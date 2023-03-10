380-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:48 Папа Римський Франциск стверджує, що війна в Україні підживлюється імперськими інтересами не лише Росії, а й інших сторін. В інтерв'ю телерадіокомпанії RSI понтифік назвав цю війну "світовою". "Все починалося локально, а тепер ніхто не може сказати, що це не глобально. Тому що всі великі держави заплутані. І полем битви є Україна. Там усі воюють", – заявив Франциск. Папа підтвердив, що він усе ще готовий зустрітися з Владіміром Путіним, як пропонував і в перший день війни, але додав, що "там усі імперські інтереси, не лише Російської імперії, а й інших".

13:31 До Києва прибула з візитом президентка Фінляндії Санна Марін. Разом із Президентом України Володимиром Зеленським Марін відвідала церемонію прощання з Героєм України, командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом у Михайлівському соборі.

13:22 Сили оборони України знищили у гирлі Дніпра сім російських човнів, перероблених під диверсійній плавзасоби, повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері національного телемаратону. "Ми знищили їхній налаштований флот із семи човнів. Противник обладнав їх навісними моторами, облаштував кулеметами, укріпив борти й намагався таким чином дістатися до островів. Ця їхня «акція» була невдалою, адже за три дні човни та особовий склад у кількості приблизно 20 осіб знищені", – сказала Гуменюк.

13:05 Унаслідок російських обстрілів на в'їзді до Бахмута знищено монумент із літаком. Старенький радянський МіГ-17 став однією з візитівок міста; біля нього постійно знимкувалися люди, які прибували у зону бойових дій.

12:49 Російський суд присудив 13 років колонії українському військовополоненому, правозахисникові Максимові Буткевичу. Суд на території окупованої Луганської області звинуватив його у жорстокому поводженні з цивільним населенням і замахом на вбивство. Максима Буткевича схопили у полон у червні у районі Золотого і Гірського.

12:30 71% громадян України спілкуються українською мовою в повсякденному житті, показник збільшився за рік на 7%, вказують результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова 13–21 грудня 2022 року.

Українську назвали мовою домашнього спілкування 2022 року 96% мешканців заходу України, 78% – центру, 35% – півдня та 40% – сходу. Російську ж 3% – на заході, 17% – у центрі, 55% – на півдні та 47% – на сході, іншу мову – відповідно 0,2%, 3%, 10% та 5% в цих регіонах.

У віковому розрізі молодь дещо частіше спілкується вдома українською (74% проти 20% російською), ніж старше покоління (69% проти 24%).

З 2021 року зросла й частка громадян, які вважають українську мову рідною – від 77% до 87%: 98% на заході України, 93% – у центрі, 74% – на півдні та 70% – на сході.

Молодь частіше називає українську рідною (92% проти 6% тих, хто назвав російську), ніж старше покоління (84% проти 14%).

12:24 Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров повідомив, що оголошення цьогорічних лавреатів премії вирішили перенести для того, щоб визначити достойника у новій номінації – "За внесок у перемогу". "Цьогоріч Комітет з Національної премії постав перед очевидною для всіх проблемою: за офіційним Положенням, у змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за пів року до подання. Таким чином, у конкурсі представлені роботи, створені до початку повномасштабної війни. Виходить, головна премія країни не повною мірою виконує своє основне призначення: фіксувати тенденції розвитку національної культури, служити орієнтиром мистецькій спільноті щодо актуальних напрямків креативного пошуку", – прокоментував Макаров. Президентові України запропонували доповнити теперішні номінації додатковим конкурсом; цю ініціативу, зокрема, обговорювалося на зустрічі Володимира Зеленського з діячами культури та мистецтва 9 березня. Премія "За внесок у перемогу" встановлюється на час воєнного стану в країні. Шевченківський комітет оголосив прийом заявок на участь у додатковому конкурсі. Переможців оголосять 22 травня, у день перепоховання Шевченка.

12:10 Палата представників Бельгії визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення "історичним". "Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", – прокоментував голова держави.

12:01 Росія завела свої ракетоносії в пункти базування, повідомила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону: "Це прогнозовано, адже вчора вони відстріляли майже повністю свій запас, який був. На початок атаки в них був запас 24 ракети, 20 вони випустили". Однак, застерегла вона, вони можуть досі швидко поновити свої потужності й сили та повернутися на бойове чергування протягом 2–3 годин.

Гуменюк пояснила, що вчорашня атака була кількома хвилями, які йшли з використанням спочатку Shahed, потім одного виду ракет, потім дорозвідування безпілотними літальними апаратами, які українські сили збили, і потім була наступна хвиля з іншими видами ракет.

11:51 Польща почала зводити оборонні укріплення на кордоні з Білоруссю. Раніше такі ж рубежі почали укріплювати на кордоні з російською Калінінградською областю. "То елемент нашої стратегії оборони та стримування", – прокоментував міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

11:35 Віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нове опитуванні в "Дії" про зміну назви для Південної залізниці на півночі України: вона обслуговує Харківську, Полтавську та Сумську області. Опитування триватиме до 17 березня, можна вибрати один з чотирьох варіантів.

11:20 Парламент Грузії нині на пленарному засіданні проголосував проти ухвалення законопроєкту про "Про прозорість іноземного впливу", відхиливши його у другому читанні. Засідання відбулося за лічені хвилини, без будь-яких коментарів. За схвалення законопроєкту проголосував один депутат (Давид Самхарадзе, один із лідерів "Грузинської мрії") зі 112 зареєстрованих, 35 проголосували проти. Другий скандальний законопроект – "Про реєстрацію іноземних агентів", який також було запропоновано "Силою народу", але ще не було винесено на голосування у першому читанні, відкликали ініціатори.

11:00 Енергосистема продовжує відновлюватися після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами, повідомили в "Укренерго". Через пошкодження у Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання, критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення. Ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.

10:47 Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну, повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, навівши дані опитування в застосунку "Дія": з 1,1 млн голосів понад 417,2 тис. – за варіант "Центральна залізниця" (36%); за варіант "Київська" – 29%, "Столична" – 22%, "Північна" – 12%.

10:17 Вчора вперше від заснування Шевченківської премії в 1961 році не оприлюднили імена її лавреатів. Ще 15 лютого Шевченківський комітет повідомив, що відбувся третій тур конкурсу і були визначені переможці, за результатами конкурсу Комітет мав підготувати та внести Президентові України подання про присудження Національної премії, а також проєкт відповідного Указу Президента України. Вчора під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з діячами культури та мистецтва голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров акцентував, що за час агресії Росії проти України, особливо з початку повномасштабного вторгнення, з’явилася велика кількість літературних творів та іншого культурного продукту про війну, тож Комітет запропонував передбачити номінації саме для творів, створених під час війни й на воєнну тему, зазначивши, що Шевченківська премія має бути актуальною й відповідати реаліям сьогодення. Володимир Зеленський відповів, що повністю це підтримує: "Важливо не втратити людей, які стільки всього зробили в час війни. Важливо показати цим людям, що всі бачать і відзначають твори, створені під час війни, а також їхніх авторів». Інших повідомлень про премію до кінця доби річниці уродин Тараса Шевченка не було.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

9 березня 2023 року Росія провела хвилю зі щонайменше 80 ударів великої дальності по об'єктах критичної інфраструктури України. Під час атаки Росія застосувала крилаті ракети, ракети ППО класу "земля-земля", іранські безпілотні літальні апарати одностороннього ураження, а також незвично велику кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування. Це була перша велика хвиля дальніх ударів з 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших із грудня 2022 року. Українські офіційні особи повідомили про щонайменше 11 загиблих цивільних осіб. Інтервал між хвилями ударів зростає – ймовірно, Росії тепер потрібно накопичити критичну масу нещодавно вироблених ракет безпосередньо з підприємств, перш ніж вона зможе забезпечити достатньо потужний удар, щоб достовірно подолати українську протиповітряну оборону.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 156 990 (+870) осіб, танків – 3448 (+7) од., бойових броньованих машин – 6742 (+6) од., артилерійських систем – 2475 (+10) од., РСЗВ – 491 (+3) од., засобів ППО – 256 (+2) од., літаків – 304 (+1) од., гелікоптерів – 289 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9) од., крилатих ракет – 807 (+34) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5337 (+6) од., спеціальної техніки – 240 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

100,9% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

38,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

89,0% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

80,3% артилерійських систем (з них 2,0% за минулий тиждень),

44,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

18,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:25 Служба безпеки України вчора затримала колишнього генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова, суд арештував його на 60 діб, затримано також начальника безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" О.Нетьосова, а директору авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" М.Харченку повідомлено про підозру заочно, повідомив Офіс генпрокурора. За даними слідства, упродовж січня-лютого 2022 року Національна гвардія України була поінформована про можливу ескалацію воєнного конфлікту з боку РФ на території України, а службові особи держпідприємства "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у підготовці до оборони Гостомельського аеродрому ДП "Антонов", що призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна і літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія". Зокрема, службовими особами ДП "Антонов" неодноразово приймалося рішення щодо відмови Нацгвардії у наданні дозволу на спорудження інженерно-фортифікаційних споруд на території аеродрому, що призвело до зниження обороноздатності та, як наслідок, захоплення обʼєкта, стратегічного для оборони Києва.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація зберігає військову присутність на території республіки білорусь, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області. Протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії Єліне Чернігівської області; Середина-Буда і Атинське – Сумської та Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне положення. Обстріляв, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області; Невське, Діброву і Червонопопівку на Луганщині, а також Роздолівку Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське – Запорізької, а також Михайлівка та Херсон. Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки. У Рубіжному Луганської області, ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО на вогневій позиції.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська здійснили найбільший ракетний удар по Україні у 2023 році, лише, ймовірно, для досягнення цілей російської державної пропаганди.

• Російські війська, ймовірно, просунулися на північний захід від Бахмута на тлі ймовірного збільшення темпів російських наступальних операцій у цьому районі.

• Наступальна операція групи "Вагнера" у східному Бахмуті, схоже, увійшла в тимчасову тактичну паузу, і залишається незрозумілим, чи збережуть бойовики "Вагнера" свою оперативну перевагу в майбутніх російських наступальних операціях у місті.

• Російські війська, можливо, готуються до відновлення наступальних операцій навколо Вугледара, хоча просування російських сил, ймовірно, надалі стримуватимуть постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами.

• Причиною потенційного відновлення дорогих наступальних операцій під Вугледаром, які мають мало шансів на оперативну вигоду, може бути внутрішня динаміка в російських збройних силах.

• Російська влада, ймовірно, формалізує структури для створення та кооптації добровольчих військових формувань при державних енергетичних компаніях, щоб розподілити підзвітність, зменшити навантаження на державний бюджет та уникнути санкцій.

• Окупаційна влада Придністров'я звинуватила український уряд у причетності до нібито терористичної змови, ймовірно, в рамках російських інформаційних операцій, спрямованих на підрив довіри до України та дестабілізацію Молдови.

• Російські війська продовжували наземні обстріли вздовж лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжили наступальні операції в Бахмуті та його околицях, але не завершили оточення: не оточили і не взяли місто в кільце.

• Російські війська продовжували наступальні дії на околицях Донецька та поблизу Вугледара.

• Російські удари на 10 годин повністю відключили Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі Запорізької області від усіх зовнішніх джерел електропостачання.

• Українські офіційні особи повідомили, що російська окупаційна влада готується до весняної хвилі мобілізації на окупованих територіях Донецької та Луганської областей у 2023 році, яка може включати підлітків 2006 року народження.

• Російські посадовці й окупаційна влада продовжують докладати зусиль для інтеграції окупованих територій у російську політичну та бюрократичну системи.