезидент Дональд Трамп. Зокрема на запитання, чи повинні Сполучені Штати підтримувати зміну режиму в Росії, Трамп відповів: «Ні. Ми повинні підтримувати зміну режиму в Сполучених Штатах, це значно важливіше. Адміністрація Байдена – це ті, хто втягнув нас у цю халепу».

 

Реагуючи на ці висловлювання Рона ДеСантіса і Дональда Трампа, речник Національного комітету Демократичної партії Аммар Мусса (Ammar Mussa) заявив: «Це черговий приклад того, як боротьба за електорат, який підтримує гасло Трампа "Зробімо Америку знову великою", означає, що на виборах 2024 року республіканці займуть крайньо естремістські позиції, навіть якщо це послаблюватиме наших союзників і демократію».

14.03.2023

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