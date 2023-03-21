Сі Цзіньпін виступив за дипломатичне вирішення війни в Україні.

Путін звинуватив Велику Британію, що буцімто вона планує поставляти Україні набої зі збідненим ураном

 

 

За результатами дводенного державного візиту до Москви голови КНР Сі Цзіньпін провів у вівторок, 21 березня, пресконференцію спільно з російським колегою Владіміром Путіним. Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, з відповідей обох політиків стало зрозуміло, що жодних домовленостей щодо припинення війни в Україні не досягнуто. Або ці домовленості такі, що Путін і Сі вирішили не говорити про них привселюдно.

 

У заяві для преси китайський лідер наголосив, що Пекін підтримує дипломатичне вирішення війни в Україні. «Ми керуємося принципами ООН... та сприяємо мирному врегулюванню бойових дій в Україні», – сказав він, додавши, що керівництво КНР завжди виступає «за мир та діалог».

 

Путін заявив, що Росія з повагою ставиться до ініціатив Китаю щодо мирного врегулювання в Україні та уважно ознайомилася з китайським планом, який складається з 12 пунктів. Він зазначив, що мирний план Китаю щодо України може бути використаний як основа для припинення війни. Водночас російський лідер поскаржився, що до реалізації плану «не готові на Заході та в Києві».

 

«Багато положень китайського мирного плану щодо України співзвучні російським і можуть бути покладені в основу угоди, коли до миру будуть готові на Заході та Києві. Але такої готовності ми не спостерігаємо. Сьогодні стало відомо, що Велика Британія постачатиме Україні набої зі збідненим ураном. Ми реагуватимемо відповідним чином», – заявив Путіна на пресконференції.

 

Для Сі Цзіньпіна це був перший офіційний закордонний візит після його переобрання на посаді голови КНР. Для російського президента це перша зустріч зі закордонним лідером після того, як Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на його арешт у рамках справи про воєнні злочини Росії в Україні.

21.03.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Обережно! Мавпи кидаються лайном»
Юрко ТИМЧУК
Оголошення з таким застереженням висять у зоопарках на клітках з горилами, шимпанзе та іншими лапундерами. Є надія, що аналогічні повідомлення з’являться по периметру кордону РФ й обов’язково на стіні московського Кремля.
20.03.23 | | Україна
390-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут
20.03.23 | | Україна
Рідна мова формує зв'язки в нашому мозку
Мова, якою ми спілкуємося з дитинства, модулює провідність у мозку, що впливає на обробку інформації та когнітивне мислення дорослої людини.
19.03.23 | | Наука
389-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Не зважаючи на людські втрати, РФ продовжує вести загарбницьку війну, продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, за добу ЗСУ відбили 83 атаки, епіцентром бойових дій залишається Бахмут
19.03.23 | | Україна
У пошуках найнуднішого числа у світі
Манон Бішофф
Те, що прості числа та степені двійки зачаровують багатьох людей, не дивує. Виявилось, що всі числа розділилися на два табори: цікаві та нудні. Чому?
18.03.23 | | Наука
388-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основною метою росіян залишається вихід на межі Донецької та Луганської областей, свої основні зусилля вони зосереджують на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, відбито понад 100 атак
18.03.23 | | Україна
Музична Шевченкіана
У суботу, 18 березня, у Музеї Митрополита Андрея Шептицького у Львові на вул. Кривоноса, 1 – незвичайний музичний вечір: це буде справжній концерт, присвячений 209-річчю від дня народження Тараса Шевченка.
17.03.23 | | Штука
“Ольвія”: плата за вибір
Олеся Ісаюк
Росія зациклена на великодержавництві, Україна її приваблює саме вітальністю — але у вельми специфічний спосіб, викликаючи бажання упокорити і придушити.
17.03.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.