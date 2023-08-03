Із Тереблянського родовища добули першу сіль.

 

У Закарпатській області добули першу сіль в межах розробки Тереблянського соляного родовища, що розташоване у Тячівському районі. Про це повідомив голова військової обладміністрації Віктор Микита. 

 

 

"Ця подія має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку нашого регіону. Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю, яка в найближчій перспективі буде поставлена для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення", – заявив він.

 

Запаси солі у Буштинській громаді Тячівського районі виявили 2017 року. Після геологічних досліджень виявили соляний пласт, який починається з 35 до 500 метрів. Об'єм солі у ньому оцінюється у близько 550 мільйонів тонн. У серпні 2022-го почали підготовку до видобутку солі. Геологічні дослідження місця, де видобуватимуть сіль, тривали впродовж року.

 

Технічну сіль із Тереблянського соляного родовища мали почати видобувати ще в лютому 2023 року. Однак у процесі розробки родовища виявилося, що ґрунт нестійкий, тому вирішили розробляти прохід відкритим способом до стійкої породи. Це збільшило терміни виконання робіт, адже довелося встановлювати залізобетонну конструкцію для облаштування ділянки тунелю.

 

 

Проєкт із видобутку солі на Закарпатті має державне значення у межах інвестиційної угоди з ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ». За попередніми підрахунками, у перспективі родовище зможе забезпечити 100% потреби України в технічній солі. На сьогодні потреба країни в такій солі – до 450 тисяч тонн на сезон.

 

Нагадаємо, що державне підприємство «Артемсіль», розташоване у місті Соледар неподалік Бахмута на Донеччині, зупинилося через постійні ворожі обстріли. Воно закривало потреби України в солі. Саме тому для виконання окремих спеціальних завдань, серед яких і забезпечення продовольчої безпеки країни, залучили Закарпаття, котре має відповідні ресурси та потенціал.

 

03.08.2023

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