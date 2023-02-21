Помер Любко Футор.

Вчора відійшов у засвіти Любомир Футорський, харизматичний лідер старого «Мертвого Півня». 16 листопада йому було виповнилося лиш 50 років.

Трохи більше року тому, в жовтні 2021-го, помер старший від нього на рік Місько Барбара, його кузен і вокаліст "Мертвого Півня". А два роки тому, в листопаді 2020-го, від коронавірусу помер не менш харизматичний Любків батько 76-річний Дарій-Любомир Футорський.

"Мертвого Півня" студент фізики Любко Футорський заснував 1989 року в середовищі свого рідного університету (тоді єдиного у Львові). На люди "Півні" вперше вийшли у 1990 році на першому зварйованому фестивалі "Вивих" у Львові, відразу здобувши шалену популярність. Потім був фестиваль "Українські ночі” у Ґданську та студентська Революція на граніті, але Футорський з "Півня" пішов, заснувавши нову блюзову групу "Місто Мемфіс”. Проте з "Півнями" остаточно не порвав, продовжуючи час від часу виступати з ними та брати участь у записах групи. Власне Любко Футор у молодіжній (тепер уже і не надто молодіжній) суспільній свідомості назавше засоційований з "Мертвим Півнем" – як і "Мертвий Півень" з ним: "Найкращі пісні „Мертвого Півня“ написав Любко Футор", – констатував учора Тарас Чубай.

У початковий склад гурту, крім Любка та Міська, входили Ярка Якуб'як (вокал), Юрко Чопик (гітара), Роман Чайка (Ромко Сіґал, гітара), Ромко Рось (скрипка) та Тарас Банах (сопілка, майже відразу пішов із колективу). В 1992 році до групи приєднався на бас-гітарі "Джон" (Олег Сук) з "Клубу Шанувальників Чаю", з'явились ударні. Із 1992-го до 2011 року гурт записав 12 альбомів (плюс один збірник). Із початку 2000-х у колективі наростало напруження, і в 2011-му, коли Місько Барбара виступив з іншим складом, але з цією назвою, гурт остаточно, попри реінкарнаційні намагання Юрка Чопика, припинив існування. Після смерті Міська Барбари та Любка Футора – назавше.

А ще на початку 2022-го, після смерті Міська Барбари, старі "Півні" вирішили знову вийти на сцену – відкрив неактуальну тепер таємницю Ромко Чайка: "Група збереться знову на літній сольний концерт і запис нового за останні 10 літ альбому. Камбек мав бути саме у Львові. Режисером цілого дійства мав стати Михайло Крупієвський. Ярка мала прилетіти зі Штатів. Як у давні часи мікрофон мав взяти замість свого кузена Футор... Але тут почалося вторгнення і... ми час від часу перегукувалися в чаті групи. "Значить таки все переносимо після перемоги" – казали ми. "Будували плани – ми смішили Бога" як співають ТНМК... Перші куплети пісень "Байка" та "Ето" Футор награв/наспівав ще в Карпатах у 1989 році."