Російський винищувач атакував американського дрона-розвідника над Чорним морем.

Вашінґтон засудив непрофесійні й аґресивні дії російських ВПС.

 

 

У вівторок, 14 березня над Чорним морем два російські літаки-винищувачі Су-27 здійснили «небезпечне й непрофесійне» перехоплення безпілотника ВПС США MQ-9 Reaper, який виконував розвідку, спостереження та рекогностування в міжнародному повітряному просторі. Про це заявив генерал ВВС Джеймс Гекер (James Hecker), командувач ВПС США у Європі та Африці. Внаслідок зіткнення російського літака з американським дроном останні впав у море.

 

«Наш апарат MQ-9 проводив рутинну операцію в міжнародному повітряному просторі. Його зачепив російський літак, який проводив супровід. Це призвело до катастрофи безпілотника, до його безповоротної втрати», – зазначив Гекер, чиї слова цитує інформаційна аґенція Reuters. Генерал додав, що Су-27 зливали паливо і пролітали перед MQ-9 у «безвідповідальній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері».

 

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі (John Kirby) зазначив, що перехоплення російськими літаками неросійських літаків над Чорним морем – «не рідкість». «Я хочу наголосити, що цей MQ-9 діяв у міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами, не становив ні для кого загрози, і це було небезпечне та непрофесійне перехоплення», – сказав Кірбі.

 

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс (Ned Price) повідомив, що його відомство викликало посла Росії у Вашінґтоні Анатолія Антонова з приводу інциденту з безпілотником, який став «грубим порушенням міжнародного права».

 

Російське Міністерство оборони заявило про свою непричетність до інциденту та ще й спробувало перекласти провину на американську сторону. «В результаті різкого маневрування… безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ з втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею. Політ безпілотного літального апарату здійснювався з вимкненими транспондерами з порушенням меж району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної військової операції, доведеного до всіх користувачів міжнародного повітряного простору та опублікованого відповідно до міжнародних норм», – говориться в заяві російського військового відомства.

 

14.03.2023

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