Спецдозвіл на видобуток солі з Долинського родовища продадуть на аукціоні.

Держслужба з геології та надр оголосила аукціон з продажу спецдозволу на видобуток кам’яної солі з Долинського родовища, яке є одним з найстаріших в Україні. Інформація про аукціон оприлюднена на майданчику Prozorro.Продажі.

 

Стартова ціна спецдозволу на користування надрами у Долинському родовищі 762, 088 тисяч гривень, а розмір гарантійного внеску – пів мільйона. Окрім того, переможцю доведеться заплатити  6% від ціни спецдозволу за результатами аукціону за геологічну інформацію про цю ділянку  Вартість пакета аукціонної документації – 23 777,17 грн (з ПДВ). 

 

Переможець торгів отримає право видобувати кам’яну сіль (галіт) впродовж 20 років. 

 

 

Долинське родовище кам’яної солі є одним з найстаріших в Україні. Тут видобували сіль ще з Х ст. Перші письмові згадки про кам’яний промисел у цій місцевості датовані 1474 роком, а у  1525 році король Сигізмунд I поновив місту Долина Магдебурзьке право і дозволив міщанам виробляти сіль. Виварювання солі було в королівській власності, але було дозволено її виварювати і приватним особам. До середини ХХ ст. Долинський солевиварювальний комбінат був одним з найбільших підприємств міста. Однак впродовж останніх двадцяти років підприємство практично не функціонувало.

 

У 2019 році уряд дозволив приватизувати комбінат і передав його у розпорядження Фонду держмайна. Наразі покупця на солеварню не знайшли. Торік міський голова Долини звертався до ФДМУ з проханням передати підприємство місту, аби на її базі можна створити туристичний об’єкт. Те, що спецдозвіл на користування родовищем виставили окремо від солевиварювального го комбінату, означає, що шансів на відновлення його діяльності практично не залишилось. 

27.02.2023

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