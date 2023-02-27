ЄУ і Велика Британія оголосили про нову угоду щодо Північної Ірландії.

Досягнута угода має скоротити перевірки товарів, які поставляються з Великої Британії до Північної Ірландії та спростити оформлення документів на митниці.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про досягнення нової угоди, спрямованої на вирішення проблем Північної Ірландії після Brexit. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяви, зроблені двома політиками на спільній пресконференції у Вінздорі після підписання угоди. Цьому передували чотири місяці інтенсивних перемовин.

Виступаючи на пресконференції Сунак заявив про «вирішальний прорив» як початок нової глави у відносинах між Об’єднаним Королівством та ЄУ. Він зазначив, що після підписання угоди Белфаст отримає право безпосередньо реагувати на законодавчі ініціативи Євроунії, які стосуватимуться Північної Ірландії, а у разі негативного відгуку британський уряд зможе ці законопроєкти ветувати і вони не застосовуватимуться на території реґіону. За словами британського прем'єра, це має вирішити проблему «дефіциту демократії» та дозволити розпочати новий розділ у відносинах з Брюсселем.

Окрім того, досягнута угода має скоротити перевірки товарів, які поставляються з Великої Британії до Північної Ірландії та спростити оформлення документів на митниці. Також вона покликана гарантувати постачання до Північної Ірландії медичних товарів з ЄУ в довгостроковій перспективі.

Ріші Сунак пообіцяв, що товари з решти Великої Британії до Північної Ірландії переміщатимуться системою «зелених» і «червоних» смуг. «Зеленими» смугами, тобто без митних формальностей, проходитимуть вантажі, які не підуть далі транзитом на територію Євроунії.

Нагадаємо, що суперечки Брюсселя й Лондона щодо Північної Ірландії виникли після того, як Велика Британія вийшла з єдиного ринку та Європейської митної унії. За цей час у Лондоні двічі встиг змінитись прем'єрміністр.