383-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12: 09 Переважна більшість респондентів (64%) вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни, 24% більше схиляються до варіанту, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій в Криму, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології 22 лютого – 6 березня.

12:01 Перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні "кандидатських критеріїв" буде представлена у травні, і до того часу буде завершено виконання більшості з них, заявила віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина. ЄС під час надання Україні статусу кандидата визначив 7 критеріїв, виконання яких є обов’язковою умовою для подальшого зближення, в тому числі для початку переговорів про вступ України до ЄС, офіційна оцінка з боку ЄС буде представлена лише в жовтні. Щоби допомогти визначити проблемні точки, Єврокомісія погодилася представити навесні "усну проміжну оцінку" прогресу України.

11:50 У 2022 році Україна стала третім у світі імпортером зброї після Катару та Індії, йдеться у пресрелізі Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI). В інституті додали, що Україна могла б отримати ще більше номенклатури зброї. "Через занепокоєння, що постачання бойових літаків і ракет великої дальності може призвести до подальшої ескалації російсько-української війни, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таке озброєння іншим державам, залученим у конфлікти, особливо на Близькому Сході та в Південній Азії", – сказав Пітер Д. Веземан, старший науковий співробітник Програми передачі зброї при SIPRI.

11:31 Унаслідок обстрілу населеного пункту у Куцурубській громаді на Миколаївщині загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 років народження; семирічну дитину шпиталізувала "швидка допомога". Поранення отримало ще двоє людей.

11:02 Голова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров заявив про вихід із Комітету, мотивуючи свій крок тим, що його пропозицію про нову номінацію Шевченківської премії "чимало шанованих представників мистецької спільноти й небайдужих громадян сприйняли як політичну спекуляцію, намагання влади призначити «своїх» висуванців або применшити вагу вже визначених лавреатів":

"Мої спроби пояснити своє бачення, відкоментувати реальний хід подій ба навіть виправдовуватися, чого я страшенно не люблю, не було почуто. Активна частина суспільства переконана, що я виконую чиєсь замовлення, «відпрацьовую», «прогинаюся» і т. ін. Для мене це новий досвід, який я не хотів би пережити знову. Мушу до того ж констатувати, що мій особистий вчинок не знайшов підтримки серед моїх колег, членів Комітету з Національної премії, які вважають, що він призведе до девальвації найвищої державної нагороди, підірве довіру до неї. Їхня відверта позиція, гадаю, знайде широкий розголос. Висловлюючи свою повагу й вдячність колегам, з якими ми плідно працювали останніх чотири роки, змушений зазначити, що категорично не погоджуюся з ними. Тим не менше, оскільки я мимоволі виступив «збудником» нікому не потрібних конфліктів у команді й, на жаль, значно ширше, обурення небайдужих громадян, після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка".

11:00 Через перевантаження обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київщини, на Житомирщині та Харківщині при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень, є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей, триває заживлення споживачів, що були знеструмлені через погодні умови (рвучкий вітер) на Житомирщині та Сумщині, в інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились, повідомили в "Укренерго". Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб усіх споживачів.

10:38 Конфлікт між міноборони Росії та фінансистом "групи Ваґнера" Євґєнієм Пріґожиним, ймовірно, досяг апогею на тлі битви за Бахмут, аналізує вашингтонський Інститут вивчення війни:

Російське військове керівництво, виглядає, намагається в Бахмуті виснажити сили "Ваґнера", а з цим і вплив Пріґожина. Приґожин, ймовірно, очікував, що українські війська через небезпеку оточення повністю вийдуть з Бахмута, і сподівався, що відданих йому елітних сил "Ваґнера" буде для цього достатньо. Пріґожин навіть 3 березня запропонував Зеленському дозволити українським військам вийти з Бахмута протягом двох днів. Обмежена інформація про цю пропозицію Пріґожина, ймовірно, вказує на те, що російське військове командування має намір використати сили "Ваґнера" в місті. Українські військовослужбовці зазначили в соціальних мережах 12 березня, що вони утримують позиції в Бахмуті, чекаючи, поки росіяни "перестріляють один одного". Російське військове керівництво – можливо, у помсту за конфлікт, який Пріґожин ініціював у травні 2022 року, –сприяє тому, щоби група "Ваґнера" зазнала велики втрат у Бахмуті, щоб одночасно послабити важелі впливу Пріґожина і захопити місто за рахунок виснаження військ "Ваґнера".

Пріґожин переоцінив залежність Путіна від сил "Ваґнера" та спробував, використовуючи невдачі російських військових під час масштабних контрнаступів України в Харківській області та Лимані Донецької області, замінити російське військове та політичне керівництво фігурами, пов’язаними з "Ваґнером", щоби, зокрема, забезпечити більший доступ до складів боєприпасів і бюджету російського міноборони.

Очевидні військово-політичні амбіції Пріґожина, ймовірно, насторожили Путіна в жовтні, коли його режим був найбільш вразливим до публічної критики. Путін не є схильним до ризику, він дуже вирахуваний актор, тому, ймовірно, намагався впоратися з новою загрозою для свого контролю, поступово відновлюючи публічність та владу російського міноборони, продовжуючи протягом цього періоду заспокоювати Пріґожина та його ультранаціоналістичну спільноту. В січні Путін остаточно дозволив міноборони Росії повернути контроль над Бахмутським напрямком, оскільки ПВК «Ваґнера» не змогла досягти обіцяної перемоги там до кінця 2022 року. Путін і міноборони Росії можуть використати Пріґожина як офірного цапа у виснажливій операції в Бахмуті, коли наступ досягне апогею. Пов’язані з Кремлем мілблогери в інтерв’ю з Пріґожиним викрили численні проблеми стосовно неефективності та поганого поводження із засудженими "Ваґнера", намагаючись підготувати умови в російському інформаційному просторі для дискредитації цієї ПВК. Велика частина російського та західного висвітлення ситуації в Бахмуті вже в основному зосереджена на великих втратах "ваґнерівців", що дозволяє міноборони РФ приховати або применшити інші втрати російських регулярних сил.

Пріґожин навряд чи зможе відновити прихильність Путіна в такій мірі, як це було в період із травня по жовтень 2022 року. Доля Пріґожина, найімовірніше, лякає інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, змушуючи їх зменшити свої амбіції. Путін, можливо, ще не вирішив, чи пощадить він Пріґожина, і доля "Ваґнера", найімовірніше, залежить від його здатності переконати Кремль у своїй лояльності.

Конфлікт між міністерством оборони Росії та "Ваґнером" показує, що різні сторони в найближчому оточенні Путіна змагаються між собою в іграх з потенційно нульовою сумою, що не сприяє загальним цілям російського президента.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми тижнями власник "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин, ймовірно, втратив доступ до рекрутингу в російських в'язницях через постійні суперечки з керівництвом міноборони Росії. Дуже ймовірно, що Пріґожин переорієнтував зусилля на вербування російських громадян на волі. З початку березня 2023 року "Ваґнер" створив інформаційно-пропагандистські групи, що базуються у спортивних центрах щонайменше в сорока локаціях по всій Росії. Останніми днями рекрутери "Ваґнера" в масках проводили профорієнтаційні бесіди також і в московських середніх школах, роздаючи анкети під назвою "анкета молодого воїна" для збору контактних даних зацікавлених школярів. Втрати відправлених "Ваґнером" в Україну ув'язнених вже, ймовірно, сягнули близько половини, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату каналу вербовки засуджених. Якщо заборона діятиме далі, Пріґожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаб або інтенсивність операцій "Ваґнера" в Україні.

09:40 Ситуація навколо Бахмута залишається складною, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський: "Штурмові загони "Ваґнера" наступають із декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста. Під час жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто".

09:10 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 159 800 (+710) осіб, танків – 3474 (+8) од., бойових броньованих машин – 6774 (+16) од., артилерійських систем – 2503 (+16) од., РСЗВ – 493 (+0) од., засобів ППО – 259 (+0) од., літаків – 304 (+0) од., гелікоптерів – 289 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од., крилатих ракет – 807 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5354 (+6) од., спеціальної техніки – 251 (+9) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

101,7% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

39,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

89,2% автомобільної техніки (з них 0,5% за минулий тиждень),

81,2% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

44,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

18,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російський агресор не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках. Російська федерація продовжує застосовувати тактику терору, здійснює невибіркові обстріли населених пунктів, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права. За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ Донецької області. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій у прикордонних районах Бєлгородької області. Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Волфине Сумської області та Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам’янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Сіверськ і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Також наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Берислав, Понятівка, Дніпровське і Білозерка на Херсонщині та Тамарине і Очаків Миколаївської області. Російські загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Нещодавно, в Енергодарі, окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу. На тлі великих втрат особового складу у війні, противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів – із засудженими жінками. Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів – по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Іранські державні медіа оголосили 11 березня, що Іран завершив угоду про купівлю винищувачів Су-35 у Росії.

• Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні операції під Бахмутом, але не завершили обхід, охоплення чи оточення міста. Російські мілблогери стверджували, що бойовики "Ваґнера" захопили частину або все селище Оріхово-Василівка (11 км на північний захід від Бахмута), хоча фінансист "Ваґнера" Євґєній Пріґожин заявив, що бойовики "Ваґнера" не контролюють цей населений пункт.

• Російські війська проводили наземні атаки поблизу Авдіївки та на західних околицях Донецька. Російські мілблогери стверджували, що російські війська увійшли до Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки), хоча ISW не бачила візуальних підтверджень цих заяв.

• Російський мілблогер заявив 12 березня, що серед спецназу високий рівень дезертирства. Він стверджував, що жоден підрозділ спецназу не укомплектований повністю і що деякі командири спецназу втекли зі своїх підрозділів, хоча отримували щедрі зарплати протягом минулих десяти років. ISW не має незалежних підтверджень цих тверджень. Малоймовірно, що більшість командирів залишили ці елітні підрозділи.

• Міністерство оборони Великої Британії повідомило 12 березня, що російські військовослужбовці зі східних регіонів Росії гинуть в Україні в розрахунку на душу населення в сорок разів більше, ніж російські військовослужбовці з Москви. МО Великої Британії повідомило, що казахська і татарська меншини становлять 75 відсотків жертв серед російських військовослужбовців з Астраханської області.

• Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила 12 березня, що російські чиновники незаконно депортували 2161 українську дитину-сироту до Росії. Верещук також заявила, що загальна кількість дітей, депортованих до Росії, може становити приблизно 150 тисяч.