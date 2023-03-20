"Мертвий півень" виступить на концерті Жадана у Львові.

Легендарний львівський гурт «Мертвий півень» збереться разом, щоби виступити 22 травня на концерті «Сергій Жадан та друзі».

Заради концерту у Львівській опері «Мертвий півень» збереться разом після дванадцятирічної перерви. Гурт виконає разом із Жаданом «Я помру від застуди».

У концерті також візьмуть участь Мар'яна Садовська, Христина Соловій, Соломія Чубай, Уляна Горбачевська, Марко Токар. У їхньому виконанні прозвучать як відомі пісні, так і нові композиції, створені спеціально для цього концерту.

Група "Мертвий півень" існувала з 1990 року, випустила тринадцять альбомів, активно гастролювала по Україні та за кордоном, а у 2011 році фактично припинила свою діяльність.

У жовтні 2021 року помер вокаліст «Мертвого півня» Місько Барбара, а у лютому 2023-го – співзасновник та вокаліст Любомир Футорський. Про подальшу долю гурту та про те, хто співатиме улюблені кількома поколіннями пісні, музиканти «Мертвого півня» обіцяють розповісти трохи згодом.



