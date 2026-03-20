ЄУ планує відмовитися від російського ЗПГ до кінця року, навіть попри війну в Перській затоці.

Напередодні Іран обстріляв балістичними ракетами найбільших нафтогазови комплекс у Катарі.

 

 

Європейська Унія, як і раніше, має намір повністю відмовитися від імпорту російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до кінця 2026 року. Ці плани будуть реалізовані, незважаючи на кризу з поставками енергоносіїв, спричинену війною США та Ізраїлю з Іраном, перекриття Ормузької протоки, якою транспортувався ЗПГ з Катару до Європи, та обстрілом катарських газових об’єктів. Про це у ніч на п'ятницю, 20 березня, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту Євроунії.

 

«У нас є чіткі цілі, і ми дотримуємося їх. Ми рухаємося за планом у середньостроковій та довгостроковій перспективі, і наші цілі дуже чіткі», – цитує газета The Financial Times відповідь Урсули фон дер Ляйєн на запитання про можливість перенесення крайнього терміну для припинення імпорту ЗПГ з Росії у зв'язку з пошкодженням виробничих газових потужностей у Катарі та глобальним збоєм постачання енергоносіїв.

 

Нагадаємо, що в ніч четвер, 19 березня, іранські військовики обстріляли балістичними ракетами один із найбільших нафтогазових комплексів світу в промисловій зоні Рас-Лаффан у Катарі. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на гендиректора QatarEnergy і катарського міністра енергетики Саада аль-Каабі, з ладу в результаті обстрілу вийшло 17% експортних потужностей країни з виробництва ЗПГ. Пошкоджено, за словами аль-Каабі, два із 14 ЗПГ-заводів.

 

«Я ніколи в найсміливіших мріях не міг подумати, що Катар і реґіон стануть жертвами такого нападу, особливо з боку братньої мусульманської країни в місяць Рамадан», – нарікав катарський міністр.

20.03.2026

