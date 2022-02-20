Героїв Небесної Сотні львів'яни вшанували разом з іноземними дипломатами.

У День героїв Небесної Сотні, 20 лютого, львів'яни провели вранішню та вечірню молитви на Меморіалі пам'яті, що на вулиці Кривоноса. Між тим також влада і громадськість запалили свічки та поклали квіти на Личаківському цвинтарі, де поховані загиблі учасними Революції Гідності. Завершився день мистецьким дійством "Промені Майдану" на Меморіалі пам'яті. У заходах взяли участь дипломати Канади, США, Британії, Австралії та Німеччини.

"Цей день є важливим днем пам'яті. Але цього року ще важливіше згадати, що сталося, адже саме у цей час знову є ті, хто погрожує Україні, бо не хоче, щоб український народ сам обирав своє майбутнє. Бути нам разом тут означає показувати єдність. А єдність є потужною зброєю. І саме тому я сьогодні з вами: щоб віддати шану загиблим героям і щоб показати, що Великобританія стоїть пліч-о-пліч з вами у цей момент і завжди", — сказала у своєму виступі під час акції "Промені Майдану" посол Британії Мелінда Сіммонс.

Солідарність з Україною висловила також посол Канади в Україні Лариса Ґаладза. Про Небесну Сотню вона мовила:

"Ми сьогодні не просто так стоїмо з вами на цьому місці. І Україна сьогодні в світі стоїть на своєму місці — завдяки тим, хто вимагав гідності, хто гідно боровся, і особливо тим, хто в кінці віддав найцінніше — своє життя — за гідність свого народу і за ті цінності, які ви, українці, і ми, канадійці, тримаємо глибоко в серці. З глибокою вдячністю та глибокою повагою згадуємо їх. Вічна їм пам'ять".

Радник посольства США з політичних питань, директор політичного відділу Девід Геренбек звернувся до львів'ян від імені Посольства США.

"Всі ці люди загинули за те, у що вірили. Вірили у краще майбутнє для своїх родин, свої друзів, своїх дітей та своєї країни. І не побоялися віддати своє життя за цю віру. Нас надихає їхній подвиг — та найвища жертва, яку вони принесли за свою віру і за свободу свого народу... Увесь світ натхнений їхнім вчинком. Сполучені Штати Америки боролися за свою волю багато років тому, тому їхній вчинок надихає і нас. Сьогодні перед Україною стоїть новий виклик. Новий бар'єр до тієї мети, куди ви прямуєте. І США стоять пліч-о-пліч з Україною, щоб Україна могла досягнути тієї цілі, до якої вона йде", — наголосив американський дипломат.

Другий секретар посольства Австралії Маркіян Воєвідка розповів про історію своєї родини, яка походить саме зі Львова.

"Посольство Австралії тимчасово переїхало до Львова. І хоча обставини нашого переїзду не є радісні, ми вдячні за те, як нас тут прийняли. Ці події, які нас зібрали тут, і загроза, яка нависла над Україною, мають на мене особистий вплив. Моя родина, більшість якої були львів'яни, втекла з України після Другої світової війни, щоб уникнути гніту Радянського Союзу. Вони оселилися в Австралії, але зберегли міцну віру в Україну та в її майбутнє як вільної демократичної держави", — розповів пан Маркіян Воєвідка.

Також він додав, що пишається, що обидві наші країни поділяють ті цінності, за які загинула Небесна Сотня, та висловив певність, що жертва героїв ніколи не буде забута.

"Коли почався Майдан 2013 року, я працювала у нашому посольстві у Києві політичним радником. Після того дня, коли розігнали студентів, які мирно протестували в центрі Києва, я, разом з усіма українцями, приєдналася до першого великого мітингу в Києві. Там зібралося тоді пів мільйона людей. Я бачила старих і молодих, я бачила сім'ї з дітьми. Тому що ніхто не вірив, що щось може статися з такою великою мирною громадою... І все ж у лютому 2014 року сталося те, чого ніхто не передбачав: снайпери застрелили понад сотню беззбройних людей", — так про свою особисту участь та участь дипломатів своєї країни у Революції Гідності розповіла консул Німеччини Таня Баєр.

Також на Меморіалі пам'яті Небесної Сотні виступили очільники міста та області, а також дружина загиблого героя Андрія Дигдаловича — Наталія Дигдалович.

20 лютого в Україні відзначають День героїв Небесної Сотні, бо саме цього дня вісім років тому загинуло найбільше учасників Революції Гідності у Києві.

Світлини Альони Ніколаєвич і Анни Герич