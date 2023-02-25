Роздуми біля зимового горіха

366-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Генштаб ЗСУ: «Рік невизначеності та болю скінчився. Настав час перегорнути сторінку календаря. Ми оголошуємо Рік відплати. Війна не може і не буде тривати вічно. Допоможи нам закінчити її зараз і повернутися додому, будувати краще мирне життя»