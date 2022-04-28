У Долині затверджено пропозицію щодо перейменування вулиць.

 

Топонімічна комісія Долинської міської ради затвердила пропозиції щодо змін назв вулиць, які були визначені як такі, що мають російське чи радянське походження. Напередодні провели громадські обговорення з мешканцями цих вулиць. У підсумку проєкт рішення про перейменування вулиць буде винесений на розгляд чергової сесії Долинської міської ради, – повідомляють на сайті ДМР.

 

"Дуже важливо, щоб була врахована думка жителів тих вулиць, де відбуватиметься перейменування. Однозначно, що найбільш популярною є назва «Героїв України», оскільки це відображення суспільних настроїв, які тісно пов’язані з російською агресією. Ми, своєю чергою, повинні зробити все так, щоб в Україні не було навіть духу російського, щоб ми і наші діти у кожному слові, у кожній пісні і на кожній вулиці відчували своє рідне – українське!» – зазначила депутатка міської ради Алла Шевченко. 

 

Комісія погодила перейменування таких вулиць

 

на території Долинської  територіальної громади:

 

вул. Єсеніна в с. Новичка на вул. Героїв ОУН,

вул. Ю. Голейко в с. Рахиня на вул. Героїв України,

вул. Сидора Ковпака в с. Княжолука на вул. Героїв України,

вул. Пилипченка в селі М. Тур’я  на вул. Героїв України,

вул. Василя Шевцова в с. Лоп’янка на вул. Героїв України.

 

у місті Долина:

 

вул. Лаврищева на вул. Збройних Сил України,

вул. Пушкіна на вул. Героїв України,

вул. Пилипченка на вул. Дмитра Донцова.

28.04.2022

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