Передчасно пішов з життя легендарний Місько Барбара.

З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 11 жовтня, раптово помер відомий львівський музикант, співзасновник гурту «Мертвий півень» та актор театру «Арабески» Місько Барбара. Про це повідомила його дружина Світлана Олешко.

14 листопада Міську Барбарі мало б виповнитися 50 років. Музикант у співпраці з Юрієм Єфремовим записав новий альбом «13 Пісень Про Любов» на вірші українських поетів і з 14 вересня почав викладати для публіки нові пісні.

Наразі причина смерті невідома. Деталі про прощання повідомлять згодом.

Місько Барбара був співзасновником гурту «Мертвий півень», котрий виник у Львові 1989 року. Однією з найупізнаваніших рис гурту стали пісні на вірші відомих українських поетів. За 30 років існування гурту через нього пройшло близько 20 музикантів. Пісня «Ми помрем не в Парижі», як і низка інших, стали візитівкою цілого покоління. Михайло Барбара також паралельно грав у харківському театрі «Арабески».

Вислювлюємо щирі співчуття дружині, родині, друзям та колегам у зв'язку з цією непоправною втратою.