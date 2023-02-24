366-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:51 Президент Володимир Зеленський під час урочистостей на Софійській площі кілька разів заапелював до тисячоліття української історії і назвав теперішню війну проти Росії "вирішальною". "«Героям слава!» – ми говоримо ці слова щоразу, відповідаючи на наше національне гасло. Лунає «Слава Україні!» – і чуємо згадку про тих, завдяки кому наша держава живе. Так звучать тисячоліття нашої історії й роки нашої війни за незалежність. Так вшановуємо покоління тих, хто боровся, щоб у вільному Києві й усюди у вільній Україні майорів синьо-жовтий прапор нашого народу", – виголосив Президент. Звертаючись до воїнів, Зеленський сказав: "Сьогодні, після року вирішальної війни за незалежність України, й тут, на цьому величному місці, яке бачило Ярослава, і Богдана, і Михайла, і багатьох інших, хто бився за Україну, я хочу сказати всім вам, хто б’ється за Україну й хто живе Україною... Я хочу сказати: я пишаюся вами! Ми всі – кожен і кожна – пишаємося вами! І хай ця гордість іде вулицями й окопами. Хай ця гордість іде майданами й містами. Хай ця гордість іде серцями й країнами. Хай ця гордість промовляє всюди, що Україна живе".

12:37 Посли країн ЄС до вечора 23 лютого не встигли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, котрий планувалося оприлюднити до роковин вторгнення, і зібралися на чергову дискусію у п'ятницю. "Усе ще нема згоди щодо російських санкцій, хоча справа вже близько", – прокоментував європейський редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Як інформує POLITICO, затвердження цього пакета загальмувалося через позицію Польщі, котра не вдоволена занадто м'якими обмеженнями, зокрема, недостатньо низькою квотою на імпорт із Росії синтетичного каучуку. "Ми не блокуємо санкцій. Ми просто хочемо, щоб санкції мали сенс", – сказав представник Польщі на засадах анонімності.

12:26 Сполучені Штати готові підтримувати Україну у війні проти Росії протягом тривалого часу та впевнені, що Київ переможе, запевнили високопосадовці американської адміністрації в спеціальній програмі Фаріда Закарія з CNN, присвяченій річниці вторгнення Росії. Основні тези обговорення:

1. "Росія вже програла": високопосадовці дали зрозуміти, що війна, ймовірно, затягнеться на місяці, і реального кінця їй ще не видно. Але радник з питань національної безпеки Джейк Салліван констатує, що через рік конфлікту Україна вже не дала Росії досягти своєї головної мети - захоплення столиці Києва.

2. Українці хочуть впевненості щодо зброї: український військовий запитав Саллівана, чи зможуть США збільшити виробництво боєприпасів та іншої зброї для України, Салліван відповів, що США зроблять "все, що в наших силах, щоб отримати обладнання та боєприпаси", які потрібні Україні.

3. Обмежена допомога США: Салліван сказав Закарії, що США надали Україні необхідну допомогу для кожного етапу війни, але визнав, що Київ часто просив більше, ніж США готові були дати, хоча в багатьох випадках адміністрація Байдена зрештою таки передавала цю зброю, окремо зазначивши, що винищувачі F-16, запитувані Україною, "не є ключовим потенціалом" для поточних потреб країни розпочати контрнаступ проти російських військ.

4. США уважно спостерігають за Китаєм: Салліван сказав, що офіційні особи США не виключають кроків Пекіна до надання летальної військової допомоги Москві, але, тим не менш, констатував, що ідея про те, що Росія і Китай стають "непорушними союзниками" спростована, оскільки Пекін зайняв обережну позицію щодо війни, свідченням чого є те, що він утримався при голосуванні за вчорашню проукраїнську резолюцію ООН, а не голосував "проти" разом із Москвою.

5. США не покинуть Україну: і Салліван, і Саманта Пауер, адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку, відкинули критику деякими республіканцями Байдена, що мільярди доларів, які США витрачають в Україні, краще витратити вдома; Пауер запевнила, що допомога США належним чином використовується для підтримки України у війні.

6. Відбудова України буде "грандіозною справою": влада визнала, що попереду на Україну чекає довгий шлях відбудови після закінчення війни, за деякими оцінками, загальний збиток на сьогоднішній день становить 130 мільярдів доларів.

12:20 На Софійській площі у Києві під час пам'ятного заходу до річниці повномасштабного вторгнення РФ Президент України Володимир Зеленський вручив бойові прапори окремим підрозділам ЗСУ, ДПСУ, Національної поліції вручили бойові прапори – Третій окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, П'ятій окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, П'ятнадцятому мобільному прикордонному загону ДПСУ, Департаменту поліції особливого призначення, Об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції “Лють”. Голова держави також вручив державні нагороди та відзнаки військовослужбовцям, волонтерам, медикам, громадським діячам, родичам та близьким загиблих героїв.

12:11 Міністерство закордонних справ Китаю устами речника МЗС Ван Веньбіня заявило сьогодні, що КНР дотримується "відповідального підходу" до військового експорту і не продає зброю в зони конфлікту або воюючим сторонам, що було відповіддю на запитання про вчорашню публікацію журналу Der Spiegel, що Пекін і Москва ведуть переговори про придбання 100 ударних безпілотників, які можуть бути доставлені вже у квітні.

12:03 Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і наразі не прогнозується, ліміти споживання до областей не доводились, повідомили в Укренерго. В енергосистемі працюють усі види електростанцій, завдяки стабілізації електропостачання імпорт електроенергії продовжує знижуватися.

11:59 Ставка Верховного Головнокомандувача заслухала інформацію про становище на кордонах України, зокрема, на рубежах поряд із Білоруссю та Молдовою. Про це повідомив секретар РНБО в етері національного телемаратону. Зі слів Данілова, Росія таки планувала у Молдові переворот, проте "росіяни не змогли скористатися моментом". "Їм важливо, щоб частину військ ми відволікали на цей напрямок. Тому що, якщо там з'явиться точка нестабільності, ми змушені будемо на це реагувати", – заявив Данілов.

11:48 Звернення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн до українців:

Рік жорстокої російської агресії. Рік героїчного українського спротиву. Рік європейської солідарності. Попереду нас чекає майбутнє єдності. Ви боретеся за свободу, за демократію та за своє місце в Європейському Союзі. Ми з вами, скільки буде потрібно.

11:33 До Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, він вже провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

11:23 Україна збільшенням газовидобутку хоче у 2023 році уникнути імпорту газу, заявив голова правління НАК "Нафтогаз України". Для цього Україна має заборонити експорт газу, "Нафтогаз" має збільшити видобуток на 8%, а приватні компанії - на 16%. Як програму мінімум він назвав імпорт 2 млрд куб. метрів замість раніше прогнозованих 5 мрлд. В поточний зимовий сезон з кінця жовтня "Нафтогаз України" імпортував лиш близько половини із запланованих 2 мільярдів кубометрів палива, які планував закупити.

11:02 Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "в цій війні не буде переможця": "Росія не може виграти, тому що весь західний світ став за Україну. У той же час Росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, тому що це може спровокувати ядерну війну. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори. Чим швидше тим краще."

10:39 Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало 12 пунктів раніше анонсованого мирного плану Сі Цзіньпіня:

Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи 1. Повага до суверенітету всіх країн. Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, має суворо дотримуватися. Необхідно ефективно підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн. Усі країни, великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного співтовариства. Усі сторони повинні спільно підтримувати основні норми, що регулюють міжнародні відносини, і захищати міжнародну чесність і справедливість. Слід заохочувати рівне та однакове застосування міжнародного права, а подвійні стандарти слід відкидати. 2. Відмова від менталітету холодної війни. Безпека країни не повинна досягатися за рахунок інших. Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки та занепокоєння всіх країн необхідно сприймати серйозно та належним чином розглядати. Немає простого вирішення складної проблеми. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення спільної, всеосяжної, кооперативної та сталої безпеки та пам’ятаючи про довгостроковий мир і стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки. Усі сторони мають протистояти прагненню до власної безпеки ціною безпеки інших, запобігати блоковій конфронтації та спільно працювати заради миру та стабільності на Євразійському континенті. 3. Припинення бойових дій. Конфлікти та війни нікому не приносять користі. Усі сторони повинні зберігати раціональність і проявляти стриманість, уникати роздмухування вогню та загострення напруженості та запобігати подальшому погіршенню кризи чи тим більше її виходу з-під контролю. Усі сторони повинні підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку та якнайшвидшому відновленні прямого діалогу з метою поступової деескалації ситуації та досягнення всеосяжного припинення вогню. 4. Відновлення мирних переговорів. Діалог і переговори є єдиним життєздатним вирішенням української кризи. Слід заохочувати та підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Міжнародне співтовариство має залишатися відданим страведливому підходу до сприяння мирним переговорам, допомагати сторонам конфлікту якнайшвидше відкрити двері для політичного врегулювання та створювати умови та платформи для відновлення переговорів. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому відношенні. 5. Вирішення гуманітарної кризи. Необхідно заохочувати та підтримувати всі заходи, що сприяють послабленню гуманітарної кризи. Гуманітарні операції повинні ґрунтуватися на принципах нейтралітету та неупередженості, а гуманітарні питання не мають бути політизовані. Безпека цивільного населення мусить бути ефективно захищена, а також мають бути створені гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення із зон конфлікту. Необхідно докласти зусиль для збільшення гуманітарної допомоги відповідним територіям, покращення гуманітарних умов і забезпечення швидкого, безпечного та безперешкодного гуманітарного доступу з метою запобігання гуманітарній кризі більшого масштабу. Необхідно підтримати ООН у виконанні координаційної ролі в спрямуванні гуманітарної допомоги в зони конфлікту. 6. Захист цивільного населення та військовополонених. Сторони конфлікту повинні суворо дотримуватись міжнародного гуманітарного права, уникати нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Китай підтримує обмін військовополоненими між Росією та Україною і закликає всі сторони створити для цього більш сприятливі умови. 7. Підтримання безпеки атомних електростанцій. Китай виступає проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти та закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, включаючи Конвенцію з ядерної безпеки, і рішуче уникати техногенних ядерних аварій. Китай підтримує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у виконанні конструктивної ролі у сприянні безпеці мирних ядерних установок. 8. Зниження стратегічних ризиків. Не можна використовувати ядерну зброю і не можна вести ядерні війни. Слід протистояти погрозі ядерною зброєю або її застосуванню.. Необхідно запобігти розповсюдженню ядерної зброї та уникнути ядерної кризи. Китай виступає проти досліджень, розробки та використання будь-якою країною хімічної та біологічної зброї за будь-яких обставин. 9. Сприяння експорту зерна. Усі сторони повинні повністю й ефективно збалансовано реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, підписану Росією, Туреччиною, Україною та ООН, і підтримати ООН, щоб вона відігравала важливу ​​роль в цьому відношенні. Ініціатива співпраці щодо глобальної продовольчої безпеки, запропонована Китаєм, забезпечує можливе вирішення глобальної продовольчої кризи. 10. Припинення односторонніх санкцій. Односторонні санкції та максимальний тиск не можуть вирішити питання; вони лише створюють нові проблеми. Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих Радою Безпеки ООН. Відповідні країни повинні припинити зловживання односторонніми санкціями та "юрисдикцією довгої руки" [юрисдикцією за межами територіальної юрисдикції] проти інших країн, щоб зробити свій внесок у деескалацію кризи в Україні та створити умови для того, щоб країни, що розвиваються, розвивали свою економіку та покращували життя своїх людей. 11. Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок. Усі сторони повинні щиро підтримувати існуючу світову економічну систему та протидіяти використанню світової економіки як інструменту чи зброї в політичних цілях. Необхідні спільні зусилля, щоб пом’якшити наслідки кризи та запобігти зриву нею міжнародної співпраці в енергетиці, фінансах, торгівлі продовольством і транспортуванні та підривати відновлення глобальної економіки. 12. Сприяння постконфліктній відбудові. Міжнародне співтовариство має вжити заходів для підтримки постконфліктної реконструкції в зонах конфлікту. Китай готовий надати допомогу та відігравати конструктивну роль у цих зусиллях.

10:11 Енергосистема України нині продовжить працювати без обмежень споживачів електроенергії, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Починаючи з 2014 року, стратегічна мета Росії в Україні, найімовірніше, залишається незмінною: контролювати свого сусіда. Протягом 2014-2021 років Росія переслідувала цю мету шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму. 24 лютого 2022 року Росія перейшла до нового підходу і розпочала повномасштабне вторгнення з метою захоплення всієї країни та повалення її уряду. У квітні 2022 року Росія зрозуміла, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та формалізації свого панування над Донбасом і півднем країни. Вона надзвичайно високою ціною досягла повільного прогресу. В останні тижні Росія, ймовірно, знову змінила свій підхід. Її кампанія тепер, швидше за все, спрямована на ослаблення української армії, а не на захоплення значних нових територій. Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що перевага Росії в населенні і ресурсах врешті-решт виснажить Україну.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 146 820 (+970) осіб, танків – 3363 (+13) од., бойових броньованих машин – 6600 (+7) од., артилерійських систем – 2363 (+11) од., РСЗВ – 474 (+3) од., засобів ППО – 247 (+3) од., літаків – 299 (+0) од., гелікоптерів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5224 (+9) од., спеціальної техніки – 229 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

98,4% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

38,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,1% автомобільної техніки (з них 0,5% за минулий тиждень),

76,7% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

42,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

17,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:20 Президент України Володимир Зеленський:

"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба.

Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!"

09:04 За минулу добу російські окупанти обстріляли 5 територіальних громад Сумської області: Миропільської, Білопільської, Хотинської, Новослобідської, Краснопільської. Було зафіксовано 93 удари, з яких 42 прильоти з мінометів, 7 - з артилерії, скидання 4 ВОГ за допомогою квадрокоптера та 40 прильотів з гранатомета, повідомили в обласній військовій адміністрації.

08:50 Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний:

"Основа нашої стійкості - ЛЮДИ. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти. За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі. Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І ПЕРЕМОЖЕМО!"

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках. В той же час російські окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об’єкти на Харківщині та Херсонщині. Є загиблі та поранені серед мирного населення. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Сеньківка, Єліне, Медведівка, Леонівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Рижівка, Іскрисківщина, Волфине, Олексіївка, Водолаги, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також понад 22 райони населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Червоної Зорі, Ветеринарного, Стрілечої, Лук’янців, Вовчанських Хуторів, Землянок, Устинівки, Бологівки та Красного Першого. Також ворог завдав удару силами армійської авіації поблизу Дворічної та Огірцевого. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Діброва, Білогорівка, Федорівка та Роздолівка. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Синьківки, Купянська та Табаївки Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Ямполя, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині та Григорівки, Спірного, Берестового, Роздолівки та Федорівки Донецької області. Завдав авіаударів неподалік Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині. Також постраждали Спірне та Сакко і Ванцетті Донецької області. На напрямку окупанти застосували 6 баражуючих боєприпасів типу “Ланцет”. На Бахмутському напрямку противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах населених пунктів Берхівка, Бахмут, Залізнянське, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Василівка. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Берхівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Іванопілля та Красногорівка Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках відзначено безуспішні наступальні дії ворога поблизу населених Водяне, Невельське, Новомихайлівка і Пречистівка. Під артилерійські обстріли потрапили близько 25 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Камянське, Лукянівське, Степногріськ та Павлівське - Запорізької, а також Марганець, Червоногригорівка та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку від артилерії російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Одрадокамянка, Миколаївка, Кринки, Новотягинка, Херсон та Зимівник Херсонської області. А загалом - райони понад 30 населених пунктів. З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, ворог продовжує приховану мобілізацію в російській федерації. Зокрема, в регіонах Кавказу, триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України. Мобілізації підлягають всі чоловіки незалежно від стану здоров’я та бажання воювати. Велика кількість мобілізованих - це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України. В деяких районах тимчасово окупованих територій Луганської області мобільні оператори відключили доступ до мережі інтернет з метою перешкоджання передачі даних про дії російських окупаційних військ та боротьби з патріотично налаштованим до України населенням. Відключення мережі інтернет має відбутися на всіх тимчасово окупованих територіях Луганської області. Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об’єкт ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль, схоже, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну готує проведення операцій під чужими прапорами в Чернігівській області та Молдові.

• Президент Росії Путін на публічних заходах, які дають йому можливість формувати російський інформаційний простір напередодні річниці вторгнення Росії в Україну, продовжує виступати з шаблонною риторикою

• Путін, ймовірно, намагався погасити нещодавню хвилю критики щодо інтеграції Донецької та Луганської "народних республік" ("ДНР/ЛНР") до складу Збройних сил Росії.

• Схоже, що Путін більше стурбований безглуздими жестами, що апелюють до ультранаціоналістичних про-військових ідеологів, ніж тим, щоб представити новий підхід до досягнення цілей Кремля в Україні.

• Путін, ймовірно, продовжує страждати від упередженості, що підтверджує його віру в те, що воля Росії до боротьби перевершить волю Заходу до підтримки України.

• Російське джерело спробувало випередити західні дискусії щодо оприлюднення секретної інформації про плани Китаю надати летальну допомогу Росії.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин оголосив, що 23 лютого, після того, як Пригожин отримав величезну підтримку в російському інформаційному просторі, Міністерство оборони Росії задовольнило запит "групи Ваґнера" на артилерійські боєприпаси.

• Російські війська провели наземні обстріли поблизу Сватового та Кремінної.

• Російські війська продовжили наземні обстріли навколо Бахмута, в районі Авдіївки та Донецька, а також на заході Донецької області.

• Російська влада оголосила про дострокове завершення ремонту дорожніх прольотів мосту через Керченську протоку.

• Російські чиновники продовжують пропонувати додаткові, але недостатні пільги для підтримки російських військовослужбовців та виробників оборонної продукції.

• Російські окупаційні чиновники продовжують зусилля з мілітаризації українських дітей через запровадження військово-патріотичних освітніх програм на окупованих територіях.