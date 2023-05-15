«Справи Майдану»: виставку з такою назвою відкриють у Львові.

16 травня об 11:00 відбудеться відкриття документальної виставки «Справи Майдану: на шляху до правосуддя та історії» у Львові на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні (вул. Кривоноса,1). Національний музей Революції Гідності представить її спільно з регіональним партнером Музеєм Гідності у м. Львові.





На стендах виставки відтворено хронологію подій, зібрано статистику справ, результати та проблеми судових проваджень у справах Майдану – умовній назві однієї великої групи злочинів проти учасників Революції Гідності. Також ви зможете дізнатися більше про злочини, вчинені проти Майдану, та історії постраждалих.

Попри війну, боротьба за винесення вироків обвинуваченим не припиняється. Щотижня в судах Києва та регіонів тривають засідання. Розслідує їх єдиний слідчий центр – Департамент у “справах Майдану” Державного бюро розслідувань при Офісі генерального прокурора.

На відкритті будуть присутні родини Героїв Небесної Сотні та постраждалі під час Революції Гідності.

Виставка створена Музеєм Майдану спільно з Офісом генерального прокурора.