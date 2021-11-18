У Долині хочуть збудувати аеродром.

 

Міський голова Долини Іван Дирів запропонував побудувати у місті аеродром. Цю ідею він висунув, анонсуючи конкурс «Креативна ідея – успішний результат» для підтримки місцевих ініціатив, у відеозверненні 17 листопада.

 

 

Запросивши мешканців міста подавати свої ідеї, Іван Дирів водночас озвучив свою – побудувати у Долині аеродром.

 

«Люди створені для того, щоб літати. З самого дитинства я мріяв літати. Тепер я хочу не тільки літати сам чи з невеликим колом друзів, хочу, щоб максимальна кількість людей могла літати, дивитися на красу землі, красу нашої громади з висоти пташиного польоту. Тому я вважаю, що наша громада повинна мати свій аеропорт, ну принаймні аеродром», – йдеться у відеозверненні голови Долинської громади.

 

За його інформацією, міська рада вже розглядає кілька варіантів відведення земельної ділянки для злітно-посадкової смуги. Іван Дирів запевнив, що через два-три роки, під кінець його каденції, місто матиме злітно-посадкову смугу.

 

«Я вважаю, що кожне порядне місто повинне мати свій аеродром Це не тільки питання відчуттів і відпочинку, це розвиток туризму, санавіації й інших корисних речей», – сказав Дирів.

 

 

Нагадаємо, 31 серпня депутати Коломийської міської ради проголосували за створення комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Коломия». Очікується, що новостворене комунальне підприємство візьме в управління місцеву злітну-посадкову смугу, якою раніше опікувався авіатор Ігор Табанюк, котрий розбився на своєму літаку 28 липня 2021 року разом з трьома пасажирами.

 

Фото panorama.if.ua, kurs.if.ua

18.11.2021

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