У Долині сьогодні закриють церкву московського патріархату

У Долині активісти домоглися припинити діяльність УПЦ МП. Про домовленість між громадськістю міста та "батюшкою" закрити будівлю церкви інформує відділ інформаційної політики та зв'язків з громадськістю міста Долина.

Вчора, 2 квітня, місцеві мешканці провели акцію протесту з вимогою припинити діяльність церкви Московського патріархату. Активісти кажуть, підсумком акції протесту задоволені, бо вдалось мирно, толерантно і культурно її провести, а позицію громади таки почуто.

«На сьогоднішній день досягли згоди по тих важливих пунктах, які висували – завтра церква повинна припинити свою діяльність на території нашої громади. По домовленості, 3 квітня о 14 год. будівля, де проводились богослужіння має бути закрита і опломбована. Від сьогодні починаємо чергувати, щоб нічого на територію не завозилось і не вивозилось. Якщо завтра домовленість буде виконана з іншого боку – ми вважатимемо, що свою роботу зробили!», - прокоментував напередоддні громадський активіст Микола Василів.

Священик церкви умови наразі прийняв, погодився після останньої подячної служби 3 березня зачинити двері для прихожан цієї конфесії. Опісля, за його згодою, спільно з правоохоронцями, місцевим депутатом, проведуть обшук приміщень та транспортних засобів. Щоб впевнитись у правдивості домовленостей, після недільної служби представники громади мають намір знову зібратись на території церкви та засвідчити пломбування всіх входів.

Раніше, під тиском місцевої громади припинила діяльність парафія УПЦ МП у селі Голови Верховинського району, а згодом і у Верховині.