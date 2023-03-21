Сі Цзіньпін виступив за дипломатичне вирішення війни в Україні.

Путін звинуватив Велику Британію, що буцімто вона планує поставляти Україні набої зі збідненим ураном

За результатами дводенного державного візиту до Москви голови КНР Сі Цзіньпін провів у вівторок, 21 березня, пресконференцію спільно з російським колегою Владіміром Путіним. Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, з відповідей обох політиків стало зрозуміло, що жодних домовленостей щодо припинення війни в Україні не досягнуто. Або ці домовленості такі, що Путін і Сі вирішили не говорити про них привселюдно.

У заяві для преси китайський лідер наголосив, що Пекін підтримує дипломатичне вирішення війни в Україні. «Ми керуємося принципами ООН... та сприяємо мирному врегулюванню бойових дій в Україні», – сказав він, додавши, що керівництво КНР завжди виступає «за мир та діалог».

Путін заявив, що Росія з повагою ставиться до ініціатив Китаю щодо мирного врегулювання в Україні та уважно ознайомилася з китайським планом, який складається з 12 пунктів. Він зазначив, що мирний план Китаю щодо України може бути використаний як основа для припинення війни. Водночас російський лідер поскаржився, що до реалізації плану «не готові на Заході та в Києві».

«Багато положень китайського мирного плану щодо України співзвучні російським і можуть бути покладені в основу угоди, коли до миру будуть готові на Заході та Києві. Але такої готовності ми не спостерігаємо. Сьогодні стало відомо, що Велика Британія постачатиме Україні набої зі збідненим ураном. Ми реагуватимемо відповідним чином», – заявив Путіна на пресконференції.

Для Сі Цзіньпіна це був перший офіційний закордонний візит після його переобрання на посаді голови КНР. Для російського президента це перша зустріч зі закордонним лідером після того, як Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на його арешт у рамках справи про воєнні злочини Росії в Україні.