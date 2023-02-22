Байден запевнив, що Захід не планував нападати на Росію.

Виступаючи у Варшаві, президент США висловив переконаність, що Росія ніколи не переможе Україну.

Під час свого виступу у центрі Варшави у вівторок, 22 лютого, американський президент Джо Байден запевнив, що Сполучені Штати та інші країни Заходу не мали ні найменшого наміру атакувати Росію. Про це повідомило Polskie Radio24. Американський лідер також нагадав, що минулоріч у жовтні 143 країни в ООН засудили захоплення Росією території України. Лише четверо проголосували проти засудження.

«Сьогодні я ще раз звертаюся до російського народу: Сполучені Штати та європейські країни не прагнуть знищити Росію, ми не плануємо нападати чи захоплювати Росію, як заявив Путін, ми хочемо жити у мирі. А мільйони росіян хочуть жити у мирі з сусідами. Ця війна ніколи не була необхідністю, це трагедія. Путін вибрав цю війну. Кожен день, поки ця війна триває, це його вибір. Якби Росія припинила вторгнення в Україну – війна б закінчилася. Якби Україна перестала захищатися, то їй настав би кінець. Тому разом маємо зробити так, щоб Україна змогла захиститися», – заявив Байден.

Водночас американський президент підтвердив непорушність п'ятої статті Статуту НАТО, згідно з якою, напад на якусь одну країну блоку означає напад на весь блок. «І нехай ніхто не сумнівається, п'ята стаття Статуту НАТО залишається непорушною. І нехай кожен член НАТО усвідомлює це – напад на одного означає напад на всіх, і це є священним зобов'язанням на території НАТО», – сказав він.

Говорячи про свої враження від візиту до Києва Джо Байден зазначив, що Путін недооцінив Україну. «Рік тому весь світ побоювався, що Київ ось-ось впаде. Я щойно прилетів з Києва. І готовий заявити, що Київ стоїть, гордо і непохитно. І найголовніше, що Київ, як і раніше, вільний. Україна ніколи не буде переможена Росією. Ніколи. Наша підтримка Україні залишиться непохитною», – пообіцяв він.

Раніше того ж дня президент РФ Володимир Путін, виступаючи з посланням до Федеральних Зборів, звинуватив Захід в аґресивних намірах щодо Росії. «Еліти Заходу не приховують своєї мети: завдати Росії, як вони кажуть, це пряма мова, стратегічної поразки. Що це означає? Для нас що це таке? Це означає покінчити з нами раз і назавжди, тобто вони мають намір перекласти локальний конфлікт у фазу глобального протистояння. Ми саме так усе це і розуміємо і відповідним чином реагуватимемо на це».