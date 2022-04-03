У Долині сьогодні закриють церкву московського патріархату

У Долині активісти домоглися припинити діяльність УПЦ МП. Про домовленість між громадськістю міста та "батюшкою" закрити будівлю церкви інформує відділ інформаційної політики та зв'язків з громадськістю міста Долина.

 

 

Вчора, 2 квітня, місцеві мешканці провели акцію протесту з вимогою припинити діяльність церкви Московського патріархату. Активісти кажуть, підсумком акції протесту задоволені, бо вдалось мирно, толерантно і культурно її провести, а позицію громади таки почуто.

«На сьогоднішній день досягли згоди по тих важливих пунктах, які висували – завтра церква повинна припинити свою діяльність на території нашої громади. По домовленості, 3 квітня о 14 год. будівля, де проводились богослужіння має бути закрита і опломбована. Від сьогодні починаємо чергувати, щоб нічого на територію не завозилось і не вивозилось. Якщо завтра домовленість буде виконана з іншого боку – ми вважатимемо, що свою роботу зробили!», - прокоментував напередоддні громадський активіст Микола Василів. 

 

 

Священик церкви умови наразі прийняв, погодився після останньої подячної служби 3 березня зачинити двері для прихожан цієї конфесії. Опісля, за його згодою, спільно з правоохоронцями, місцевим депутатом, проведуть обшук приміщень та транспортних засобів. Щоб впевнитись у правдивості домовленостей, після недільної служби представники громади мають намір знову зібратись на території церкви та засвідчити пломбування всіх входів.

 

Раніше, під тиском місцевої громади припинила діяльність парафія УПЦ МП у селі Голови Верховинського району, а згодом і у Верховині.

 

03.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Коли твій друг — тварина
Павло ПАЛАМАРЧУК
Відомо, що зі ставлення до тварин можна зробити висновки загалом про суспільство. Сьогоднішня наша фотопідбірка про те, як українці рятують з-під обстрілів своїх домашніх улюбленців.
02.04.22 | | Галичина
Це не просто війна — це геноцид
Володимир В'ятрович
Врятувати українців від знищення може лише безкомпромісне збереження і захист незалежної держави. Ми як ніколи єдині, тому переможемо.
02.04.22 | | Україна
38-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські війська атакують ар'єргард російських підрозділів, котрі відступають із Київщини та Чернігівщини, і беруть під контроль звільнені поселення. Після втечі росіян там відкриваються жахіття – розбиті будинки, вбиті люди. 
02.04.22 | | Україна
Токсичне ретро
Юрко Кох
Давні колажі з «Пост-Поступу», виявляється, зовсім не старіють, але набувають нових, часами «інакшіших» значень.
01.04.22 | | Минуле
Сурогат
Юрій Андрухович
Cитуація гранично спростилася, і ключ до НАТО – в успіхах ЗСУ. Не заважайте їм своїми проєктами, не відволікайте від святої справи нищення ворога, яка їм так переконливо вдається
01.04.22 | | Дискурси
Особливості економічного фронту України
Ярослав ПРИТУЛА
Поруч із вірою в наші Збройні Сили важливо намагатися всіма своїми можливостями наближувати нашу спільну перемогу. Кожен на своєму місці має робити ефективніше та краще те, чим ми займаємося кожного дня.
01.04.22 | | Галичина
Про стан війни і вихід з неї
Михайло САВЧИН
Переговори про мир розбурхали весь український медіапростір та політикум. Кінцева мета цього процесу має бути чітка. Це санація московії
01.04.22 | | Україна
Добрий день
Тарас Прохасько
Теперішня велика війна триває ще й заради того, щоби ні в кого не з'явилося шансу на створення нового міністерства деукраїнізації
31.03.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.