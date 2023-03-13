Влада Молдови зірвала плани Кремля щодо дестабілізації в республіці.

Молдовська поліція затримала російських аґентів, які готували провокації під час антиурядового мітингу в Кишиневі.

 

 

Поліції Молдови вдалося зірвати плани проросійських спецслужб, які готували спеціальні групи провокаторів для організації масових заворушень. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NewsMaker з покликом на заяву керівництва національної поліції республіки.

 

Як стверджують молдовські правоохоронці, заворушення готувалися під час акцій у Кишиневі в неділю, 12 березня, проти прозахідного уряду країни. Тоді в центрі столиці зібралися прихильники опозиційної партії «Шор». Учасники скандували гасла проти президентки Маї Санду, а також виступали проти високих цін на електроенергію.

 

Голова національної поліції Молдови Віорел Чернеуцяну (Viorel Cernăuțeanu) розповів, що правоохоронним органам вдалося, зокрема, затримати громадянина Росії, який прибув до Кишинева дев’ятого березня. За словами шефа поліції, його метою було навчити людей, які мали намір дестабілізувати ситуацію в Молдові.

 

«Наш аґент під прикриттям, впроваджений у цю групу, вступив у контакт із людиною з Росії. Другий громадянин Росії Андрій приїхав до Молдови, щоб організувати навчання. Раніше він уже бував у Молдові, кілька разів змінював прізвище та документи, щоб його не можна було відстежити», – розповів Чернеуцяну.

 

Глава поліції також повідомив, що організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Усі їхні дії координували з Росії. При цьому всім завербованим обіцяли за організацію заворушень по 10 тисяч доларів та підтримку політичних сил у Молдові. Чернеуцяну продемонстрував записи, зняті прихованою камерою, на яких зафіксовано тренування.

 

Водночас Державний департамент США виступив зі заявою про те, що Росія намагається вплинути на організацію заворушень у Молдові. «Ми вважаємо, що Росія прагне послабити уряд Молдови, безумовно, з кінцевою метою побачити лояльнішу (до Кремля, – ред.) адміністрацію на чолі цієї країни. Російські суб'єкти, безумовно, пов'язані з російськими спецслужбами, намагаються диригувати організацією демонстрацій у Молдові та використати їх для підбурювання до заколоту проти уряду. Однак ми впевнені у молдовських демократичних та економічних установах та в їхній здатності реагувати на ці загрози, і ми, зрозуміло, продовжимо надавати їм суттєву підтримку», – заявив речник Держдепу Джон Кірбі (John Kirby).

 

Він зазначив, що Сполучені Штати диспонують інформацією про те, що суб'єкти, пов'язані з російським урядом, можуть навчати антиурядових демонстрантів з Республіки Молдова. Кірбі вважає також, що Росія намагається поширювати дезінформацію про загальну стабільність у Республіці Молдова. Як приклад він навів заяви Москви про те, що Україна нібито готується вторгнутися в придністровський реґіон.

13.03.2023

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