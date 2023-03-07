Турецька опозиція висунула кандидата на посаду президента.

Опозиційний блок у разі перемоги на виборах хоче повернути парламентську форму правління.

 

                      Кемаль Кілічдароґлу

 

Опозиційні партії Туреччини після тривалих суперечок об’єдналися, щоб обрати єдиного кандидата, який протистоятиме чинному президентові Реджепу Таїпу Ердоґану на виборах у травні. Після кількох місяців запеклих дебатів альянс шести опозиційних партій Туреччини («Народний альянс») визначився з єдиним кандидатом, ним став 74-річний Кемаль Кілічдароґлу (Kemal Kılıçdaroğlu), який очолює Народно-республіканську партію (НРП), засновану ще Мустафою Кемалем Ататюрком. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на  слова авторитетного турецького політика, голови Партії щастя Темеля Карамоллаоґлу (Temel Karamollaoğlu).

 

«Наша єдина мета – привести країну до днів процвітання, миру та радості. Ми керуватимемо Туреччиною на основі консультацій та консенсусу», – заявив Кілічдароґлу, виступаючи перед тисячами прихильників в Анкарі після свого висування кандидатом.

 

Опитування громадської думки прогнозують напружені президентські перегони в країні, яка сильно поляризована після двох десятиліть авторитарного правління Ердоґана.

 

Кемаль Кілічдароґлу відомий як «Ганді Кемаль» або «Турецький Ганді» за схожість політичного modus operandi  з індійським лідером мирної боротьби за громадянські права Махатмою Ганді. 74-річний політик пропонує кардинально відмінну політику від  запального й харизматичного Ердоґана як за змістом, так і за стилем політичної діяльності.

 

«Народний альянс» довгий час не міг домовитися про єдиного кандидата від опозиції на посаду глави держави. Останніми днями навіть з'явилися ознаки розпаду опозиційного блоку. П'ять партій були згодні з висуванням Кемаля Кілічдароґлу. Проти його кандидатури виступила лідерка Хорошої партії Мераль Акшенер (Meral Akşener) – колишня міністерка внутрішніх справ Туреччини. Вона пропонувала висунути кандидатом мера Стамбула Екрема Імамоґлу (Ekrem İmamoğlu) або мера Анкари Мансура Яваша (Mansur Yavaş), які також є членами НРП.

 

Згоди було досягнуто в останній момент. Домовленість передбачає, що у разі перемоги Кілічдароґлу на виборах лідери п'яти інших опозиційних партій стануть віцепрезидентами. Окрім того, блок допускає призначення мерів Стамбула та Анкари на посади віцепрезидентів «за відповідних умов».

 

Загалом же опозиційний блок у разі перемоги на виборах хоче повернути парламентську форму правління, яку під тиском Ердоґана було змінено 2018 року на президентську. Окрім того, «Народний альянс» має намір боротися з інфляцією, відновити незалежність Центрального банку країни та продовжити шлях Туреччини до членства в Європейській Унії.

07.03.2023

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