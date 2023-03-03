373-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:06 Уряд України схвалив проєкт угоди між Кабінетом Міністрів України та Міжнародним кримінальним судом про створення Офісу МКС в Україні, повідомляє пресова служба Міністерства закордонних справ України. "Угода має на меті сприяти процесу створення та належного функціонування Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні, головним напрямом роботи якого є розслідуванням справ, що перебувають на розгляді Суду з початку збройної агресії Російської Федерації проти України у 2014 році", – поінформували у відомстві. Зазначається, що до компетенції Міжнародного кримінального суду належить переслідування в судовому порядку конкретних осіб, відповідальних за воєнні злочини, злочин геноциду та злочини проти людяності. Україна визнає юрисдикцію суду з метою виявлення, кримінального переслідування та судового розгляду замовників і співучасників діянь, скоєних на території України під час Революції гідності, а також злочинів, скоєних на території України з 20 лютого 2014 року відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

15:40 Командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський відвідав Бахмут. Генерал заслухав доповіді командирів про стан справ у підрозділах та ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності на лінії фронту.

15:16 Воїни Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" збили у районі Єнакієвого російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомило командування Повітряних сил. "Один із пілотів згинув, інший готується скласти йому компанію", – прокоментували у командуванні.

14:39 Україна чекає від саміту НАТО у Вільнюсі ефективних рішень, а не лише декларацій про "відкриті двері", заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Ми активно готуємося до саміту у Вільнюсі і робимо все для того, щоб на цьому саміті були важливі оголошення. Нам буде замало «відкритих дверей» – ця фраза звучить для України вже багато років. Звичайно, ми хочемо і очікуємо від наших партнерів конкретики", – сказав Шмигаль.

14:10 Служба безпеки України затримала у Шосткинському районі на Сумщині настоятеля храму УПЦ МП, який збирав для ФСБ розвіддані про оборону реґіону. Попа намовили вишуковувати місця базування командних пунктів і складів із артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього він об’їжджав прикордонну місцевість і приховано здійснював фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.

13:42 Президент України Володимир Зеленський відвідав у львівському госпіталі поранених військовослужбовців. Голова держави вручив воїнам державні нагороди. Зокрема, мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня. Також Зеленський відзначив орденами Данила Галицького представників Медичних сил ЗСУ.

13:19 Із окупованих територій на вільну землю повернули тіла 17 загиблих українських воїнів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути тіла 1426 захисників для гідного поховання вдома.

13:03 У Львові проходить зустріч президентів України та Латвії Володимира Зеленського і Егілса Левітса. Вранці лідери держав вшанували на Личаківському цвинтарі пам’ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни.

12:49 У 2022 році з Росії виїхали і не повернулися від 550 до 800 тисяч осіб, підрахував опозиційний російський демограф Алєксей Ракша, проаналізувавши статистику країн виїзду росіян. Дослідниця міграції Юлія Флоринська оцінює кількість осіб, що виїхали з Росії, в 500–600 тисяч осіб. За її оцінкою, минулого року в Росію прибуло близько 500 тисяч біженців з України, за оцінкою Ракші – близько мільйона.

12:33 В Україні з початку епідемічного сезону на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перехворіли понад 2,5 млн осіб; за кількістю хворих він не відрізнявся від торішнього, але протікав у важчій формі, кількість летальних випадків була більшою, розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Прогнозується, що грипозний епідемічний сезон, який почався 12 листопада, завершиться в кінці березня.

12:05 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відбув телефонну розмову із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Голова американської дипломатії поінформував українського колегу про дискусії на зустрічі G20. Сторони також обговорили створення Спеціального трибуналу у справі про агресію проти України. "Наше наступне велике завдання – забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля мають ключове значення", – написав Кулеба у твіттері.

11:44 Число загиблих унаслідок учорашнього російського удару по п'ятиповерховому будинку в Запоріжжі зросло до п'яти. Ще десятеро людей вважаються зниклими безвісти, повідомили у міській раді.

11:15 Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 20 день поспіль і наразі не прогнозується, мережевих обмежень, що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях, наразі немає, повідомили в "Укренерго". Споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом.

11:01 Суд засудив до 12 років ув'язнення заступника командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ, який брав участь у бомбардуваннях України. 6 березня 2022 року росіянин на бойовому літаку перетнув державний кордон України і скинув бомби на радіотелевізійну станцію у Харкові – вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті. Невдовзі після авіаудару українські захисники збили льотчика; після катапультування та приземлення його затримали.

10:41 Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що збройний конфлікт між росіянами-добровольцями і російськими силовиками на території Брянської області є провісником громадянської війни. "Війна там уже іде роками, вони не звертали на це уваги і трошечки приховували. Але повірте, кількість охочих виступити за свою незалежність від Росії, щоб це перейшло в громадянську війну на території Росії, величезна. Тому що Росія – це колоніальна країна, і вони вже не будуть тримати ці колонії, як це робили до цього часу", – сказав Данілов в етері національного телемаратону. Секретар Радбезу упевнений, що розпад Росії є неминучим і станеться "найближчим часом, за нашого життя". "Майте на увазі, що світ має бути готовим до того, що Російська Федерація почне лопатися. Вона лусне, як наш переспілий херсонський кавун, і це буде найближчим часом. Почнеться це з Кавказу", – додав Данілов.

10:26 Серед німецьких громадян зростає підтримка постачання зброї Україні, свідчать дані опитування ARD DeutschlandTrend 27 лютого – 1 березня. За місяць ця підтримка виросла на 5%: від 58% в лютому до 63% у березні, зокрема 16% німців вважає цю підтримку недостатньою. Відповідно за місяць зменшився відсоток тих, хто вважає допомогу надмірною: від 35% в лютому до нинішніх 31%, причому в західній Німеччині цей відсоток ще менший (28%), натомість у східній – 40%. Але як у східній, так і в західній Німеччині абсолютна більшість підтримує постачання зброї Україні (відповідно 51% і 66%).

Більшість німців (54%) переконані, що війна завершиться без територіальних поступок України, третина (35%) скептичні щодо цього.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Незважаючи на війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь. На нещодавньому заході був представлений комплекс активного захисту "Арена-Э", призначений для підвищення живучості бронетехніки. У рекламних матеріалах стверджується, що він «перемагає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки… якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібна Арена-Э». Немає жодних доказів встановлення систем «Арена-Э» на власну техніку Росії в Україні, де вона втратила понад 5 тисяч одиниць бронетехніки. Ймовірно, це пов’язано з нездатністю російської промисловості масштабно виробляти високотехнологічні системи; ця проблема загострюється дією міжнародних санкцій.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 151 370 (+765) осіб, танків – 3405 (+8) од., бойових броньованих машин – 6673 (+15) од., артилерійських систем – 2402 (+4) од., РСЗВ – 484 (+4) од., засобів ППО – 247 (+0) од., літаків – 301 (+1) од., гелікоптерів – 289 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5281 (+17) од., спеціальної техніки – 230 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

99,6% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

38,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,0% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

78,0% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

43,4% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

24,1% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,6% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:00 У Бахмуті росіяни втрачають у сім разів більше солдатів, ніж українська сторона, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону: "Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо. "І ось цей, скажімо так, перерахунок – 1 до 7 на нашу користь".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом ракетних ударів є значною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Заріччя, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Атинське, Іскрисківщина, Кіндратівка, Миропільське, Попівка Сумської області та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка і Кремінна Луганської області та Роздолівка – Донецької. На Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує безуспішно атакувати позиції наших військ. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них – Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу окупантів зазнали понад 45 населених пунктів. Зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон. Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти. Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу «Суперкам», 2 – «Орлан» та 4 – «Ланцет»). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль звинуватив Україну в порушенні кордону в Брянській області Росії 2 березня, що було заперечено українськими офіційними особами.

• Інцидент у Брянську породив спекуляції з боку російських чиновників та ультранаціоналістичних груп щодо реакції Кремля на цю ситуацію.

• Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 2 березня, що Німеччина веде переговори з союзниками про надання Україні гарантій безпеки, але не повідомив жодних подробиць щодо цих запропонованих гарантій.

• Державний секретар США Ентоні Блінкен 2 березня коротко поговорив з міністром закордонних справ Росії Сєрґєєм Лавровим на саміті G20 в Нью-Делі в Індії про призупинення Росією дії нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (новий СНО). Цілком ймовірно, що Кремль використовує новий СНО і побоювання ядерної ескалації в надії стримати підтримку України з боку Заходу.

• Російська влада, схоже, стурбована зростанням втрати важелів впливу в Сербії, яку Росія багато років намагалася інтегрувати у свою сферу впливу.

• Російські ультранаціоналісти продовжують дебатувати щодо доречності критики російських військових зусиль і реагувати на запропоноване посилення покарань за "дискредитацію" війни в Україні.

• Російські війська продовжили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та наступальні операції навколо Кремінної.

• Російські війська продовжили наступальні операції навколо Бахмута, на західних околицях Донецька та на заході Донецької області.

• Схоже, що російські війська тимчасово ослабили зусилля з оточення Бахмута з південного заходу та північного сходу і, можливо, зосередяться натомість на тиску на українські сили, щоби змусити їх вийти з міста, сконцентрувавшись на північно-східному наступі.

• Російські джерела стверджують, що російські війська збили два українські безпілотники в Криму.

• Фінансист групи "Ваґнера" Євґєній Прігожин заявив, що група "Ваґнера" почала вербувати співробітників через російські спортивні клуби.

• Російські окупаційні чиновники спростували повідомлення про депортацію українських дітей на територію Росії.