У Швейцарії звинуватили банкірів, пов’язаних з «віолончелістом Путіна».

Їм закидають причетність до мільйонних трансакцій грошей російського президента через рахунки Сергія Ролдугіна.

 

 

Прокуратура Швейцарії розслідує справу проти чотирьох банкірів, прізвища яких не називають, за підозрою в причетності до грошових переказів на мільйони євро для віолончеліста Сєрґєя Ролдуґіна, якого президент Росії Владімір Путін називає своїм другом. Про це повідомила газета Neue Zürcher Zeitung. Банкіри відкидають висунуті проти них звинувачення.

 

Згідно з обвинувальним висновком, чотирьох банкірів – трьох росіян, які працювали в Цюріху, й одного швейцарця – звинувачують у тому, що вони допомогли Ролдуґіну розмістити гроші на депозитах у Швейцарії. Вони мають постати перед окружним судом Цюріха за звинуваченням у недостатній обачності під час проведення фінансових операцій. Прокуратура стверджує, що ці банкіри не доклали достатніх зусиль, щоби встановити особу власника коштів.

 

За даними Neue Zürcher Zeitung, в обвинувальному акті теж наголошується, що таких як Ролдуґін використовують як підставних осіб, щоби приховати справжніх власників рахунків. Прокурори також зазначають, що офіційно президент Росії має дохід у 100 тисяч швейцарських франків (трохи більш ніж 100 тисяч євро) на рік, але у нього величезні активи, якими розпоряджаються близькі йому особи.

 

За даними газети, Ролдуґін мав два рахунки в «Газпромбанку» Швейцарії 2014 року. На них з Росії надходили мільйони франків. Обидва рахунки були закриті у 2016 році.

 

З 2022 року Ролдуґін перебуває під санкціями Євроунії. Брюссель вважає, що музикант має не менше п'яти офшорних компаній, а сам він – частина фінансової схеми Путіна.

08.03.2023

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